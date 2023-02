Krypto News: Neue Inflationszahlen bedeuten einen großen Tag für Krypto

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Heute um 13:30 Uhr GMT werden die Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) veröffentlicht, die wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf den US-Dollar und folglich auch auf den Kryptomarkt haben werden. Auf Jahresbasis erwarten die Analysten im Allgemeinen einen Rückgang des Verbraucherpreisindex auf 6,2 % gegenüber dem vorherigen Monatswert von 6,5 %, während die Kerninflation, bei der Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet werden, von 5,7 % auf 5,5 % sinken dürfte.

Zum ersten Mal wird die Inflation jedoch auf monatlicher Basis gemessen, und der Verbraucherpreisindex ist von zuvor 0,1 auf jetzt 0,5 gestiegen. Die Kerninflation, für die dieses Maß verwendet wird, wurde revidiert, sodass sie auf dem Stand vom Dezember bleibt. Diese neue Art der Inflationsmessung hat dazu geführt, dass die Inflationserwartungen unsicherer sind als üblich, sodass die Märkte wahrscheinlich viel nervöser sind als sonst.

Bitcoin vs. CPI: „Erwarte Volatilität“

Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView zeigen, dass BTC/USD im Vorfeld der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Januar nicht über $21.800 steigen konnte. Die Daten, welche um 8:30 Uhr amerikanischer Zeit herauskommen, sorgen immer wieder aufs neue für hohe Volatilität bei Risikoanlagen.

Die Teilnehmer am Kryptomarkt erwarteten daher einen geschäftigen Handelstag, wobei sowohl 19.000 als auch 25.000 Dollar als mögliche Ziele auf dem Tisch liegen, je nachdem, wie weit die Ergebnisse von den Schätzungen abweichen. „Wir werden wahrscheinlich einen $24-25k Bitcoin-Pump sehen, wenn die CPI-Zahlen von morgen früh mehr Disinflation in die positive Richtung zeigen“, schrieb Venturefounder, ein Mitarbeiter der On-Chain-Analyseplattform CryptoQuant, in einem Teil eines Twitter-Updates. „Umgekehrt würde eine negative Überraschung einen perfekten Retest auf $19-20k BTC einleiten“

Im Jahresvergleich wurde ein CPI von 6,2% erwartet, gegenüber 6,4% im Vormonat, wobei der Wert im Monatsvergleich von 0,1% auf 0,5% ansteigen sollte. „Relativ hohe Erwartungen, wenn man dies mit dem vorherigen Trend kombiniert“, argumentierte Cointelegraph-Mitarbeiter Michaël van de Poppe, Gründer und CEO der Handelsfirma Eight, an diesem Tag. Van de Poppe wettete bereits auf das „Endstadium“ des aktuellen Bitcoin-Retracements, mit $20.500 als Schlüsselmarke, die die Bullen halten müssen.

Bitcoin hat den Tag mit einer weiteren roten Kerze begonnen, der dritten in Folge, aber wenn man dies berücksichtigt, hält er sich immer noch recht gut. Ein wichtiges Niveau, das es zu beobachten gilt, ist die Mitte der Handelsspanne bei 21.480 $. Sollte sich der Kurs unterhalb dieser Marke halten und bestätigen, ist die nächste Unterstützung bei 20.860 $ zu finden.

Wenn es andererseits keine Überraschungen bei der Inflation gibt oder die Zahlen besser als erwartet ausfallen, könnte die Dynamik nach oben recht stark sein und Bitcoin könnte vielleicht einen weiteren Versuch unternehmen, das obere Ende seiner aktuellen Spanne bei 25.225 $ zu durchbrechen.

Was auch immer der Bitcoin tut, die Altcoins werden es in Hülle und Fülle tun. Altcoin-Inhaber haben ein weitaus größeres Risiko zu tragen, und sollten die Nachrichten schlecht sein, werden Altcoins viel stärker abstürzen als Bitcoin. Viele der Altcoins befinden sich jedoch am Boden, wie der Stochastik RSI Momentum-Indikator auf dem täglichen Zeitrahmen zeigt. Die Gesamtmarktkapitalisierung der Alts hat ebenfalls die Unterstützung bei 347 Mrd. $ erreicht und ist auf 356 Mrd. $ gestiegen.

Wenn die Nachrichten gut sind, dann sind die Altcoins so gut wie bereit, nach oben zu explodieren. Bis zum frühen Nachmittag (GMT) sollten die Märkte in der Lage sein zu sehen, in welche Richtung der Trend gehen wird.

