Krypto News: OKX startet Wall Street Memes Margin Trading und ermöglicht $WSM/USDT Perpetual Swaps

Die Kryptobörse OKX hat heute den $WSM Margin-Handel und einen permanenten Swap-Markt für $WSM/USDT aktiviert, was eine mögliche Preisexplosion für den Token beeuten könnte. Abgewickelt in USDT, ist eine Hebelwirkung von bis zu 50x verfügbar. Laut Coinmarketcap ist OKX die drittgrößte Derivatebörse mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar und einem Open Interest von 3 Milliarden US-Dollar.

Die Nachricht ist der zweite große Erfolg für den Wall Street Memes-Token auf dem Derivatemarkt, nur etwas mehr als eine Woche nach seinem Börsengang. Die MEXC-Kryptobörse hat Anfang der Woche den Handel mit $WSM-Futures aufgenommen. Auf dem Spotmarkt, ist DigiFinex die jüngste zentralisierte Börse (CEX), die eine Notierung für $WSM angekündigt hat (mehr dazu unten).

Führen neue Gelder zur $WSM-Kursexplosion?

Da Wall Street Memes ein steigendes Handelsvolumen anzieht, wird das Projekt durch die hohe Liquidität für professionelle Händler und erfahrene Investoren attraktiv. Darüber hinaus wird die zunehmende Marktsichtbarkeit des Wall Street Memes-Tokens nicht nur Daytrader anziehen, sondern auch diejenigen, die noch nicht von seiner Mission gehört haben, die Meme-Aktienbewegung zu tokenisieren.

$WSM hat eine breit angelegte Offensive gegen die Wall Street gestartet, bei der Kryptowährungen – und das ist wohl das, wofür Kryptowährungen in erster Linie entwickelt wurden – als Mittel der Wahl eingesetzt werden. Der “King of Stonks”-Coin ist einer der am meisten gehandelten digitalen Vermögenswerte in der Meme Coin-Kategorie, derzeit auf Platz 4 mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 60 Millionen Dollar.

Alle Details zum Margin-Handel und Perpetuals auf OKX finden Interessenten auf der Ankündigungsseite. Der WSM/USDT Perpetual-Swaps-Markt ist jetzt geöffnet. Zusätzlich zum Margin-Handel, bei dem Händler sich vom Broker Geld leihen, um ihre Geschäfte zu vergrößern und Gewinne (und Verluste) zu erhöhen, ist $WSM jetzt für das OKX Simple Earn System zugelassen, das als eine Art flexibles Sparkonto oder Staking Facility fungiert.

$WSM wird derzeit innerhalb der in den letzten Tagen gebildeten Unterstützungsspanne gehandelt, was auf einen Anstieg zum Wochenende hin hindeuten könnte.

Derivate locken Wall Street HighRoller an – Gerüchte über mysteriöse Produkteinführung

Insgesamt ist der $WSM Coin jetzt an 10 zentralen Börsen gelistet. Der Token wird auch an der dezentralen Börse Uniswap gehandelt. Die jüngsten Neuzugänge auf der Liste der Handelsplätze mit Märkten für $WSM sind Gate.io, die von Coinmarketcap auf Platz 9 eingestufte Spot-Exchange, und CoinW.

Investoren können $WSM jedoch auch direkt auf der Projektwebsite mit ETH, USDT oder einer Bankkarte kaufen. Wall Street Memes zielt darauf ab, die Finanzmärkte zu revolutionieren, indem es sich auf die Seite “der kleinen Leute” gegen die Größen der Wall Street stellt. Es ist ein Thema, das zunehmend Anklang findet. Kleinanleger werden von der Mission und der Erwartung angezogen, dass das Team für $WSM das tun kann, was die von Wall Street Bets inspirierte Bewegung für Unternehmen wie GameStop und andere getan hat.

Auf der anderen Seite – an der Wall Street – könnten anspruchsvolle, liquide Händler und Investoren von der Sichtbarkeit des Meme Coins angezogen werden. Jetzt, da zwei Derivatprodukte für $WSM verfügbar sind, werden die High Roller bedient, und das könnte sich sehr gut auf die Liquiditätsausweitung und die Markttiefe auswirken, was größere Geschäfte anzieht und den Preis nach oben treiben kann.

Es gibt auch Gerüchte, dass das Team von Wall Street Memes möglicherweise plant, dem Markt mehr Liquidität zuzuführen, um größere Ordergrößen zu ermöglichen, um sich auf eine enorme Preisexplosion vorzubereiten, vielleicht zeitgleich mit der Einführung wichtiger Produkte in diesem Monat.

