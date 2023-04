Krypto News: NFL will mit Polkadot und neuem Kryptogame das Blockchain-Gaming revolutionieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die National Football League (NFL) und die NFL Players Association (NFLPA) haben eine Partnerschaft mit dem renommierten Gaming-Studio Mythical Games eingegangen, um ein innovatives mobiles Spiel rund um das Thema NFL zu kreieren. Dieses bahnbrechende Projekt soll die Nutzung von Blockchain-Technologie in der mobilen Spielebranche revolutionieren und neu gestalten. In dieser ausführlichen Einleitung für den Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf diese aufregende Zusammenarbeit werfen, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir mobile Spiele wahrnehmen und erleben, grundlegend zu verändern.

NFL Rivals – das neue vielversprechendste Kryptogame mit breiter Unterstützung

An diesem Mittwoch erfolgte die Veröffentlichung des allerersten auf Blockchain basierenden NFL-Spiels, das unter dem Titel NFL Rivals bekannt ist, sowohl im App Store als auch im Google Play Store. Dieses innovative Spiel bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, in die Rolle des General Managers ihrer eigenen Teams zu schlüpfen und in einer Arcade-ähnlichen Umgebung als ihre favorisierten Spieler zu agieren. Dank der Verwendung von Blockchain-Technologie sind die Spieler in der Lage, digitale NFT-Objekte zu erwerben, zu sammeln und miteinander zu handeln, die ihnen exklusiven Zugang zu besonderen In-Game-Events und Prämien verschaffen.

Ed Kiang, Vizepräsident für Videospiele bei der NFL, äußerte seine Begeisterung hinsichtlich der Kooperation: „Dass wir gemeinsam mit Mythical Games und der NFLPA ein bahnbrechendes Spielerlebnis wie NFL Rivals erschaffen konnten, ist ein Indiz dafür, dass unsere Organisation im Bereich des Web3-Gamings erfolgreich ist.“

Um die Feierlichkeiten rund um den NFL Draft, der von Donnerstag bis Samstag stattfindet, gebührend zu würdigen, werden im Spiel themenbezogene Draft-Events sowie Spielerpakete angeboten, die sich in Spielcharaktere verwandeln, sobald Spieler im Draft ausgewählt werden.

Mythical Game is proud to partner with @Polkadot as we move to scale the future of blockchain-powered gaming, starting with @PlayNFLRivals. https://t.co/gVvk52ggmr — Mythical Games (@playmythical) April 26, 2023

NFL Rivals, welches ab sofort auf mobilen Plattformen zum Herunterladen verfügbar ist, soll ein unkompliziertes, jedoch interaktives Spielerlebnis bieten, das speziell auf Gelegenheitsspieler ausgerichtet ist. John Linden, der Geschäftsführer von Mythical Games, erklärte, dass sich das Unternehmen vorrangig auf die Anziehungskraft für den breiten Markt konzentriert und nicht durch die Verwendung von NFTs oder Blockchain-Technologie werben möchte. Vielmehr liegt das Hauptaugenmerk auf der Bereitstellung erstklassiger Funktionen für die Anwender.

Linden betonte zudem, dass das Spiel durch die Implementierung der Blockchain-Technologie möglicherweise Fähigkeiten entwickeln kann, die mit konventioneller Spiele-Technologie nicht realisierbar wären.

Mythical Chain transferiert von Ethereum zu Polkadot

Die Verlagerung der Mythical Chain von Mythical Games von der Ethereum-Plattform zu einer Parachain innerhalb des Polkadot-Ökosystems wird die Web3-Funktionalitäten ermöglichen und zur Skalierbarkeit beitragen. Während der letzten 30 Tage wurden auf der Mythical Chain ungefähr 3,2 Millionen spielbezogene Transaktionen auf der Blockchain verzeichnet. Linden unterstrich das Bestreben der Firma, eine umfassende Reichweite und ein breites Publikum zu erreichen.

Björn Wagner, Geschäftsführer von Parity Technologies, einem der Hauptakteure im Polkadot-Netzwerk, erläuterte, dass Mythical Games durch die Struktur von Polkadot von erhöhter Flexibilität, besserer Kontrolle über die anfallenden Gasgebühren und beschleunigten Transaktionszeiten profitieren würde. All diese Aspekte seien von entscheidender Bedeutung im Gaming-Bereich. Wagner geht davon aus, dass Polkadot in der Zukunft eine beträchtliche Zunahme an Bekanntheit erfahren wird, insbesondere im Hinblick auf Projekte, die von diesem Netzwerk unterstützt werden.

Diese positiven Auswirkungen hat die Kooperation für Kryptogames im Allgemeinen

Die Zusammenarbeit zwischen der National Football League (NFL), der NFL Players Association (NFLPA) und dem Gaming-Studio Mythical Games hat weitreichende Implikationen für die Entwicklung von Kryptogames im Allgemeinen. Die Partnerschaft mit einer solch bedeutenden Organisation wie der NFL und deren Spielervertretung zeigt eine verstärkte Akzeptanz und Legitimität von Blockchain-Technologien und Kryptowährungen in der Gaming-Branche.

Erhöhte Akzeptanz und Legitimation: Die Zusammenarbeit mit einer so namhaften Organisation wie der NFL und der NFLPA führt dazu, dass Kryptogames und die zugrundeliegende Blockchain-Technologie eine stärkere Legitimation und Akzeptanz erfahren. Dies öffnet die Tür für weitere Partnerschaften zwischen traditionellen Branchen und Kryptogames-Entwicklern, wodurch die Akzeptanz von Blockchain-Technologien im Mainstream weiter vorangetrieben wird. Verbesserte Technologie und Infrastruktur: Durch die Zusammenarbeit mit einem großen Partner wie der NFL und der NFLPA können Kryptogames-Entwickler auf wertvolle Ressourcen und Fachkenntnisse zugreifen. Dies kann dazu beitragen, die technologische Basis und Infrastruktur der Kryptogames-Branche weiter zu verbessern und die Entwicklung von leistungsfähigeren und effizienteren Blockchain-Systemen zu fördern. Größere Zielgruppen: Die Partnerschaft mit einer so etablierten Organisation wie der NFL ermöglicht es Kryptogames-Entwicklern, ein breiteres Publikum zu erreichen und neue Kundengruppen zu erschließen. Dadurch wird das Interesse an Kryptogames gesteigert und die Branche erhält eine größere Bekanntheit in der Öffentlichkeit. Potenzielle regulatorische Vorteile: Da die NFL eine einflussreiche Organisation ist, kann die Zusammenarbeit möglicherweise dazu beitragen, das regulatorische Umfeld für Kryptogames günstiger zu gestalten. Die Präsenz eines solchen Schwergewichts könnte den Dialog mit Regulierungsbehörden erleichtern und das Verständnis für die Vorteile von Blockchain-Technologien und Kryptowährungen in der Spieleindustrie fördern. Förderung von Innovation und Kreativität: Die Zusammenarbeit zwischen der NFL, der NFLPA und Mythical Games könnte zu einem fruchtbaren Austausch von Ideen und Know-how führen. Dies kann wiederum die Innovationskraft und Kreativität in der Kryptogames-Branche fördern und dazu beitragen, neue, bahnbrechende Spielkonzepte und Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Die Kooperation zwischen der NFL, der NFLPA und Mythical Games hat also das Potenzial, die Kryptogames-Branche nachhaltig zu beeinflussen und ihr Wachstum zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit kann dazu beitragen, die Akzeptanz von Blockchain-Technologien im Mainstream voranzutreiben, neue Kundengruppen zu erschließen und die Innovationskraft in der Spieleindustrie zu fö

