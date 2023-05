Krypto News: Neuer Meme-Coin Love Hate Inu wird am 19. Mai auf OKX gelistet – Folgt eine Kursexplosion?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Montag, 15. Mai 2023 – Die einzige von der Community betriebene Krypto Vote to Earn-Plattform Love Hate Inu ($LHINU) wird am Freitag, dem 19. Mai um 10 Uhr UTC an einer der führenden zentralen Kryptobörsen – OKX – gelistet. OKX ist laut Coinmarketcap-Daten die fünftgrößte Kryptobörse mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 825 Millionen Dollar und 2,2 Millionen wöchentlichen Besuchern.

$LHINU wird an der führenden dezentralen Börse (DEX) Uniswap um 14 Uhr UTC notieren – vier Stunden nach der Notierung an der OKX. Das Listing an der Top-Exchange bedeutet, dass Love Hate Inu beim Start nichts dem Zufall überlässt.

The ultimate blockchain-powered voting platform that allows you to express your opinions and get rewarded is here $LHINU, the 1st Vote-to-Earn utility #memecoin @LoveHateInu, gets listed on #OKX



Deposits are OPEN

$LHINU/USDT Spot trading: 10:00 am May 19 (UTC) — OKX (@okx) May 16, 2023

Love Hate Inu hat bei seinem Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar eingenommen, was es zu einer der größten Krypto-Fundraising-Aktionen des Jahres macht. In Anbetracht des Meme-Coin-Hypes der letzten Wochen hätte Love Hate Inu keinen besseren Zeitpunkt für den Start wählen können. Während viele dieser Meme-Coins schon wieder Geschichte sind, hat Love Hate Inu ein echtes Geschäftsmodell, wodurch der Hype nicht so schnell verfliegen sollte.

$LHINU-Token Claimen – Das muss man wissen

Holder von Token aus dem Presale können ihre Coins am Freitag, dem 19. Mai, um 9 Uhr UTC einfordern, eine Stunde bevor das OKX-Listing stattfindet. Um die im Vorverkauf erworbenen Token einzufordern, müssen sich die Inhaber einfach auf der Love Hate Inu-Website mit der Wallet verbinden, die sie ursprünglich für den Kauf der $LHINU-Token verwendet haben, und dann auf die Schaltfläche „Claim“ klicken. Die Token erscheinen daraufhin in der Wallet.

$LHINU kann noch vor dem Listing gekauft werden

Für diejenigen, die Dogecoin, Shiba Inu oder Pepe verpasst haben, ist dies eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine möglicherweise erstaunliche Investitionsrendite zu erzielen. Love Hate Inu zeichnet sich durch seinen unübertroffenen Nutzen aus, was erklärt, warum er zu einem der heißesten Meme-Coins des Jahres geworden ist. Krypto-Analysten sagen für $LHINU einen Anstieg auf das 10-fache voraus.

Viele Krypto-Investoren wollen nicht mehr nur Inu-Coins ohne Nutzen nachjagen. Die besten Krypto-Projekte, wie Love Hate Inu, verfolgen einen nutzenorientierten Ansatz. Das Team glaubt, dass es Nutzer automatisch anziehen wird, wenn es ein großartiges Produkt entwickelt. So schafft Love Hate Inu ein System, das skalierbar ist, um potenziell Millionen von Nutzern an Bord zu holen, die an den Umfragen teilnehmen wollen.

Love Hate Inu – Der einzige Meme-Coin mit dem Vote 2 Earn Konzept

Im Gegensatz zu vielen anderen Meme-Coins ist Love Hate Inu auch nützlich. Sein primärer Anwendungsfall ist es, Community-Mitgliedern zu ermöglichen, Umfragen zu allen möglichen Themen durchzuführen.

Die Abstimmung wird durch den Einsatz des $LHINU-Tokens gesichert, was die Umfragen immun gegen Manipulationen macht. Abstimmungsmechanismen sind ein idealer Anwendungsfall für die Blockchain-Technologie.

Die dezentrale Netzwerkarchitektur der Blockchain bietet nicht nur Sicherheit, sondern ermöglicht es den Wählern auch, für ihre Teilnahme durch das Sammeln von $LHINU-Token belohnt zu werden.

Die Nutzer der Plattform können über alles in der Welt abstimmen, was sie für eine Umfrage für würdig halten, von berühmten Persönlichkeiten, die sie lieben oder verabscheuen, bis hin zu allem, was im Internet und darüber hinaus von aktuellem Interesse ist.

Wie die Beispiele auf der Website des Projekts zeigen, wurden Memes von Persönlichkeiten wie Donald Trump, Elon Musk und Andrew Tate erstellt, die das Potenzial haben, viral zu gehen. Die Demo-Umfragen, die das Team durchgeführt hat, stützen diese These, und die Teilnehmerzahlen zeigen ein großes Interesse. Zehntausende haben daran teilgenommen.

Love Hate Inu hat eine Erfolgsformel gefunden. Gerade weil das Internet von Kontroversen und Polarisierung lebt, wird es immer eine starke Nachfrage auf beiden Seiten geben, da die Wähler darum wetteifern, das Wahlergebnis zu erhalten, das sie auf die Gewinnerseite bringt.