CPI „entscheidend“ für die Bestimmung von Abwärtspotenzial im Kryptomarkt

In seinem jüngsten Markt-Update wies das Handelsunternehmen QCP Capital auf Faktoren hin, die über die Daten hinausgehen und für Krypto-Investoren Anlass zur Sorge geben. Das jüngste Gerichtsverfahren gegen das Blockchain-Unternehmen Paxos, das den Binance-Stablecoin herausgibt, könnte die Spitze des Eisbergs in Bezug auf die US-Regulierungspolitik sein, warnte es.

„Da der regulatorische Hammer immer noch gegen die Branche gerichtet ist (möglicherweise bis zur Wahl 2024), sieht das Aufwärtspotenzial der Krypto-Marktkapitalisierung aus dieser Perspektive jetzt noch gedämpfter aus“, schrieb es. „Daher ist der heutige CPI-Druck von entscheidender Bedeutung, um das Ausmaß der Abwärtsrisiken für Krypto zu bestimmen.“

QCP fuhr fort, dass es eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen und der Realität in Bezug auf die Senkung der Zinssätze durch die Federal Reserve gibt, obwohl die Inflation fiktiv nachlässt. „Am Zinsmarkt rechnen wir jetzt mit einem Endsatz von 5,2 %, gefolgt von einer Senkung um 30 Basispunkte bis zum 23. Dezember, ein gewaltiger Anstieg gegenüber den 4,9 % Endsatz und der Senkung um 50 Basispunkte vor nur zwei Wochen“, heißt es in dem Bericht.

„Wir gehen davon aus, dass die heutige Veröffentlichung alle Märkte in Einklang bringen wird – sei es in Form eines überproportionalen Ausverkaufs von Aktien (bei einem höheren Wert als erwartet) oder einer Zinserholung (bei einem niedrigeren Wert als erwartet).

Die Fed wird erst in der dritten Märzwoche zu einer Zinsänderungssitzung zusammentreten, und bis dahin wird ein weiterer Verbraucherpreisindex veröffentlicht.

Dieses Kryptoprojekt wird Investoren hohe Renditen bescheren, egal in welche Richtung es für den Markt geht:

Neben den bekannten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum gibt es zahlreiche jüngere und kleinere Kryptoprojekte, die ein enormes Wachstumspotenzial aufweisen. Eines der vielversprechendsten Projekte auf dem Markt, das einen echten Anwendungsfall, eine starke Basis und ein engagiertes Team hat, ist C+Charge.

C+Charge hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Problem des Fehlens von Rabatten für E-Auto-Besitzer beim Aufladen ihrer Fahrzeuge zu lösen. Während große Unternehmen wie Elektrofahrzeugmarken und Ladestationen-Netzwerke Emissionsgutschriften als Rabatt erhalten, haben Verbraucher derzeit keine Möglichkeit, von diesen Vorteilen zu profitieren. Das Projekt möchte dies ändern, indem es Blockchain-Technologie und Dezentralisierung in sein System integriert. Dadurch können E-Auto-Besitzer Emissionsgutschriften als Tokens erhalten.

C+Charge arbeitet eng mit führenden Elektrofahrzeug-Netzwerken und Start-ups zusammen. Ein Prozent jeder Ladetransaktion für E-Autos wird für den Kauf von Emissionsgutschriften auf dem freien Markt verwendet, die dann an die E-Auto-Besitzer ausgegeben werden. Um Teil dieses Belohnungssystems zu werden, müssen Verbraucher den web3-Token CCHG des Projekts erwerben, der als Zahlungsmittel bei C+Charge-Partner-Ladestationen verwendet werden kann.

Neben diesem innovativen Konzept hat C+Charge auch eine benutzerfreundliche mobile App für iOS und Android entwickelt, die es E-Auto-Besitzern ermöglicht, ihre Emissionsgutschriften zu verfolgen und Informationen über in der Nähe befindliche C+Charge-Partner-Ladestationen zu erhalten. Investoren, die das Potenzial von C+Charge als eine der besten Web3-Münzen der Zukunft erkennen, können sich jetzt am Vorverkauf beteiligen und von einem niedrigen Preis profitieren. Das Projekt arbeitet hart daran, die Zukunft der Elektromobilität zu gestalten und dabei den Verbrauchern einen echten Nutzen zu bieten.