Krypto News: Mitten in der Altcoin-Saison steuert $SONIK auf 800.000 Dollar im Presale zu

Die Altcoin-Saison scheint in vollem Gange zu sein, und der neue Meme Coin Sonik Coin hat inzwischen mehr als 750.000 Dollar von Investoren gesammelt, die auf der Suche nach dem nächsten Meme Coin sind, der viral geht.

Die Nachricht, dass Grayscale seinen Bitcoin-ETF-Fall gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde gewonnen hat, hat die Altcoin-Preise in die Höhe getrieben. Meme Coins sind nach wie vor einer der am meisten gehandelten Kategorien im Krypto-Komplex. Dabei könnte $SONIK die perfekte Ergänzung sein. Das Team hinter Sonik Coin plant, sich den Meme Coin-Favoriten wie Dogecoin und Shiba Inu anzuschließen.

Der $SONIK Meme Coin ist von einer aus Japan stammenden Spielfigur inspiriert und basiert auf der Art von Humor, die für den Meme Coin-Bereich typisch ist. Die verrückten Grafiken und Kunstwerke, die auf der Website zu sehen sind, dürften in der Community viel Anklang finden. $SONIK hat bereits mehr als 768.000 Dollar gesammelt und der Ansturm wird immer größer, da nur noch sechs Tage bleiben, ehe der Presale endet.

$SONIK unterscheidet sich durch Staking-Funktion von der Konkurrenz

Der Aufschwung vom Sonik Coin wird durch eine Funktion begünstigt, die die meisten Meme-Coins nicht haben – die “stake to earn”-Funktion, die den Token-Inhabern ein passives Einkommen ermöglicht. Bislang wurden mehr als 26,7 Milliarden Token von den Teilnehmern des Presales gestaket, woraus sich aktuell eine jährliche Rendite (APY) von 90 % ergibt.

Sonik Coin verkauft 50 % eines Gesamtangebots von 299.792.458.000 Token im Vorverkauf und möchte damit knapp 2,1 Millionen Dollar einnehmen. Diese Zahl steht für die Lichtgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde, die das Team als die Geschwindigkeit ansieht, mit der der $SONIK Coin auf dem Weg zur angestrebten Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar laufen kann.

50 Prozent des gesamten Tokenangebots werden der Öffentlichkeit im Rahmen des Vorverkaufs angeboten, was bedeutet, dass 17 % der im Presale angebotenen Token jetzt durch Staking gesperrt sind, was den Verkaufsdruck vom Markt nimmt, wenn der Coin Ende nächster Woche auf Uniswap gelistet wird.

Das virale Potenzial des Tokens und seine renditeträchtigen Eigenschaften bedeuten, dass $SONIK ein Anwärter auf einen der Top Meme Coins ist. In der Tat wird auf der Website davon gesprochen, dass das Team beabsichtigt, $SONIK zum schnellsten Meme Coin zu machen, der es von 0 auf 100 Millionen Dollar Marktkapitalisierung schafft. Der Presale kommt in Fahrt, während der Token auf sein Hard-Cap-Ziel von knapp 2,1 Millionen Dollar zusteuert.

Mit $SONIK ein passives Einkommen von 90 % APY erzielen

Vierzig Prozent der $SONIK-Token sind für Rewards für diejenigen vorgesehen, die ihre Token staken. Wer seine Token heute kauft und staket, kann als Teilnehmer des Vorverkaufs sofort damit anfangen, Geld zu verdienen. Die Rendite ist dynamisch und wird in Echtzeit auf dem Staking-Dashboard von Sonik Coin angezeigt.

Nur die wenigsten Meme Coins verfügen über einen integrierten Staking-Mechanismus. Die Token der Staker können beansprucht werden, wenn der Vorverkauf endet und der Coin gelistet wird, unterliegen aber einer 7-tägigen Sperrfrist nach dem Launch. Nach dem Launch des Coins auf Uniswap gilt für neue Staker ebenfalls eine 7-tägige Sperrfrist ab dem Zeitpunkt, an dem Käufer mit dem Staken begonnen haben.

Staker können ihre Einzahlung und Rewards aus dem Staking-Contract jederzeit nach Ablauf der Frist abheben. Im Rahmen des Staking-Programms werden die Rewards über einen Zeitraum von vier Jahren an die Staker verteilt.

Wird $SONIK der nächste 100x-Coin werden?

Da der breitere Altcoin-Markt sein Mojo zurückbekommt, stellt sich die Frage: Wie hoch könnte der Preis des Sonik Coins steigen? Der Vorverkaufspreis von 0,000014 Dollar bewertet den Coin mit einer bescheidenen, vollständig verwässerten Marktkapitalisierung von 4,2 Millionen Dollar, was bedeutet, dass es viel Spielraum für eine Preisexplosion gibt.

