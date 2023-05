Krypto News: Nach PEPE-Hype: AiDoge (AI) Presale bringt 1,5 Millionen Dollar in 9 Tagen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Freitag, 5. Mai 2023 – Der nächste Meme-Coin – AiDoge.com – hat beim Vorverkauf 1,56 Millionen Dollar eingenommen und lässt FOMO bei Anlegern aufkommen. Die Ankündigung, dass der Youtube-Star, Krypto-Investor und Analyst Conor Kenny bei dem Projekt mit an Bord ist, hat die Aufregung um das Projekt noch verstärkt.

Auch ohne die Reichweite von Kenny, der 155.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal hat, hat AiDoge ($AI) in etwas mehr als einer Woche die sozialen Medien über seinen einzigartigen Anwendungsfall einer Meme-erzeugenden Plattform durch künstliche Intelligenz (KI) in Staunen versetzt.

Vorstellung des AiDoge-Botschafters & Kryptoinvestors Conor Kenny

Kenny ist ein Krypto-Tippgeber und -Analyst, der in der Branche für die Verbreitung vertrauenswürdiger, umsetzbarer Informationen bekannt ist, was ihn zur perfekten Besetzung für AiDoge macht.

Hier gehts direkt zum Youtube-Kanal von Conor Kenny.

Nächster Pepe: AiDoge Vorverkaufsstufe 3 bald ausverkauft

Der $AI-Token ist derzeit für einen Preis von 0,0000268 $ in Stufe 3 des Vorverkaufs erhältlich. Die Markenbekanntheit des Coins steigt, da Investoren nach Meme-Coin-Projekten suchen, die die Art von Renditen erzielen können, die Pepe hingelegt hat, der sich mit Renditen von über 7.000% rühmt. AiDoge ($AI) sollte dabei nicht mit ArbDoge ($AIDOGE) verwechselt werden, der ebenfalls sehr erfolgreich ist. Im Gegensatz zu ArbDoge basiert AiDoge voll und ganz auf einem soliden Geschäftsmodell, das darauf abzielt, die Art und Weise, wie Memes erstellt werden und wie wir im Internet kommunizieren, zu verändern.

Wenn der Vorverkauf den Meilenstein von 1.980.000 Dollar erreicht, beginnt Phase 4. Das bedeutet, dass in Phase 3 nur noch etwa 400.000 Dollar umgesetzt werden müssen, bevor der Preis auf 0,0000272 $ steigt. Obwohl der AiDoge Vorverkauf 20 Stufen hat, sollten sich potenzielle Käufer beeilen, um den niedrigsten möglichen Preis für die Token aus dem Presale zu erzielen. AiDoge ($AI) könnte die beste Investitionsmöglichkeit des Jahres 2023 sein.

Krypto-Investoren strömen derzeit in den KI-Sektor, was es schwer machen kann, zu entscheiden, wo sich die beste Gelegenheit bietet. Analysten prognostizieren jedoch, dass diejenigen Coins mit einem starken Nutzen und einer innovativen KI, wie es bei AiDoge (AI) der Fall ist, die Gewinner sein dürften.

AiDoge vereint die zwei heißesten Nischen von Kryptowährungen in einem Coin

Aufgrund der Kombination von Meme Coin und KI – den beiden wahrscheinlich heißesten Nischen der heutigen Kryptowelt – verzeichnet AiDoge.com einen phänomenalen Zulauf an Käufern. In Erwartung extrem hoher Renditen, die kommen dürften, wenn die Meme-Coin-Saison einen höheren Gang einlegt, kommt auch immer mehr FOMO bei Anlegern auf (Fear of missing out – Angst, etwas zu verpassen). Selbst nach Krypto-Standards hat der Erfolg von Pepe viele überrascht. Er kam aus dem Nichts und wurde zu einer der meistdiskutierten Kryptowährungen aufgrund der Viralität von Memes.

Jetzt AiDoge ($AI) zum günstigen Vorverkaufspreis kaufen.

AiDoge eifert dem bahnbrechenden Erfolg von Pepe, ArbDoge und dem relativen Neuling Turbo nach – dem Coin, der von ChatGPT geschaffen wurde und seinen Erfinder, einen digitalen Künstler, über Nacht zum Multimillionär gemacht hat. Dies zeigt uns, dass AiDoge etwas sehr Großem auf der Spur ist. Das Projekt konzentriert sich auf die Nutzung bildgenerierender KI, um eine Plattform zu betreiben, die es jedem ermöglicht, ein Meme zu erstellen, indem er einfach eine Texteingabe macht. Damit dürfte es nicht lange dauern, bis Millionen von Menschen mit AiDoge genauso vertraut sind, wie sie es mit ChatGPT innerhalb kürzester Zeit waren.

