Krypto News: Neuer Signaldienst Crypto Whale Pumps schafft 881 % Gewinn in der ersten Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Da der Kryptomarkt wieder in Schwung kommt, könnte jetzt eine gute Gelegenheit sein, um auf die Alpha-Calls-Krypto-Signale auf dem Markt zuzugreifen – mit der Einführung von Crypto Whale Pumps Premium, das am Montag, den 20. November 2023 um 12:00 Uhr UTC startet.

Crypto Whale Pumps kostenloser Service hat bereits eine nachgewiesene Erfolgsbilanz der Lieferung von Alpha-Renditen und die Premium-Mitgliedschaft gibt es für 90 Dollar pro Monat oder 900 Dollar für ein lebenslanges Membership.

Die Zahlen zeigen, dass Crypto Whale Pumps ein beständiger Renditebringer ist

Die Analyse von Crypto Whale Pumps zeigt, dass es seinen Nutzern eine konstant profitable Trefferquote bietet. Am Montag, den 13. November, lag die Erfolgsquote der Calls beispielsweise bei 100 %, was eine Kapitalrendite (ROI) von +346,71 % ergab.

Das ist kein Einzelfall. Am folgenden Tag, dem Dienstag dieser Woche, trafen alle Calls das Ziel und lieferten eine weitere Erfolgsquote von 100 %, diesmal mit einer noch höheren Rendite von +408,4 %.

Zu den jüngsten Gewinnen gehören +106 % bei MATIC, +101 % bei CAKE und +82 % bei dem ETHETF-Token der gestern in den Handel gekommen ist. Einer der herausragenden Gewinntrades war der ROI von +1.000% auf MEME:

Andere Calls erbrachten bescheidenere Renditen, aber immer noch riesige Gewinne im Vergleich zu anderen Anlageklassen wie Aktien. Für Krypto-Händler kann es eine ermüdende und fruchtlose Angelegenheit sein, X und zwielichtige Telegram- oder Discord-Kanäle auf der Suche nach den neuesten Trend Coins oder den nächsten 100x Gems zu durchsuchen. Noch schlimmer ist, dass die Krypto-Landschaft voller Betrüger ist, die Ahnungslose zum Kauf von Scam Coins locken.

Testen Sie zunächst die kostenlosen Crypto Whale Pumps-Signale und melden Sie sich dann für Premium an

Alle Calls im Haupt-Telegram-Kanal sind kostenlos und das Expertenteam kuratiert für die Nutzer auch die neuesten Nachrichten, die sich auf die Preise auswirken, sowie Markteinblicke, Handelsstrategietipps und Wissenswertes. Das bedeutet, dass Sie nicht nur von Alpha-Calls aus einem Kanal mit nachgewiesener ROI-Alpha-Generierung profitieren, sondern auch lernen können, wie Sie ein besserer Trader werden.

Der kostenlose Krypto-Signal-Service bleibt bestehen, aber ab Montag, dem 20. Januar, bietet das neue Premium-Produkt viel mehr. Der Beitritt zu Crypto Whale Pumps Premium bietet einen Weg zum Wal-Status und erfordert noch weniger Arbeit von Ihrer Seite.

Zusätzlich zu den aggregierten Signalen gibt es auch Autotrading und Strategie-Setups, die Händler von der ständigen Überprüfung der Positionen befreien. Dank der Alerts sind Sie immer auf dem Laufenden und können schnell auf veränderte Marktbedingungen und neue Chancen reagieren.

Die Profi-Trader, die in Ihrem Auftrag arbeiten, überwachen den Markt ständig auf ungewöhnliche Aktivitäten, potenzielle Handelsideen und Alarme von technischen Indikatoren wie dem RSI (Relative Strength Index) und dem MACD (Moving Average Convergence/Divergence).

Weitere Details zu den Signalen und Warnungen wurden auf Telegram bereitgestellt und werden im Folgenden wiedergegeben:

Potenzielle Handelsmöglichkeiten – Dieses automatisierte Skript hebt Coins hervor, die es wert sind, aufgrund von ungewöhnlichen Aktivitäten, RSI überkauft/überverkauft, bullischer/bärischer Divergenz, sich nähernden Widerstands- und Unterstützungsniveaus und MACD-Kreuzungen betrachtet zu werden.

Signale – Es handelt sich um klassische Krypto-Signale mit Take-Profit-, Entry- und Stop-Loss-Werten, die von drei Anbietern zu Gesamtkosten von 740 $ pro Monat zusammengestellt wurden.

Signalstrategie – Eine empfohlene Strategie zur Maximierung dieser Signale, die getestet und aktualisiert wird.

RSI Alerts – Alle sechs Stunden wird eine Momentaufnahme des Marktes und aller Coins, die sich in eine empfohlene KAUF- oder VERKAUFS-Position bewegt haben, basierend auf ihrem Relative Strength Index, gesendet.