Wenn $SONIK sein Ziel eines schnellen Anstiegs auf eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar erreicht, würde dies für die Vorverkaufsinvestoren einen Gewinn von rund 24x bedeuten. Es wäre allerdings auch denkbar, dass $SONIK eine Marktkapitalisierung von 200 Millionen Dollar erreichen könnte, was für Käufer aus dem Presale eine Rendite von etwa dem 50-fachen bedeuten würde.

Aufgrund des spekulativen Charakters von Meme Coins – mehr noch als bei anderen Altcoins – was einige dazu veranlasst hat, den Kauf in diesem Sektor mit Gambling zu vergleichen, sind die Chancen für parabolische Gewinne relativ hoch.

Coins wie Pepe und Shiba Inu haben allesamt Gewinne von mehr als dem 100-fachen verzeichnet. Viele andere kommen wöchentlich auf den Markt und bieten am ersten Handelstag einen Gewinn von 100 % oder mehr für die Teilnehmer des Vorverkaufs.

HPOS10I ($BITCOIN), zum Beispiel, und Baby Shiba Inu (BABYSHIB) sind einige aktuelle Beispiele für die extremen Gewinne, die Meme Coin-Käufer erwarten können, wenn sie wissen, wo sie suchen müssen.

Hohe Liquidität und erhöhte Marketing-Aktivität könnten für eine Kursexplosion sorgen

Das Projekt hat 10 % seines Tokenangebots der dezentralen Börsenliquidität (DEX) zugewiesen, was bedeutet, dass es keine Schwierigkeiten bei der effizienten Ausführung von Trades geben wird.

Es ist sicherlich auch erwähnenswert, dass das Projekt beabsichtigt, Liquidität auf Uniswap zu sperren. Das bedeutet, dass die Teilnehmer des Vorverkaufs nicht befürchten müssen, dass sie über den Tisch gezogen werden. Auch die Bemühungen des Marketingteams zahlen sich bereits aus.

Sonik Coin hat sich Beiträge auf renommierten Krypto-Nachrichten-Websites wie Finbold, CryptoPotato, und Captain Altcoin gesichert. Laut der führenden Devisenhandels- und Finanzseite FXStreet ist Sonik Coin eine Kryptowährung, die man im Auge behalten sollte.

Der Twitter-Account ist in den letzten 5 Tagen um 50 % auf über 1.462 Follower angewachsen und die Telegram-Abonnenten haben sich auf über 2.000 Teilnehmer fast verdoppelt.

Dutzende von großen Krypto-Influencern haben ebenfalls schon positiv über $SONIK berichtet. Der YouTube-Kanal CryptoGains, der Coins analysiert und 107.000 Abonnenten hat, tippt auf einen Anstieg um das 20-fache nach der Markteinführung von Sonik Coin.

Ein führender Krypto-Youtuber, Michael Wrubel, der über 300.000 Abonnenten auf YouTube hat, nannte den Token seinen “nächsten Millionen Dollar Meme Coin”. In der Zwischenzeit glaubt GoUp, dass Sonik Coin ein neues 100x-Projekt ist, und ein anderer Analyst glaubt, dass es ein 10x-Coin sein könnte.

Der der $SONIK-Presale schnell voranschreitet, ist zu erwarten, dass der Marketing-Schub beschleunigt wird und mehr Twitter/Youtube-Influencer und Krypto-Investing-Communities beginnen, den Coin zu bewerben.

$SONIK erfreut sich in Asien größter Beliebtheit

Einige der Meme Coins, die sich in diesem Jahr am besten entwickelt haben, basieren auf bestehenden viralen Memes oder fiktiven Charakteren. Sonic The Hedgehog erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit, vor allem in Japan und anderen asiatischen Regionen, die als Vorreiter bei der Einführung von Kryptowährungen gelten.

Sonik Coins Interpretation dieses Themas birgt ein hohes virales Potenzial und dürfte eine ständig wachsende Basis von Meme Coin-Anhängern anziehen.

Wie man $SONIK kauft

Um $SONIK zu kaufen, müssen Interessenten nur ihre Wallet auf der offiziellen Website des Projekts verbinden und (über das Ethereum-Netzwerk) den Coin mit $ETH oder $USDT kaufen. Sonik Coin ist nicht mit Sonic The Hedgehog, SEGA oder einem der damit verbundenen Projekte verbunden und ist ein eigenständiger Meme Coin.

