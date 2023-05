Krypto News: Nach OKX und Huobi-Listing legt Love Hate Inu um 3.000 % zu – Der nächste Shiba Inu oder Pepe?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Freitag, 19. Mai 2023 – Der Web3 Vote 2 Earn Meme-Coin Love Hate Inu ($LHINU) wurde heute um 10 Uhr UTC an einen der wichtigsten zentralisierten Börsen (CEX) gelistet. OKX und Huobi haben heute beide den $LHINU-Token in den Handel aufgenommen. Die dezentrale Börse (DEX) Uniswap listet den mit Spannung erwarteten Coin um 14 Uhr UTC.

$LHINU hat einen Raketenstart hingelegt. Der Love Hate Inu-Token stieg auf Huobi um das 36-fache auf 0,005285 $ – das ist ein Gewinn von 3.644 % gegenüber dem Listenpreis von 0,000145 $ und 6.217 % gegenüber dem anfänglichen Vorverkaufspreis von 0,000085 Dollar.

OKX ist laut CoinMarketCap-Daten die fünftgrößte Kryptobörse mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 781 Millionen Dollar und 2,2 Millionen wöchentlichen Besuchern. Huobi liegt laut CoinMarketCap auf Platz 15 mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 400 Millionen Dollar und 2 Millionen wöchentlichen Besuchern.

Ist der nächste Pepe geboren? Jetzt einsteigen für weitere x10 Möglichkeit

Love Hate Inu hat bei seinem Vorverkauf 10.204.000 Millionen Dollar eingenommen und gehört damit zu den größten Presales in der Kryptowelt in diesem Jahr. Der neueste Meme-Coin wird aus gutem Grund als der nächste Pepe gehandelt. So prognostizieren Kryptoanalysten mindestens 10-fache Renditen für $LHINU, sobald er den Handel aufnimmt, und weitere Gewinne aufgrund der erfolgreichen Produkteinführung und Akzeptanz.

Durch die Kombination der Meme-Coin-Viralität der Inu-Coins und dem realen Nutzen eines sicheren und transparenten Abstimmungssystems könnte Love Hate Inu schon bald zur Spitzengruppe der Meme-Coins gehören.

Pepe und ähnliche Meme-Coins, die in letzter Zeit auf den Markt gekommen sind, haben aus der Tatsache, dass sie keinen Nutzen haben, fast eine Tugend gemacht. Das mag ein Verkaufsargument sein, um mehr Geld für Spekulationen zu bekommen, kann aber auch dazu führen, dass die Coins ausbrennen, nachdem die anfängliche Aufregung abgeklungen ist.

Love Hate Inu verfolgt den genau entgegengesetzten Ansatz. Obwohl es heute wahrscheinlich einige Gewinnmitnahmen von Presale-Käufern geben wird, die das Risiko ihrer ursprünglichen Investition verringern wollen, sieht die Zukunft für $LHINU rosig aus.

Für diejenigen, die Pepe oder Shiba Inu verpasst haben, könnte das eine außergewöhnliche Gelegenheit sein, sich eine erstaunliche Investitionsrendite zu sichern. Vorverkaufskäufer können ihre Token einfordern, indem sie die Love Hate Inu-Website besuchen, ihre Wallet verbinden und auf der Homepage auf die Schaltfläche „Claim“ klicken und die Transaktion bestätigen.

$LHINU-Demo-Umfragen waren ein großer Erfolg und zeigen, dass der Anwendungsfall funktioniert

Der Hauptanwendungsfall von Love Hate Inu ist es, den Community-Mitgliedern zu ermöglichen, Umfragen zu jedem beliebigen Thema durchzuführen. Alle Abstimmungen werden durch den Einsatz des $LHINU-Tokens gesichert, was sie immun gegen Manipulationen macht.

Die dezentrale Netzwerkarchitektur der Blockchain bietet nicht nur Sicherheit, sondern ermöglicht es den Wählern auch, für ihre Teilnahme mit $LHINU-Token belohnt zu werden. Die Nutzer der Plattform können über alles abstimmen, von berühmten Persönlichkeiten, die sie lieben oder verabscheuen, bis hin zu allem, was im Internet und darüber hinaus von Interesse ist.

Wie die Beispiele auf der Website des Projekts zeigen, wurden Memes von Persönlichkeiten wie Donald Trump, Elon Musk und Andrew Tate erstellt, die das Potenzial haben, viral zu gehen. Die Bilder können geteilt werden, und wenn die Plattform live ist, werden ähnliche Kunstwerke virale Popularität erreichen.

Die Demo-Umfragen, die das Team bereits in der Phase vor dem Launch durchgeführt hat, stießen auf großes Interesse und Zehntausende nahmen daran teil. Love Hate Inu hat eine Erfolgsformel gefunden. Gerade weil das Internet von Kontroversen und Polarisierung lebt, wird es immer eine starke Nachfrage auf beiden Seiten geben, da die Wähler darum wetteifern, das Abstimmungsergebnis zu erhalten, für das sie selbst gestimmt haben.

Love Hate Inu Basisversion kommt bald und könnte die Meinungsforschungsindustrie aufmischen

In einem Twitter Spaces AMA letzte Woche hat der Love Hate Inu CEO Carl Dawkins, ein Berater der UK All Party Parliamentary Group on Crypto and Digital Assets, enthüllt, dass eine Basisversion des Umfragesystems nach der heutigen Börsennotierung starten könnte.

Das Projekt zielt nicht nur auf einzelne User ab. Auch Unternehmen und gemeinnützige Organisationen werden die Abstimmungsplattform nutzen wollen, um das Engagement ihrer Marken zu fördern und ihre Ziele zu erreichen.

Auch hier ist das Team der Meinung, dass der Love Hate Inu-Service aufgrund der Sicherheit der Plattform und der Möglichkeit, die Teilnehmer durch den Staking-Mechanismus als echte Personen zu verifizieren, besonders attraktiv für Unternehmen sein wird, die Umfragen durchführen wollen.

Außerdem ist die Plattform für Unternehmen viel zugänglicher und effizienter als herkömmliche Systeme. Love Hate Inu arbeitet an der Entwicklung eines VIP-Programms für Unternehmen, um die Akzeptanz zu fördern. Dawkins sagte: „Love Hate Inu’s Killer-Feature ist Vote-to-Earn. Da kann keine der alten Plattformen mit uns mithalten. Aus diesem Grund verzeichnen wir bereits jetzt ein großes Interesse von Marken, die sich für unsere Arbeit interessieren.

„Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir mit $SPONGE zusammenarbeiten, wo wir an ihrem Airdrop teilnehmen, und mit der Web3-Spieleplattform Tamadoge, an der ich früher beteiligt war – aber wir arbeiten auch mit Web2-Firmen zusammen, die an der Nutzung unseres Dienstes interessiert sind.

„Die Entwicklung des Dashboards für unsere Plattform kommt gut voran. Wir prüfen sogar die Möglichkeit, zum Start eine Basisversion der Plattform bereitzustellen, auf der einige Abstimmungen stattfinden. „OKX ist das erste von vielen weiteren Börsenlistings. Love Hate Inu könnte wirklich der nächste Shiba Inu sein, also anschnallen, wir fliegen zum Mond.“

Hier gehts direkt zu Love Hate Inu.