Es gibt auch eine Fülle von Informationen auf der Crypto Whale Pumps-Website, einschließlich eines Blogs und ab Montag, dem 20. Januar, alle Details darüber, wie man sich für den Premium-Service anmelden kann.

Mit Crypto Whale Pump Alerts, Wallet-Tracking und mehr an der schnelllebigen DEX profitieren

Ein Großteil der Renditen in Kryptowährungen wird heutzutage zunehmend an dezentralen Börsen (DEXs) erzielt. Crypto Whale Pumps hat auch die DEX-Seite abgedeckt.

Hochwertige Signale bedeuten, dass Sie die geringe Liquidität und das möglicherweise betrügerische Ende des Marktes umgehen. Aber um sicherzustellen, dass Sie Ihr Kapital schützen, gibt es auch Warnungen zu Token, die das Team für riskant hält und die vermieden werden sollten.

Da die Bestände erfolgreicher Händler auf DEXs anhand der Wallet-Adressen erkannt werden können, bietet Crypto Whale Pumps einen Tracking-Service, mit dem Sie die Trades der erfolgreichsten Krypto-DEX-Investoren verfolgen und kopieren können.

Als Zeichen dafür, dass dieses Team mit den neuesten heißen Trends in der Kryptowelt vertraut ist, gibt es sogar Unterstützung für Shuriken, das schnell wachsende DeFi-Handelstool, das Ihnen hilft, Ihre Gewinnchancen zu maximieren und den kommenden Airdrop zu farmen! Crypto Whale Pump Premium bietet außerdem einen persönlichen Service, der auf die spezifischen Bedürfnisse einzelner Trader zugeschnitten ist, unabhängig von deren Erfahrungsniveau.

Als Teil der Mission der Signalplattform, alle Benutzer zu erfolgreicheren Händlern zu machen, werden ständig Updates über die aktive Überwachung des Marktes durch das Team durchgeführt.

Jeder Handel und jeder Coin, der aktiv beobachtet wird, wird an die Premium-Nutzer zurückgemeldet, um ihnen zu helfen, profitable Handelsentscheidungen zu treffen.

Der gesamte ROI von Crypto Whale Pumps vom 6. bis 10. November liegt bei 881%

Für diejenigen, die sich von den Vorzügen des Crypto Whale Pumps Signaldienstes überzeugen möchten, zeigt die folgende Tabelle die aggregierte Leistung vom 6. bis 10. November.

Crypto Whale Pump Results 6th to 10th November SUSHI +53.38% STORJ +1.95% EGLD +17.61% IOTX +23.06% ATOM +17.38% DOT +37.66% DUSK +20% ENJ +10.95% BAKE +10.39% ARPA +2% STEEM +25.98% LTC +5.24% NEO +10.12% OGN +31.71% STEEM +57.85 GROK2.0 +19.15% LOOM +21.11% GAS +125.88% STEEM -39.25% CARTMAN +7.44 BNX +20% AAVE +37.80% FLOW +15.32% Sugartown +62.5% AVAX +26.17% DYDX -18.22% XEM +26.38% Opepen +14.86% DUSK +24.35% DOGE +10.33% BAKE +21.94% Sprotos +19.73% TRX +17.44% DOGE +11.77% IOTA +39.75% ORDI +51.46% WLD -22% LINK +12.51% Total ROI 881.70% Success Rate 92.31%

Ein weiterer Beweis für die solide Leistung des Dienstes sind die jüngsten Ereignisse im kostenlosen Telegram-Kanal. Hier ein Beispiel aus der jüngsten Nachricht auf Telegram (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels), in der es um die Liquiditätssperre von ETHETF und den darauf folgenden Kursanstieg geht:

ETHETF pumpt auf die Nachricht, dass LP für diejenigen, die sie noch halten, gesperrt ist. Unten sehen Sie den 1-Stunden-Chart für ETHETF und den deutlich sichtbaren Preisanstieg.

Werden Sie noch heute Mitglied bei Crypto Whale Pumps und melden Sie sich am Montag, den 20. November für Premium an

Viele Krypto-Kommentatoren sind sich einig, dass wir an der Schwelle zu einer neuen Krypto-Rallye stehen könnten, so dass es keinen besseren Zeitpunkt geben könnte, um sein Kapital für sich arbeiten zu lassen.

Crypto Whale Pumps ist ein nachweislich erfolgreiches Signalsystem. Schauen Sie sich die Website für weitere Informationen an, beitreten die kostenlose Telegram Gruppe und entscheiden Sie selbst, ob sie mit Crypto Whale Pumps starke Renditen erzielen wollen.

Crypto Whale Pumps: https://t.me/whalepumpgroup23

Crypto Whale Pumps Chat: https://t.me/+pZ_Ps8Rz3GM3OTdk

Twitter/X: https://twitter.com/crypt0whalepump

Krypto Whale Pumps Website: https://cryptowhalepumps.com/

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.