Krypto News: Nächster x10 KI-Coin yPredict (YPRED) erreicht 500.000 Dollar im Vorverkauf

Donnerstag 4. Mai 2023 yPredict – Der KI-gesteuerte Markt für kostenlose Finanzprognosen – hat im Vorverkauf 500.000 Dollar gesammelt. In der vierten Stufe eines achtstufigen Prozesses sind nur noch YPRED-Token für 432.000 Dollar verfügbar, bevor er in Stufe 5 übergeht und der Preis von 0,05 $ auf 0,07 $ ansteigt. Wer heute $YPRED kauft, bevor der Preis in Phase 5 weiter steigt, erzielt bereits einen Buchgewinn von 28,5 % gegenüber der nächsten Preiserhöhung. Bis zum Listing an den Kryptobörsen beläuft sich der Nominalgewinn sogar auf 140 %, da der Coin für 0,12 Dollar an den Exchanges gelistet wird.

Analysten gehen bereits davon aus, dass yPredict der nächste AI Coin sein wird, der um das 10-fache ansteigt. Obwohl es viele Prognosemärkte in der einen oder anderen Form gibt, bietet keiner das volle Spektrum an künstlicher Intelligenz, die im yPredict-Ökosystem zu finden ist. yPredict.ai nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (AI/ML), um Händlern einen Vorteil auf dem Markt zu verschaffen.

yPredict verschafft einen Vorteil an den Finanzmärkten

Die Alleinstellungsmerkmale des Ökosystems drehen sich um die Lösung des Problems, wie man dem Algorithmus-Handel, der die Aktivitäten auf den Märkten der meisten finanziellen Anlageklassen dominiert, voraus sein kann. Leider ist der Markt weit davon entfernt, ein effizienter, auf perfektem Wissen basierender Markt zu sein, auf dem alle Teilnehmer gleichermaßen zeitnah auf genaue Marktdaten und andere Informationen zugreifen können, denn ein Großteil der Daten für Finanzanlagen wird von automatisierten Systemen verschleiert.

Erschwerend kommt hinzu, dass Marktaufträge mit einer Geschwindigkeit ausgeführt werden, die für gewöhnliche Einzelhändler, die historisch gewachsene und vertraute Methoden verwenden, unmöglich zu analysieren ist. yPredict löst diese Probleme durch die Entwicklung neuartiger Handelswerkzeuge, die vollständig auf KI basieren. Diese Tools bieten eine Möglichkeit, einen Großteil des Marktrauschens zu eliminieren und den Marktteilnehmern eine solidere Grundlage für profitable Entscheidungen zu bieten.

Freemium-Preismodell für Massenanwendung – 20.000 auf Warteliste

Ein weiterer attraktiver Aspekt des Projekts ist das Freemium-Preismodell „kostenlos für immer“. Diese clevere Marktpositionierung des Produkts soll die Akzeptanz fördern. Auf der yPredict-Warteliste stehen bereits mehr als 20.000 Interessenten. Obwohl es eine Active- und eine Pro-Stufe geben wird, bleibt die Basisplattform als offenes System für alle frei zugänglich.

Diejenigen, die auf zusätzliche Funktionen zugreifen möchten, können eine Mitgliedsgebühr zahlen, die in $YPRED angegeben wird. Die Mitgliedschaftsgebühren verleihen dem Token seinen Nutzen und Wert.

yPredict hält, was KI verspricht

Bis jetzt hat die KI in der freien Wildbahn nur an der Oberfläche dessen gekratzt, was erreicht werden kann. Doch das Aufkommen großer Sprachmodelle (LLMs), wie sie von ChatGPT verwendet werden, zeigt, wie maschinelles Lernen es ermöglicht, Aktienbewegungen genau vorherzusagen, wie eine aktuelle akademische Forschungsarbeit belegt. yPredict setzt diese Erkenntnisse mit seinem All-in-One-KI-System in die Tat um. Es ist wichtig, sich beim Handel nicht zu sehr auf nur ein Tool oder eine Reihe von Indikatoren zu verlassen, weshalb yPredict einen umfassenden Ansatz verfolgt.

Es gibt viele Beispiele für die Analyse der Marktstimmung in den sozialen Medien, die in der Praxis jedoch keine verwertbaren Erkenntnisse liefern. Das heißt, sie sind notwendigerweise rückwärtsgewandt – sie können einem Händler sagen, was ein Trend ist oder war, aber sie können nicht vorhersagen, was passieren wird. Obwohl yPredict auch nicht garantieren kann, die Zukunft vorherzusagen, schafft es einen großen Vorteil durch die Unmengen an Daten, die mittels KI ausgewertet werden können.

yPredict und KI machen „Hyperpersonalisierung im großen Stil“ für alle Marktteilnehmer zur Realität

Ein neues Schlagwort aus der Werbung – „Hyperpersonalisierung im großen Stil“ – könnte auch auf die Märkte und die Bedürfnisse der einzelnen Anleger angewendet werden, von denen jeder unterschiedliche Risikotoleranzen und Renditeanforderungen hat. Zum ersten Mal sind leistungsstarke Systeme der künstlichen Intelligenz nun auch für Normalsterbliche verfügbar und nicht nur an der Wall Street.

yPredict gleicht das Spielfeld aus. Dieses Ziel wird durch den Einsatz modernster Finanzprognosemodelle und -metriken, die auf umfangreichen Datensätzen unterschiedlicher Art trainiert wurden, erreicht. Infolgedessen wird die Möglichkeit, Handelsentscheidungen zu verbessern, für alle Marktteilnehmer verfügbar.

