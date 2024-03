Krypto News: Nach PUNDU auf Solana explodiert nun der Presale von DOGE20 auf Ethereum

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während der Vorverkauf des Solana-basierten Meme Coins PUNDU inzwischen abgeschlossen ist, ergibt sich für diejenignen, die die Chance verpasst haben, mit Dogecoin20 eine neue Gelegenheit, von Anfang an in einen neuen Meme Coin zu investieren. Der Presale von $DOGE20 ist auf rund 10 Millionen Dollar begrenzt, wovon inzwischen über 8 Millionen Dollar umgesetzt wurden, sodass sich auch hier das Zeitfenster langsam schließt. Dogecoin20 ist zwar an DOGE angelehnt, unterscheidet sich aber durch den Proof of Stake Mechanismus, der einen erheblich geringeren Energieverbrauch als der Proof-of-Work-Ansatz ermöglicht. Außerdem ist das Angebot von $DOGE20 im Gegensatz zu Dogecoin nicht inflationär gestaltet.

(Dogecoin20 Token-Vorverkauf – Quelle: DOGE20-Website)

Während Ethereum immer noch die führende Blockchain für dApps darstellt und das kürzlich implementierte Dencun-Upgrade zu einer signifikanten Reduktion der Transaktionsgebühren von Layer-2-Lösungen wie Polygon und Optimism führte, wird Dogecoin20, der auf Ethereum basiert, noch attraktiver für Investoren. Die fortlaufenden Erweiterungen und Verbesserungen an der Ethereum-Blockchain erhöhen die Attraktivität und Potenziale von $DOGE20 zusätzlich.

Obwohl Dogecoin als der größte Meme-Coin nach Marktkapitalisierung gilt und in den letzten 24 Stunden einen Anstieg um mehr als 5 % auf über 0,17 Dollar verzeichnete, sind extreme Renditen von tausenden Prozent, wie man sie von Meme Coins kennt, nicht mehr so leicht möglich. Dafür ist die Bewertung mit mehr als 20 Milliarden Dollar inzwischen schon zu hoch.

Im Vergleich dazu bietet Dogecoin20 mit einem aktuellen Vorverkaufspreis von 0,000208 Dollar und dem limitierten Vorverkaufsvolumen von 10 Millionen Dollar ein weit höheres Gewinnpotenzial nach dem Börsenstart, da die Marktkapitalisierung beim Launch noch deutlich niedriger ist. Analysten prognostizieren für Dogecoin20 nach dem Launch eine mögliche Wertsteigerung von über 5.000 %.

Derzeit werden täglich $DOGE20-Token im Wert von knapp einer Million Dollar verkauft und da das Interesse vor allem kurz vor dem Listing an den Kryptobörsen steigt, ist davon auszugehen, dass der Vorverkauf schon in den nächsten zwei Tagen abgeschlossen ist.

Jetzt mehr über $DOGE20 erfahren.

Staking ermöglicht passives Einkommen

$DOGE20 basiert auf Ethereum und nutzt die Eigenschaften dieser Blockchain, einschließlich einer integrierten Staking-Funktion. Das ermöglicht es Inhabern, durch das zeitweise Sperren ihrer Token (staken) hohe Renditen zu erzielen. Interessanterweise ist die Staking-Funktion bereits im Vorverkauf aktiv, wobei die Höhe der jährlichen Prozentrendite (APY) variabel ist und aktuell noch 126 % beträgt.

(DOGE20 Staking-Übersicht – Quelle: DOGE20-Website)

Obwohl die APY sich auch langfristig im hohen zweistelligen Prozentbereich einpendeln könnte, profitieren insbesondere diejenigen, die frühzeitig am Staking teilnehmen, von hohen Renditen in Form zusätzlicher Token, da der Wert sinkt, wenn sich mehr Käufer am Staking Pool beteiligen. Schon jetzt wurden über 22 Milliarden Token im Staking Pool gebunden, wodurch das Angebot beim Handelsstart weiter verknappt und eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird.

Jetzt $DOGE20-Website besuchen.

Keine Inflation bei $DOGE20

Ein weiteres markantes Unterscheidungsmerkmal zwischen $DOGE20 und Dogecoin ist die Struktur ihres Tokenangebots. Im Gegensatz zu Dogecoin, dessen Angebot durch den inflationären Aufbau potenziell unbegrenzt wächst, hat $DOGE20 ein festgesetztes Maximum von 140 Milliarden Token.

(DOGE20 Beschreibung – Quelle: DOGE20-Website)

Das begrenzte Angebot, der hohe Anteil an gestakten Token und die starke Nachfrage während des Presales legen die Vermutung nahe, dass es bei $DOGE20 nach dem Launch zu einer Kursexplosion kommen kann, wobei Schätzungen zufolge Gewinne von 2.000 – 5.000 % möglich sein sollen. Da es nur anderthalb Wochen gedauert hat, die 8 Millionen Dollar Marke zu knacken, könnte $DOGE20 schon in der nächsten Woche an den Kryptobörsen gelistet werden und eine Marktkapitalisierung von hunderten Millionen Dollar erreichen, wovon vor allem frühe Käufer profitieren würden.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DOGE20 im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.