Krypto News: Nur noch zwei Tage bis zur nächsten Preiserhöhung bei CCHG – Noch wenige Coins verfügbar

In Zeiten, in denen der Kryptomarkt von Unsicherheit geprägt ist und die gesamte Marktkapitalisierung wieder nahe an die eine Billion Dollar Marke sinkt, ist es eine willkommene Abwechslung, wenn Coins garantiert regelmäßig steigen. Diese können auch eine gute Diversifizierung für das Portfolio sein – langfristig, oder bis der Sturm vorüberzieht. Der CCHG von C+Charge ist derzeit noch im ICO erhältlich und bis der Coin Ende März an den Kryptobörsen gelistet wird, steigt der Preis noch öfter an. Für Investoren bedeutet das garantierte Buchgewinne bis zum Listing.

Seit bei C+Charge die 2 Millionen Dollar Marke im CCHG-Vorverkauf geknackt wurde, geht es Schlag auf Schlag. Erst in der letzten Woche wurde der Meilenstein erreicht und bereits jetzt, wenige Tage später, ist erneut fast eine viertel Million Dollar dazugekommen. Kein Wunder, der Coin steht kurz vor dem Listing und FOMO scheint viele Anleger zu packen, die Angst haben, dass sie die mögliche Kursexplosion im Anschluss verpassen könnten.

Was ist C+Charge?

C+Charge ist ein Projekt, das darauf abzielt, das Chaos bei bestehenden Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zu beseitigen. Die E-Mobilität schreitet in großen Schritten voran und Verbrennermotoren dürften schon bald der Vergangenheit angehören, wenn es nach der EU geht. Doch die Ladeinfrastruktur kommt hier nicht hinterher und bisher haben unterschiedliche Betreiber von Ladestationen für E-Autos auch noch unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten. Hier kommt C+Charge ins Spiel und möchte bestehende Säulen modifizieren, sodass man bei allen teilnehmenden Partnern direkt per App bequem mit dem CCHG bezahlen kann.

Wer denkt, dass vielleicht der Anreiz fehlen könnte, Menschen in Kryptowährungen für das Tanken bezahlen zu lassen, die sich vielleicht noch nicht ausreichend damit befassen, der täuscht sich. Die C+Charge App bietet zwar Vorteile für alle User, wie etwa Informationen in Echtzeit, die Aufschluss darüber gehen, ob eine Ladesäule in der Nähe defekt ist oder wie lange die Wartezeit ausfallen wird, doch C+Charge kann noch deutlich mehr.

Wer das Laden seines Stromers nämlich mit dem CCHG bezahlt, kann durch die Zusammenarbeit mit Flowcarbon und den Einsatz der Blockchain nämlich schon bald GNT zurückerhalten – ein Token, der einer Emissionsgutschrift gleichkommt. Der Emissionshandel ist ein mächtiges Werkzeug im Kampf ums Klima und ist bisher nur für Unternehmen zugänglich. Fahrzeughersteller wie Tesla haben in den letzten Jahren Millionen verdient, weil sie die Emissionsgutschriften, die sie für das Herstellen CO2-neutraler Fahrzeuge erhalten haben, verkauft haben. Durch C+Charge könnte dieses Geld bald bei den Fahrern selbst landen, wenn sie den GNT, den sie für die Ladung ihres Autos erhalten, selbst handeln.

CCHG-Vorverkauf nimmt Fahrt auf – Nur noch wenige Coins in Stufe 5 verfügbar

Der Presale des CCHG-Tokens schreitet nun Tag für Tag schneller voran. Seit die Zusammenarbeit mit dem ersten großen Ladesäulenbetreiber bekannt wurde, sind scheinbar immer mehr Menschen vom zukünftigen Erfolg von C+Charge überzeugt. Kurz nach dem Erreichen der 2 Millionen Dollar Marke im Presale sind es inzwischen weit mehr als 2,2 Millionen Dollar, die der CCHG-Vorverkauf eingebracht hat.

Der Preis für einen Coin steigt im Presale wöchentlich an, wodurch Investoren einen höheren Buchgewinn bis zum Listing verzeichnen, wenn sie früher einsteigen. Aktuell befindet sich der Vorverkauf in der fünften von acht Stufen und hier sind nur noch Coins für rund 400.000 Dollar übrig. Sind diese verkauft, steigt der Preis für einen Token von 0,018 USDT auf 0,019 USDT an.

Token werden nach Ablauf der Vorverkaufsstufe geburnt

Nicht nur durch die regelmäßigen Preiserhöhungen steigt der nominale Gewinn für Investoren bis zum Listing immer weiter an. Neben einer maximalen verfügbaren Menge an Coins pro Vorverkaufsstufe, hat jede Phase auch einen fixen Zeitraum, wie lange sie läuft. Werden bis dahin nicht alle Token der jeweiligen Phase verkauft, wird der Rest geburnt. Auch dadurch steigt der Wert der restlichen Coins weiter an.

ANNOUNCEMENT:



The remaining tokens from stage 3 presale have been burnt, reducing the total supply and increasing the value of your assets



Stay tuned for more updates on our journey towards a sustainable future https://t.co/7g53nFk25x



#CCHG #tokenburn #crypto pic.twitter.com/hZ08zq1JCZ — C+Charge (@C_Charge_Token) March 1, 2023

Das Listing des CCHG an den ersten Kryptobörsen ist bereits für Ende März geplant. Wer also noch vorher einsteigen möchte, sollte sich beeilen und wer noch in den nächsten 2 Tagen in den Coin investiert, nimmt die Preiserhöhungen bis dahin bereits mit. Sobald der CCHG an den Exchanges frei gehandelt werden kann, hat er das Potenzial, noch deutlich höher anzusteigen und zu einem Vielfachen des aktuellen Presale-Preises anzusteigen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

