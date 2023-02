Krypto News: Neueste Analyse zeigt, dass 2023 das beste Jahr sein könnte, um Krypto zu akkumulieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine aktuelle CryptoQuant-Analyse legt nahe, dass dieses Jahr die beste Zeit ist, um Bitcoin (BTC) zu akkumulieren, da die aktuelle Position des Vermögenswerts, die durch sein MVRV-Verhältnis bestimmt wird, darauf hindeutet, dass weitere drastische Preisrückgänge unwahrscheinlich sind.

Der geprüfte CryptoQuant-Autor Dan Lim hat diese Behauptungen in seiner jüngsten Bitcoin-Analyse aufgestellt und dabei das Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert (MVRV) von BTC angeführt. Das MVRV-Verhältnis ist ein prominenter Indikator, der Händlern dabei hilft, festzustellen, ob ein Vermögenswert in seiner aktuellen Position über- oder unterbewertet ist. Der Indikator hilft auch dabei, den vorherrschenden Trend des Verkaufsdrucks auf die Anleger zu erkennen.

Lim wies darauf hin, dass das MVRV-Verhältnis am 19. Januar über die entscheidende Marke von 1,0 gestiegen ist. Der Indikator weist derzeit einen Wert von 1,12 auf, was gemäß den historischen Trends immer noch über dem unterbewerteten Bereich liegt. Werte über 3,7 signalisieren in der Regel ein Markthoch, während Werte unter 1 auf ein mögliches Markttief hinweisen.

Das CryptoQuant MVRV-Chart zeigt, dass sich der Indikator seit dem 3. Januar allmählich nach oben bewegt. Dieser anhaltende Anstieg signalisiert historisch gesehen einen zunehmenden Verkaufsdruck, da mehr Anleger ihre Bestände verkaufen wollen. Nachdem der Indikator jedoch einen Höchststand von 1,2 erreicht hatte, kam die Aufwärtsbewegung zum Stillstand, scheint sich aber bei Redaktionsschluss wieder erholt zu haben.

Lim wies außerdem darauf hin, dass der BTC-Markt noch nie unmittelbar nach dem Überschreiten der 1,0-Marke unter diese gefallen ist. Dennoch bestätigte er die jüngste Korrelation von Bitcoin mit dem traditionellen Finanzwesen und die potenziellen Auswirkungen des makroökonomischen Gegenwinds und ermutigte Investoren, eine langfristige Split-Buy-Technik anzuwenden, um sich gegen unvorhergesehene Ereignisse abzusichern.

Analysten bleiben trotz der jüngsten Hürde zuversichtlich

Abschließend stellte der erfahrene Händler fest, dass die Krypto-Community, wenn der Bullenmarkt schließlich einsetzt, rückblickend auf die Jahre 2022 und 2023 als den Zeitraum zurückblicken wird, der die attraktivsten BTC-Kaufzonen bot. Nichtsdestotrotz sind die meisten Befürworter davon angetan, den Höchststand zu kaufen, wenn das FOMO eines Bullenmarktes einsetzt. Dies geschieht kurz nachdem Pantera Capital behauptet hat, dass wir den Bullenmarkt erreicht haben.

#Bitcoin dipped down to $21.6k on Sunday, and whale addresses responded by transacting at their highest rate in 3 months. Read our latest community insight, focusing on why $BTC may be offering a short-term #buythedip opportunity. https://t.co/YKwlMxS7br pic.twitter.com/RXL34z8QIB — Santiment (@santimentfeed) February 13, 2023

Gestern wies Santiment auf einen massiven Anstieg der Wal-Transaktionen hin, als BTC am Sonntag unter 21.600 $ fiel, wobei zahlungskräftige Adressen die höchsten Transaktionen seit November letzten Jahres tätigten. Laut Santiment könnte die jüngste Hürde eine mögliche Kaufgelegenheit für BTC darstellen. Der Vermögenswert hat bisher die $22.000-Zone zurückerobert und wird derzeit für $22.126 gehandelt, ein Plus von 1,9 % in den letzten 24 Stunden.

Maybe #Bitcoin will make a new low.



However, after Luna, Celsius, Voyager, FTX, 3AC, BlockFi, DCG and Gemini, price has bottomed at $15.5K and rallied to $22.1K.



I understand the bearishness, but it's a bit unwarranted.