Kein Verlass mehr auf minderwertige und kompromittierte „Finfluencer”

yPredict baut seine eigenen, offenen internen Prognosemodelle und Marktplätze auf, die die Quelle der prognostizierten Werte, die Methode der Prognosen und den Status der Authentizität der Prognosen offenlegen. Diese Art der Offenlegung sollte die Norm sein, ist es aber nicht. Viel zu oft stellen Social Media Finfluencer (Finanzinfluencer) keine Arbeitsweise oder andere Formen der Offenlegung zur Verfügung, um ihre Marktaufrufe oder Signale zu erklären.

Unleash the power of yPredict! Access thousands of crypto price predictions , AI-driven analytics , a developer marketplace , and a sophisticated trading terminal . Elevate your trading game and harness the future of AI-driven tools! #YPRED #Crypto #TradingSuccess pic.twitter.com/WNxGQpfhzd — yPredict.ai (@yPredict_ai) May 4, 2023

Diese Art von minderwertigen Tipps ist eine Plage, die zu großen Verlusten für Händler führen kann und in den schlimmsten Fällen dazu führen kann, dass Marktteilnehmer in manipulative Pump-and-Dump-Programme verwickelt werden. Die öffentlich zugänglichen Preisvorhersagen von yPredict für Tausende von Kryptowährungen und anderen Finanzinstrumenten überwinden diese Offenlegungsprobleme. Und da die Vorhersagen durch die hochmodernen Finanzprognosemodelle von yPredict erstellt werden, können Händler mit größerem Vertrauen darauf reagieren.

Im Laufe der Geschichte haben Händler immer versucht, Kursbewegungen vorherzusagen, um Gewinne zu erzielen – yPredict hat sich zum Ziel gesetzt, diesen heiligen Gral zu erreichen.

Um es auf den Punkt zu bringen, hier einige der wichtigsten Funktionen des yPredict All-in-One Preisanalyse- und Vorhersage-Ökosystems:

Erkennung von Mustern:

Automatische Erkennung von über 100 Chartmustern. Jedes Mal, wenn ein neues Chartmuster erkannt wird, gibt das Tool eine Warnung mit dem Namen des Musters und seinem Konfidenzwert aus. Dieser Wert wird auf der Grundlage der Leistung des Musters in den jüngsten Daten berechnet.

Stimmungsanalyse:

Bietet eine allgemeine Stimmungsanalyse der Nachrichten und des Inhalts sozialer Medien zu einem Vermögenswertnamen oder -symbol.

Indikator-Analyse:

Testen Sie automatisch Hunderte von technischen Indikatoren für jeden Vermögenswert (Symbol) und filtern Sie unwirksame Indikatoren heraus, um nur diejenigen aufzulisten, die sich in Tests mit aktuellen Marktdaten bewährt haben.

Transaktionsanalyse:

Analysieren Sie Transaktions-/Tickdaten für jeden Vermögenswert und entwickeln Sie Metriken, um datengestützte nützliche Erkenntnisse zu gewinnen.

yPredict ist nicht nur für Trader – Entwickler verdienen an ihren Modellen

yPredict-Marktplätze ermöglichen es Entwicklern von maschinellem Lernen, die von ihnen entwickelten Prognosemodelle zum Verkauf anzubieten. Je erfolgreicher diese Modelle sind, desto beliebter werden sie, so dass die Entwickler ein passives Einkommen aus ihrer Arbeit erzielen können. Datenwissenschaftler und Ingenieure für maschinelles Lernen werden ihr passives Einkommen in Form des $YPRED-Tokens verdienen, was eine weitere Facette des grundlegenden Nutzens des Tokens darstellt.

Zusätzlich zu Prognosemodellen können auch Preissignale und allgemeinere Analysen monetarisiert werden, um Entwicklern eine wiederkehrende Einnahmequelle zu bieten. Händler werden in der Lage sein, die von den Entwicklern auf den Marktplätzen angebotenen Produkte zu abonnieren.

Fairer Vorverkauf – How to buy

Achtzig Prozent des Tokenangebots von 100.000.000 Token werden der Öffentlichkeit im Vorverkauf zur Verfügung gestellt. Die anderen 20 % der Token werden der Liquidität (10 %), Treasury (5 %) und der Entwicklung (5 %) zugewiesen. Da die überwiegende Mehrheit der Token-Zuteilung für den Vorverkauf bestimmt ist, ist der Vorverkauf von yPredict durchaus fair.

Im Gegensatz zu einigen anderen Krypto-Projekten, die große Mengen des Coins für das Team reservieren, gibt es bei der Tokenomics von yPredict keinen Anreiz für einen Rug Pull. Die Anleger können sich darauf verlassen, dass ihre Gelder sicher sind und dass das eingenommene Geld dazu verwendet wird, die yPredict-Produkte wie in der Roadmap beschrieben zu liefern.

Um $YPRED zu kaufen, benötigen Investoren ETH, MATIC oder BNB. Weitere Informationen gibt es in diesem Video zum Kauf. Wer bisher noch keine Kryptowährungen hat, kann $YPRED auch per Karte bezahlen.

Jetzt $YPRED im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.