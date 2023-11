Krypto News: NFT-Verkaufssumme auf der Bitcoin-Blockchain höher als auf Ethereum – Feiern NFTs ein Comeback?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Gefühle gegenüber den relativ neuen Bitcoin Ordinals sind eher gemischt. Während einige Bitcoin inzwischen lieber als reinen Wertspeicher und digitales Gold betrachten und demnach keine fragwürdigen Upgrades der Blockchain als notwendig empfinden, schwören andere darauf. Ordinals sind für Befürworter der Beweis dafür, dass auch die Bitcoin-Blockchain fähig ist, sich zu wandeln und Ethereum langfristig um nichts nachstehen muss. In den letzten 24 Stunden wurden sogar mehr Ordinals auf der Bitcoin-Blockchain gehandelt als NFTs auf Ethereum. Wird der Trend anhalten und werden auch NFTs in der nächsten Rallye wieder Thema werden?

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCETF im Presale kaufen.

Der Hype um NFTs war bei der letzten Krypto-Rallye im Jahr 2021 extrem. Stars und Unternehmen haben hunderte Millionen Dollar für virtuelle Länder ausgegeben, die ihnen nicht nur ingame auf Decentraland und ähnlichen Metaversen gehört haben, sondern auch als NFT in der eigenen Wallet verwahrt werden konnten und immer noch können, auch wenn der Wert inzwischen dramatisch eingebrochen ist.

NFTs haben die Möglichkeit geschaffen, ein digitales Gut nachweisbar zu besitzen. Egal ob Bilder, Musik, Videos, Konzertkarten und unzählige weitere Anwendungsfälle. Vor NFTs war es schwer, das geistige Eigentum oder den Besitz eines digitalen Gutes zu beweisen. Durch die Token ist es möglich geworden, sich als eindeutiger Besitzer zu identifizieren. Kollektionen wie die Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFTs haben ihren Besitzern auch in der realen Welt zahlreiche Vorteile verschafft und der Preis ist in unbegreifbare Höhen gestiegen.

Sichere dir jetzt $BTCETF im Presale.

Inzwischen liegt der Floor Price für einen BAYC-NFT bei 31 ETH, was knapp 60.000 Dollar entspricht. An der Spitze des Hypes wurde der teuerste Bored Ape für über 3 Millionen Dollar gehandelt. Im Krypto-Winter lag der Preis aber auch schon deutlich niedriger. Es sieht also so aus, als würden auch im nächsten Bullrun NFTs wieder ein Comeback feiern.

Bitcoin-Blockchain überholt Ethereum bei den Sales

Bisher waren es vor allem die Ethereum-Blockchain und Solana, die für den Handel mit NFTs bekannt waren. Ethereum gilt aufgrund seiner zahlreichen Möglichkeiten als Blockchain der zweiten Generation, während man mit Bitcoin lange Zeit “nur” zahlen und die Transaktion in der Blockchain festhalten konnte. Durch die Ordinals hat sich das inzwischen geändert.

JUST IN: #Bitcoin is now the #1 chain in NFT sales volume in the past 24 hours.



ETH was a testnet pic.twitter.com/ABPf0AlU1M — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) November 8, 2023

Auch wenn sich die Ordinals auf der Bitcoin-Blockchain von NFTs auf Ethereum und anderen Chains unterscheiden, erfreuen sie sich nach kurzer Zeit bereits großer Beliebtheit. Die Widmungen in den Satoshis sorgen für viel Gesprächsstoff im Bitcoin-Ökosystem. Während man auf Ethereum und Solana den Nutzen von NFTs nicht in Frage stellt, will man sie von der Bitcoin-Blockchain teilweise lieber weg haben, um die Gebühren nicht unnötig in die Höhe zu treiben und die Blockchain nicht zu überlasten, wie es in der Vergangenheit bereits vorgekommen ist.

Bisher scheinen die Befürworter jedoch zu überwiegen. Anders ist es wohl kaum zu erklären, dass die Verkaufssumme inzwischen auf der Bitcoin-Blockchain höher ist, als auf Ethereum. Solana liegt auf dem dritten Platz übrigens noch sehr weit hinter Ethereum, während der Vorsprung von BTC gegenüber ETH nicht ganz so groß ist. In den letzten Stunden kam es zum Verkauf der Widmung 76 für 1,7 BTC, was in etwa 60.000 Dollar entspricht.

NEW: #Bitcoin Inscription Number 76 Sells for 1.7 BTC ($60,000) in Latest Sub-100 Ordinals Sale.



A sale by @Rare_BTC pic.twitter.com/3xlIi1ERWz — Rare BTC by Bitcoin Magazine (@Rare_BTC) November 8, 2023

Ob es zum großen Comeback der NFTs kommen wird, bei dem diese wieder für Millionenbeträge gehandelt werden und welche Rolle Ordinals langfristig auf der Bitcoin-Blockchain spielen werden, wird sich erst zeigen. Wem der Handel mit NFTs nach wie vor zu riskant ist, der findet im aktuellen bullischen Marktumfeld wahrscheinlich auch genug Kryptowährungen, mit denen sich hohe Renditen erzielen lassen können – auch jenseits von Bitcoin. Aktuell fällt hier vor allem der neue Bitcoin ETF Token ($BTCETF) positiv auf.

$BTCETF knüpft an Spot Bitcoin ETFs an

Der frisch eingeführte Bitcoin ETF Token ($BTCETF) steht in enger Verbindung zu den Entwicklungen der Bitcoin-ETFs in den USA, die voraussichtlich bald die Zustimmung der US-Wertpapier- und Börsenkommission (SEC) erhalten könnten. Die gesamte Strategie hinter dem $BTCETF-Token spiegelt die Bewegungen dieser Investmentfonds wider.

(BTCETF-Token Presale – Quelle: btcetftoken.com)

Auf der offiziellen Website des $BTCETF-Tokens können Interessenten aktuelle Informationen zur bald erwarteten Genehmigung der Fonds einsehen. Zudem wird ein automatischer Token-Burn von 5 % initiiert, sobald der erste Bitcoin-ETF die Genehmigung der SEC erhält. Erreicht der Bitcoin-Preis die Schwelle von 100.000 Dollar, wird ein weiterer Token-Burn von 5 % ausgelöst. Weitere vordefinierte Ereignisse führen zu zusätzlichen Token-Burns, was das Potenzial hat, den Wert der restlichen im Umlauf befindlichen $BTCETF-Token rasch zu steigern.

(Erklärung $BTCETF – Quelle: btcetftoken.com)

Durch die Aktualität des Themas und das sorgfältig konzipierte Modell, welches an die Fortschritte der Bitcoin-ETFs gekoppelt ist, könnte der Wert des $BTCETF-Tokens nach der Aufnahme in den Handel an den Kryptobörsen schnell exponentiell anwachsen. Am ersten Tag des Vorverkaufs wurden bereits über 80.000 Dollar eingenommen, was das große Interesse der Anleger an diesem Vorhaben belegt. Bei einem auf knapp 5 Millionen Dollar begrenzten Vorverkauf ist davon auszugehen, dass der $BTCETF-Token zügig vergriffen sein wird.

Jetzt Bitcoin ETF Token ($BTCETF) im Presale kaufen.









Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.