AiDoge und künstliche Intelligenz werden Memes verändern

Man kann gar nicht oft genug betonen, wie sehr künstliche Intelligenz bereits unsere Interaktion mit dem Internet verändert – kein Wunder, dass der Suchmaschinenriese Google besorgt ist. Der Produktivitätsschub durch benutzerfreundliche Chatbots, die Websites erstellen, Aufsätze schreiben und über das Fachwissen verfügen, um eine Kryptowährung von Grund auf zu entwickeln, sollte nicht unterschätzt werden.

Man kann sich also vorstellen, was AiDoge mit seinem Meme-Generator für einen tun kann. AiDoge wird jedermanns Kreativität auf eine Weise freisetzen, die die Erstellung von Memes demokratisiert. Das heißt, man braucht keine Kenntnisse im Grafikdesign, um ein Meme zu erstellen. Alles, was man braucht, ist ein wenig Fantasie und die Fähigkeit, zu beschreiben, was man sich vorstellt und als Aufforderung einzugeben. Alles andere wird von AiDoge für einen erledigt.

Durch die Anwendung der Technologie des maschinellen Lernens und neuronaler Netze haben große Sprachmodelle, wie sie von AiDoge und anderen Anbietern wie ChatGPT verwendet werden, wirklich endlose Möglichkeiten eröffnet. Im Fall von AiDoge.com wurde das KI-Training auf riesigen Datensätzen von Memes und anderen Bildern sowie Krypto-Nachrichten durchgeführt. Mit dieser ständig wachsenden „Wissensbasis“ an Daten kann AiDoge die Memes nach Wünschen der Nutzer generieren.

Wer auf der Suche nach einer wirklich originellen Idee ist, die das Versprechen der KI voll ausschöpft, der ist mit AiDoge fündig geworden. $AI ist der Utility-Token von AiDoge und muss zum Kauf von Credits verwendet werden, um Memes zu generieren – es ist dieser Nutzen, der dem Token seinen fundamentalen Wert verleiht.

An der AiDoge Meme-Wall abstimmen und mitverdienen

AiDoge wird eine öffentliche Pinnwand mit allen von der Nutzergemeinschaft erstellten Memes einrichten, sodass jede Kreation mindestens ihre fünf Minuten Ruhm erhält, wie Andy Warhol es ausdrücken würde. Es könnten aber auch viel mehr als nur fünf Minuten Ruhm sein, wenn die Gemeinschaft die Memes feiert. Die Pinnwand ist eine Abstimmungsarena, in der herausragende Memes zu Spitzenpositionen aufsteigen und mit $AI-Token belohnt werden können.

AiDoge vor der nächsten Preiserhöhung im Presale kaufen.

Jeden Monat erhalten die Schöpfer der Memes mit den höchsten Punktzahlen eine Belohnung in Form von Token. Außerdem wird die Rangliste jeden Monat neu erstellt, sodass alle Community-Mitglieder jeden Monat eine Chance auf den Sieg haben. Darüber hinaus erhalten die bestplatzierten Meme-Ersteller exklusiven Zugang zu Premium-Funktionen und sogar Stimmrechte als Teil der AiDoge-Führung. AiDoge bietet seinen Nutzern auch Belohnungen für Staking und Premium-Features in Form von täglichem Credits für neue Memes, abhängig von der Höhe der gestakten Coins.

Je mehr sich die AiDoge.com-Plattform entwickelt und wächst, desto mehr Einkommenspotenzial gibt es für die Meme-Ersteller. Mit anderen Worten: AiDoge ist nicht nur ein Meme-Generator, sondern auch eine Möglichkeit, Einkommen zu generieren. Durch die öffentliche Wall wird das Potenzial gesteigert, mit den Memes viral zu gehen. Es ist naheliegend, dass das, was in der Community beliebt ist, auch bei einem breiteren Publikum im Internet beliebt sein kann.

Die öffentliche Pinnwand von AiDoge ist ein genialer Weg, um die Viralität und damit die Akzeptanz der Plattform zu steigern, da sich immer mehr Suchende beteiligen, so wie es bei ChatGPT oder, genauer gesagt, bei Bilderzeugungstools wie Midjourney, DALL-E oder dem Image Creator von Bing, der die DALL-E-Technologie nutzt, der Fall ist. AiDoge ist die einzige Meme-Generator-Plattform überhaupt und wird Memes revolutionieren.

Jetzt AiDoge im Presale kaufen.







