Krypto News: Neues Investitionsniveau erreicht: So schnell 🏃‍♂️ wurde noch nie in einen neuen Coin investiert!

Rasend schnell, so wie der blaue Igel in den Memes des Coins, verläuft der Pre-Sales bei Sonik Coin. Überhaupt dreht sich alles um Geschwindigkeit in diesem neuen Meme-Projekt. Ganz bewusst wurde daher die Anzahl der Gesamttoken an die Lichtgeschwindigkeit m/s angepasst, denn die beträgt genau wie der Token Supply 299.792.458.000.

Der an die Original Figur des Igels aus der Sonic Saga angelehnte Meme-Coin ist wie erwartet schon 10 % ausverkauft. Investoren haben fast ½ Million US-Dollar in nur 48 Stunden in das Projekt investiert.

Kryptowährung Sonik Coin Kürzel $Sonik Blockchain Ethereum Token Supply 299.792.458.000 Start August 2023 $SONIK Preis aktuell 0,000014 $ Kategorie Meme-Coin Staking Speed-2-Stake Staking-Rewards Tokenburn Trading Uniswap Mindestbetrag 50 $ / 50 EUR

Was ist Sonik Coin?

Die von dem Videospielanbieter SEGA entwickelte Sonic Saga läuft erfolgreich seit vielen Jahren unter anderem auf der Play Station. In der Comic-Sage dreht sich alles um den blauen Igel, der von treuen Begleitern auf seinen Abenteuern unterstützt wird. Sonic the Hedgehog lautet der Original-Titel und die Hauptfigur daraus diente als Inspiration für ein aufregendes neues Meme-Projekt.

Das Igelmädchen Amy Rose, der Roboter Metal Sonic oder Professor Robotnik sind nur einige der Charaktere, die im Laufe der Zeit zu den Hauptfiguren stießen. Sonic the Hedgehog besitzt die Fähigkeit, schnell wie der Schall zu rennen, daher auch sein Name Sonic. Es gilt als abenteuerlustig, freiheitsliebend, furchtlos und gutherzig. Allerdings ist er auch in der Lage den Bösewichten Einhalt zu gebieten, wenn Schwächere bedroht werden.

Einer seiner größten Widersacher ist die Figur Chaos, ein mystisches Wesen, das über zwei große grüne Augen verfügt. Er gilt auch als „Gott der Zerstörung“. Mit dieser Adaption sind die Entwickler an den Entwurf eines Meme-Coins gegangen, der all diese Charaktere vereint und eine Mission erfüllen will.

Genau wie in Sonic the Hedgehog geht es auch beim Sonik Coin um den Kampf zwischen Gut und Böse.

Dafür stehen der neue Meme-Coin und seine Hauptfigur Sonik

Mit einem Meme-Coin sinnvolle Ziele erreichen

Der schnellste Meme-Coin aller Zeiten werden

Mit dem investierten Geld Projekte vorantreiben

Die Plattform ausbauen

Finanzielle Anreize für Kleinanleger und Anfänger bieten

Den großen Memes die Stirn bieten

Staking-Rewards erzielen, die weit über Durchschnitt liegen

Das wollen der neue Meme-Coin und seine Hauptfigur Sonik erreichen

Kampf gegen die wenigen Profiteure des Kapitalismus

Bekannte Meme-Erfolge wie DOGE, PEPE oder SHIB verdrängen

Für gerechte Verteilung von Liquidität am Markt sorgen

Kapital aus reinen Spaß-Coins abziehen, um etwas zu bewirken

Anfänger in den Kryptomarkt einführen

Meme-Coins massentauglich machen

Staking für Kleinanleger profitabel machen

Wie will Sonik Coin seine Ziele erreichen?

Die Roadmap von Sonik Coin gibt erste Aufschlüsse, über die weitere Vorgehensweise der Entwickler. Im Zentrum stehen die finanziellen Anreize für Anleger, die allesamt aus dem Privatsektor stammen. Während das Staking bei Ethereum den Besitz von mindestens 32 ETH vorsieht, ist der Mindesteinsatz von 50 $ bei Sonik Coin vollkommen ausreichend, um in den Genuss von Staking-Rewards zu kommen.

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Entwicklung des Token und Staking $Sonik Staking live Community aufbauen Sonik Meme Coin entwerfen Marketingkampagnen Staking-Rewards $Sonik Pre-Sales live SONIK BOOM Ziel 1 Mrd. Market Cap

Das Sonik Staking stützt das Geschäftsmodell des neuen Meme-Coins, denn es bildet das Zentrum der finanziellen Säulen. Die Liquidity ist nur auf 10 % der Token festgesetzt, was einerseits die Knappheit verstärkt und andererseits schon vermuten lässt, dass das Listing auf großen CEXs oder DEXs nicht im Zentrum der Entwicklungen stehen wird. Dennoch ist schon klar, dass der Sonik Coin auf Uniswap zum Traden bereitstehen wird.