The upside is significantly larger than the downside. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) February 15, 2023

Vor allem ein aktueller Tweet des Analysten Michaël van de Poppe deutete an, dass der Markt die schlimmste Phase bereits hinter sich hat, wie von mehreren Analysten in letzter Zeit behauptet. Er merkte an, dass BTC zwar neue Tiefststände erreichen könnte, die Talsohle nach den Ausbrüchen im letzten Jahr aber wahrscheinlich bei 15.500 $ erreicht wurde. Er stellte fest, dass es mehr Raum für eine Aufwärts- als für eine Abwärtsbewegung gibt.

Weitere Gründe, warum 2023 DAS Jahr sein könnte, um in Krypto zu investieren:

Es gibt zudem mehrere weitere grundsätzliche Gründe, warum 2023 ein gutes Jahr sein könnte, um Kryptowährungen zu akkumulieren:

Die allgemeine Akzeptanz von Kryptowährungen nimmt zu: Im Jahr 2022 hat sich die Akzeptanz von Kryptowährungen unter den Menschen, Institutionen und Regierungen weltweit erheblich verbessert. Einige Regierungen haben sogar Schritte unternommen, um die Verwendung von Kryptowährungen zu fördern und zu regulieren, was die allgemeine Akzeptanz und das Vertrauen in diese Technologie erhöht hat. Dies kann dazu führen, dass mehr Menschen Kryptowährungen als langfristige Anlageoption betrachten und sie akkumulieren. Steigende Nachfrage von Institutionen: Im Jahr 2022 haben mehrere große Unternehmen und Institutionen begonnen, Kryptowährungen zu akkumulieren. Zum Beispiel haben einige der größten Vermögensverwalter und Investmentbanken Bitcoin in ihre Anlageportfolios aufgenommen. Auch Tech-Unternehmen wie Twitter und Square haben angekündigt, dass sie Bitcoin in ihren Firmenbilanzen halten werden. Die steigende Nachfrage von institutionellen Investoren kann den Preis von Kryptowährungen weiter antreiben, was 2023 zu einem guten Jahr für Akkumulation machen könnte. Innovations- und Entwicklungsfortschritte: Die Kryptowährungsbranche hat sich in den letzten Jahren schnell entwickelt und es werden laufend neue Innovationen und Fortschritte gemacht. Zum Beispiel haben einige Kryptowährungen begonnen, ihre Netzwerke auf skalierbare Blockchain-Plattformen zu migrieren, was zu höherer Geschwindigkeit und geringeren Transaktionskosten führt. Auch gibt es immer mehr Anwendungen von DeFi (Decentralized Finance), die traditionelle Finanzdienstleistungen wie Kredite und Vermögensverwaltung auf der Blockchain anbieten. Diese Fortschritte können dazu beitragen, dass mehr Menschen Kryptowährungen als langfristige Anlageoption betrachten und sie akkumulieren. Potenzial für Preisanstiege: Der Preis von Kryptowährungen ist aktuell verglichen mit den vergangenen Jahren recht niedrig. Wenn man bedenkt, dass viele Experten ein langfristiges Wachstumspotenzial für die Kryptowährungsbranche sehen, könnte 2023 ein gutes Jahr sein, um Kryptowährungen zu akkumulieren, bevor mögliche Preisanstiege eintreten. Wenn sich die Kryptowährungsbranche weiterhin so schnell entwickelt und wächst, wie es derzeit der Fall ist, könnte dies zu einer höheren Nachfrage und höheren Preisen führen.

C+Charge ist eine der besten Investitionsmöglichkeiten für 2023

C+Charge bietet eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit für 2023, die sich als attraktive Alternative zum Bitcoin darstellt. Das Projekt zielt darauf ab, ein Problem im Bereich des Aufladens von E-Fahrzeugen zu lösen, bei dem Verbraucher derzeit keine Emissionsgutschriften erhalten. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat C+Charge eine innovative Lösung entwickelt, bei der Verbraucher nach einer EV-Ladung und Zahlung Emissionsgutschriften in Form von Token erhalten können.

Die Integration von Blockchain und Dezentralisierung sorgt dabei für mehr Gerechtigkeit im Markt und gibt jedem die Chance, von diesem Belohnungssystem für Elektrofahrzeuge zu profitieren. C+Charge hat eine benutzerfreundliche mobile App entwickelt, die alles bereithält, was E-Auto-Besitzer benötigen, um ihre Einnahmen aus Emissionsgutschriften zu verfolgen.

Wer daran glaubt, dass C+Charge eine der vielversprechendsten Web3-Münzen der Zukunft sein könnte, hat bereits jetzt die Chance, sich am Vorverkauf zu beteiligen. Der Vorverkauf befindet sich aktuell in der zweiten Phase, wodurch Investoren noch einen niedrigen Preis erhalten können.