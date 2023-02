Krypto News: Nach ETH-Merge setzt ein regelrechter Layer-2-Boom ein

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am 15. September 2022 hat das Ethereum-Mainnet „The Merge“ abgeschlossen und wechselte von der Proof-of-Work-Konsensschicht (PoW) zur Proof-of-Stake-Schicht (PoS). Dieser Übergang hat zu einem Preisanstieg bei verschiedenen Layer-2-Projekten geführt, darunter Polygon, Optimism, Arbitrum und andere.

Ethereum hat Layer-2-Projekte eingeführt, um die Skalierbarkeitsmängel des Netzwerks zu beheben. Diese Projekte helfen dabei, die Transaktionsgebühren auf Ethereum (ETH) zu senken und die Geschwindigkeit von Transaktionen zu erhöhen, ohne dabei die Sicherheit und Dezentralisierung der Transaktionen zu beeinträchtigen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung der Layer-2-Projekte, die derzeit einen Marktboom erleben:

Optimism: Die revolutionäre Ethereum Layer 2 Lösung für kosteneffektive und sichere Transaktionen

Optimism setzt auf optimistische Rollups, um eine Vielzahl von Transaktionen zu bündeln und damit die Belastung auf der Ethereum-Blockchain zu reduzieren. Diese Layer-2-Lösung ermöglicht eine erhebliche Erhöhung der Transaktionsgeschwindigkeit, indem sie die Interaktion mit Off-Chain-Codes und Wallets erleichtert.

In den letzten Monaten hat Optimism beachtliche Erfolge erzielt und Rekorde gebrochen. Das Unternehmen verzeichnete einen Anstieg der täglichen Nutzerzahlen um 190 % und einen Anstieg der täglichen Netzwerkgebühren um über 180 %. Der Wert des OP-Tokens ist ebenfalls enorm gestiegen, mit einem Anstieg von über 600 % und einer Marktkapitalisierung von über 700 Millionen US-Dollar in den letzten 12 Monaten.

Dieser Anstieg ist auf das wachsende Interesse an Optimism als Layer-2-Lösung für Ethereum zurückzuführen. Immer mehr Benutzer und Entwickler nutzen das Netzwerk, um kosteneffektivere und schnellere Transaktionen durchzuführen. Optimism hat sich als zuverlässige und effektive Lösung erwiesen und bietet eine wichtige Unterstützung für die weitere Entwicklung von Ethereum und die Dezentralisierung von Finanzdienstleistungen.

Polygon: Die erste Wahl für schnelle, günstige und skalierbare Transaktionen auf Ethereum

Polygon, das auch als MATIC bekannt ist, ist ein Ethereum Layer 2 Scaling-Service, der ein Sidechain-System verwendet, um sich um die bedeutenden Transaktionen der Ethereum Mainchain zu kümmern. Der Scaling-Service bewahrt die Sicherheit der Ethereum Mainchain und ermöglicht gleichzeitig günstigere und schnellere Transaktionen.

Polygon hat in den letzten Monaten eine erhebliche Zunahme an Benutzern verzeichnet, mit einem Preisanstieg von mehreren 100 % und einer Marktkapitalisierung von über 11 Milliarden US-Dollar. Aktuell ist Polygon mit seiner Marktkapitalisierung auf dem 8. Platz aller Kryptowährungen.

Arbitrum: Smarte Verträge, schnelle Transaktionen und steigende Nutzerzahlen

Arbitrum nutzt ein Smart-Contract-System, um viele Transaktionen außerhalb der Hauptkette zu bündeln. Das System ermöglicht einen einfachen Zugang zu DeFi-Anwendungen und schnelle und günstige Transaktionen. In den letzten Monaten hat Arbitrum einen enormen Anstieg der Nutzerzahlen verzeichnet, mit einem Anstieg von über 40%, über 42.000 täglichen Nutzern und über $40.000 an täglichen Transaktionsgebühren. Am 23. Februar erreichten die einzigartigen Adressen auf Arbitrum ein Allzeithoch, als das Netzwerk Ethereum in täglichen Transaktionen übertraf.

Die Möglichkeit eines baldigen Airdrops hat ebenfalls zum Anstieg des Transaktionsvolumens auf Arbitrum beigetragen. Obwohl Arbitrum keinen nativen Token hat, ist GMX, der Governance- und Utility-Token der GMX-Börse, auf dem Netzwerk im Einsatz. GMX hat seinen Platz auf dem Markt gefunden und eine Marktkapitalisierung von 644 Millionen Dollar erreicht.

Was sind Layer 2 Projekte und welchen Nutzen haben sie?

Layer-2-Kryptoprojekte sind eine Art von Blockchain-Technologie, die verwendet wird, um die Skalierbarkeit von Blockchain-Netzwerken zu verbessern. Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum haben die Fähigkeit, eine große Anzahl von Transaktionen gleichzeitig zu verarbeiten, jedoch ist die Skalierung eine Herausforderung. Wenn das Netzwerk zu viele Transaktionen verarbeiten muss, steigen die Transaktionskosten und die Verarbeitungszeit, was zu einem Rückgang der Nutzererfahrung führt.

Sie wurden eingeführt, um diese Skalierbarkeitsprobleme zu lösen. Im Grunde genommen handelt es sich um Technologien, die auf der oberen Ebene einer Blockchain arbeiten und mit der unteren Ebene interagieren. Sie verwenden verschiedene Mechanismen, um Transaktionen von der Hauptchain (Layer 1) zu nehmen und auf eine „nebenstehende“ Chain (Layer 2) zu bringen. Die Transaktionen können dann auf dieser Kette gebündelt und verarbeitet werden, was zu schnelleren und kostengünstigeren Transaktionen führt.

Layer-2s ermöglichen es ihren Benutzern also, die Vorteile von Blockchain-Technologie zu nutzen, ohne sich mit den Einschränkungen von Transaktionskosten, Skalierbarkeit und Verarbeitungszeit auseinandersetzen zu müssen. Sie stellen eine wichtige Ergänzung zur Hauptkette dar und ermöglichen es den Nutzern, kosteneffektiver und effizienter auf die Dienste von Blockchain zuzugreifen.