Gesamt 299,792,458,000 Pre-Sales 50 % Staking 40 % Liquidity 10 %

Was ist Stake-2-Speed?

Bei Sonik Coin gibt es zwei Staking-Methoden, davon ist eine vollkommen neu am Markt und gilt als echte Innovation und Verbesserung des bekannten Staking-Mechanismus:

Stake-2-Earn: Das bekannte Staking-Modell ist einsetzbar, sobald der Pre-Sales beendet ist und die Token angefordert werden können. Nach Abschluss des sogenannten Token Claims entscheidet jeder Anleger individuell, ob er den Coin im Depot halten möchte, ihn lieber in die Kursspekulation einbringt oder die Token über einen Smart Contract im Staking des Sonik Protokolls festsetzt. Stake-2-Speed: Anders als beim Stake-2-Earn müssen Anleger bei dieser Methode nicht warten, bis der Token Launch erfolgt. Sie können direkt nach dem Kauf, also noch vor der offiziellen Token Anforderung, die gekauften Sonik Coins zum Staking festsetzen. Das bringt noch vor dem Token Launch Staking Rewards.

Das Angebot von Stake-2-Speed wird extrem gut angenommen. Auf dem individuellen Staking-Dashboard von Sonik Coin sind die folgenden Angaben stets transparent und in Echtzeit abrufbar:

Die eingesetzten Sonik Coins für das Staking

Anzahl der gesamten Sonik Coins im Staking-Pool

Geschätzte jährliche Staking-Rendite

Anzahl der neuen Sonik Coins pro Block

Anzahl der neuen Sonik Coins pro Nutzer

Welche Vorteile bietet Sonik Coin?

Sonik Coin gehört zur Kategorie der Meme-Coins. Der Markt rund um Dogecoin und PEPE hat sich in den letzten Monaten besonders rapide verändert. Man könnte auch sagen, ein völlig neuer Ansatz ist entstanden. Meme-Coins galten jahrelang als satirische Gegenbewegung zum Bitcoin und sind rein aus Spaß oder sogar Protest entstanden. Doch dann kam die Phase der Marktbereinigung und der Schwierigkeiten an den allgemeinen Kryptomärkten.

Das hat dazu geführt, dass nicht nur neue Meme-Coins veröffentlicht wurden, sondern auch deren technologischer Fortschritt den bestehenden Memecoins viel Liquidität nahmen. Denn längst ist der Unterhaltungsfaktor kein Kriterium mehr für das Investieren in einen Coin. Der Kryptomarkt wird ernst genommen von der Öffentlichkeit und immer mehr Kapital wird in ihn investiert.

Davon profitieren auch Memes, die durch die Verbreitung der sozialen Medien, dem Einfluss von Influencern und dem allgemeinen steigenden Interesse der Anleger extrem hohe Reichweiten innerhalb kürzester Zeit erreichen. Ein Meme mit einem ironischen oder unterhaltsamen Ansatz verteilt sich einfach schneller und leichter über Plattformen wie Twitter, Discord oder Telegram.

Doch die Spekulation mit dem eigentlichen Wertzuwachs ist nicht mehr genug, Anleger wünschen sich stärkere Partizipation an den finanziellen Erfolgen der Meme-Coins. Sie verfolgen die wachsenden Marktkapitalisierungen und wollen daran beteiligt sein.

Das sind die Vorteile von Sonik Coin

-Meme-Coin mit klarer Vision

-Vorlage aus erfolgreichem Videospiel

-Comic-Memes gehört die Zukunft

-Langfristiges Anlagekonzept

-Niedrige Einstiegshürden für Anfänger

–Geringe Tokenpreise von derzeit nur 0,000014 $

-Kauf mit Kreditkarte, ETH oder USDT

-Extrem kurzer Pre-Sales verursacht FOMO

-fast ¼ Million US-Dollar in weniger als 48 Stunden

-Überdurchschnittliche Staking-Renditen

-Stake-2-Speed als Innovation

Fazit: Ein völlig neues Investitionsniveau ist bei Sonik Coin und seinem Pre-Sales eindeutig erkennbar. Der rasend schnelle Igel-Meme will hoch hinaus und es sieht gut aus für seine Ziele, denn die Investoren haben in weniger als 48 Stunden schon knapp ¼ Million US-Dollar ins Projekt investiert.

Auch die Zahlen im Staking-Dashboard geben Anlass zur Hoffnung, dass dieser Meme-Coin wirklich für eine nachhaltige Veränderungen in den Geschäftsmodellen von Memecoins im Allgemeinen sorgt. Anleger profitieren hier in besonderem Maße, vor allem die hohen Staking-Rewards, die die Entwickler erwarten, sind ganz nach dem Geschmack von Kleinanleger und Privatanlegern.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.