Love Hate Inu soll die Meinungsforschungsbranche verändern

Das Projekt richtet sich nicht nur an einzelne User. Auch Unternehmen und gemeinnützige Organisationen werden die Abstimmungsplattform nutzen wollen, um das Engagement ihrer Marken zu fördern und ihre Ziele zu erreichen.

Auch hier ist das Team der Meinung, dass der Love Hate Inu-Dienst aufgrund der Sicherheit der Plattform und der Möglichkeit, die Teilnehmer aufgrund des Staking-Mechanismus als echte Personen zu verifizieren, besonders für Unternehmen, die Umfragen durchführen wollen, attraktiv sein wird.

Die Plattform wird für Unternehmen auch viel zugänglicher und effizienter sein als die bisherigen Systeme. Und Love Hate Inu arbeitet daran, einen VIP-Zugang für Unternehmen zu schaffen, um die Akzeptanz zu fördern.

CEO Carl Dawkin: „Wir bringen uns in die großen Gespräche des Internets ein“

Der CEO von Love Hate Inu, Carl Dawkins, ein Berater der UK All Party Parliamentary Group on Crypto and Digital Assets, freut sich, die Börsennotierung von $LHINU ankündigen zu können.

„Jeder hier bei Love Hate Inu möchte ein großes Dankeschön an alle in unserer Gemeinschaft aussprechen, die dazu beigetragen haben, unseren Token auf so große Weise auf die Karte zu setzen“, sagte Dawkins.

„Es ist kein Zufall, dass OKX $LHINU so früh in der Love Hate Inu-Reise notiert, denn sie erkennen eindeutig ein Projekt mit dem Potenzial, wachsende Handelsvolumina zu generieren.

„Aber letztendlich geht es bei Love Hate Inu darum, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das die Fähigkeit hat, ein Massenpublikum anzusprechen. Wir bringen uns kreativ in die großen Gespräche ein, die jeden Tag im Internet stattfinden.

Zum ersten Mal werden Menschen in der Lage sein, eine vertrauenswürdige Plattform mit überprüfbaren Daten zu nutzen, um Umfragen zu beliebigen Themen zu erstellen. Unsere Entwickler schaffen ein System, das alles übertrifft, was beispielsweise Twitter zu bieten hat. Wir sind Bot- und Manipulations-frei.

„Die Möglichkeiten für die Umfrageplattform sind immens. Von der Community-Governance bis zum Verbrauchermarketing wird Love Hate Inu die Umfrage- und Meinungsforschungsbranche verändern.“

Basisversion kommt bald – „Wir sehen ein großes Interesse von Marken, die sich ansehen, was wir machen“

Dawkins fuhr fort: „Love Hate Inu’s Killer-Feature ist die Vote-to-Earn-Funktion. Keine der herkömmlichen Plattformen kann da mit uns mithalten. Aus diesem Grund verzeichnen wir bereits ein großes Interesse von Marken, die sich für unsere Arbeit interessieren.

„Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir mit $SPONGE zusammenarbeiten, wo wir an ihrem Airdrop teilnehmen, und mit der Web3-Spieleplattform Tamadoge, an der ich früher beteiligt war – aber wir arbeiten auch mit Web2-Firmen zusammen, die an der Nutzung unseres Dienstes interessiert sind.

„Die Entwicklung des Dashboards für unsere Plattform kommt gut voran. Wir prüfen sogar die Möglichkeit, zum Start eine Basisversion der Plattform mit einigen Abstimmungen darauf bereitzustellen.

„OKX ist die erste von vielen weiteren Kryptobörsen. Love Hate Inu könnte wirklich das nächste Shiba Inu sein, also schnallt euch an, während wir zum Mond fliegen..“

Twitter Spaces AMA mit Carl Dawkins

Wer möchte, kann mehr von Carl in der Twitter Spaces AMA hören, die gestern stattfand und bei der 4.200 Zuhörer dabei waren. Neben der Diskussion über den Einsatz, die Strategie für Börsenlistings, den Zeitplan für die Produkteinführung und vieles mehr, legte Dawkins auch einige seiner Gedanken zum Marketing dar, als Antwort auf eine Frage zur Aufrechterhaltung des Hypes.

„Wir haben eine Menge Marketing, an dem wir arbeiten, während wir weiterhin das tun, was wir tun – Love Hate Inu ist für den Bullrun gemacht. Wir haben jede Menge Möglichkeiten. Wir werden Einbrüche erleben, aber auch konstante Steigerungen, da wir immer weiter nach vorne gehen.”

„Twitter-Raids, Spieleabende auf Discord, andere Wettbewerbe, Partnerschaften mit anderen Plattformen. Auch TikTok werden wir in Angriff nehmen. Außerdem bedeutet jeder neue Austausch mehr Aufmerksamkeit. Wir haben eine Menge asiatischer Inhaber, die wir ansprechen können. Wir haben so viele Möglichkeiten zu erkunden.“

Jetzt $LHINU noch vor dem Listing kaufen.