$WSM könnte um 281 % steigen, da weitere CEX-Listings anstehen

Da der $WSM Coin auf dem Markt an Dynamik gewinnt, werden weitere Börsen den Coin listen. Beinahe täglich könnten neue Exchanges folgen. Die neueste Börse, die ein $WSM-Listing ankündigt, ist DigiFinex. Am 8. Oktober um 10 Uhr UTC geht es hier los.

Börsennotierungen können die Preisentwicklung stark beeinflussen. Pepe wurde 17 Tage nach seiner Notierung an einer dezentralen Börse auf Binance gelistet. Pepe explodierte im Vorfeld und nach der Notierung auf Binance folgte ein weiterer Anstieg um 281 %. Es gibt keinen Grund, warum WSM nicht dasselbe tun könnte. Tatsächlich gibt es viele Gründe, warum $WSM Pepe, Shiba Inu und den Dogecoin sogar übertreffen könnte.

Sollten die Börsen Kucoin, ByBit, Kraken und Binance Wall Street Memes ins Programm nehmen, wird die FOMO (Fear of missing out – Angst, etwas zu verpassen) um das Projekt weiter steigen. Ein Listing an einer Top 10 Exchange kann oft mit einem Preisanstieg einhergehen.

Ein YouTube-Kryptoanalyst hat sein Geld in die Hand genommen und ein Video veröffentlicht, in dem er $WSM im Wert von 10.000 Dollar gekauft hat – erwartet er bald ein Binance-Listing?

Crypto Zeus greift die parabolische Kursentwicklung von Pepe auf und vergleicht $WSM damit. Mit dem Frosch Meme Coin als Referenz geht er davon aus, dass $WSM um 281 % steigen kann:

Der Wall Street und der Fed die Stirn bieten – $WSM-Staker erzielen eine Rendite von mehr als dem 10-fachen der US-Inflationsrate

Der erste Startschuss für die Produkteinführung war die Einführung des Staking-Services. Derzeit sind rund 453 Millionen Token gestaket, was darauf hindeutet, dass die überwältigende Mehrheit der Token-Staker weiterhin fest an das Projekt gebunden ist. Die Staker müssen ihre Gelder für mindestens 7 Tage sperren, können sie aber danach jederzeit abheben.

Die Staker verdienen dadurch eine jährliche Rendite von 44 %, was mehr als das 10-fache der aktuellen US CPI-Inflationsrate von 3,67% ist. Der bisherige Höchststand des Stakings lag bei 551 Millionen Token.

Es gibt keinen anderen Top Meme Coin, der eine Staking-Funktion bietet. Das bedeutet, dass Inhaber von $WSM-Token nicht nur die Vorteile des Kapitalwachstums genießen, da sich der Preis des Coins gegenüber dem frühen Vorverkaufspreis verdoppelt hat, sondern auch ein passives Einkommen erzielen.

Elon Musk, eine starke Community und große Produkteinführungen: Der Weg zur Kursexplosion?

Auf X stellt Clarissa Yorke mit 2,5 Millionen Followern die Frage, welches Krypto-Projekt die stärkste Community hat. $WSM steht auf der Liste an dritter Stelle, was ein großer Marketing-Schub für das Projek ist:

Das Engagement von Elon Musk in der Wall Street Memes-Community ist weithin bekannt, nachdem seine Interaktionen auf Twitter während des Höhepunkts des Meme-Aktienrausches begonnen hatten.

Schon vor dem Start von $WSM zählte die Community 1,1 Millionen Mitglieder in den sozialen Medien. Und diese Zahl wächst weiter. So hat der Telegram-Kanal inzwischen 38.565 Mitglieder, und die Zahl der aktiven Gruppenmitglieder liegt bei über 2.000.

Zusätzlich zu der “großen Produkteinführung”, die das Team bereits angekündigt hat, wird es irgendwann in diesem Monat ein Token-Bunring und einen Token-Rückkauf geben, was den Wert der Token erhöhen kann.

In der Zwischenzeit können Interessenten sich in der Community engagieren, indem Sie einige einfache Aufgaben erfüllen, um die Chance zu haben, einen Teil des 50.000 Dollar Airdrop-Wettbewerbs zu gewinnen, an dem sie auf Gleam teilnehmen können.

Wie weit kann Wall Street Memes steigen?

Bei so viel Bewegung ist es nicht verwunderlich, dass $WSM ein top gehandelter Meme Coin bleibt, derzeit auf Platz 4 laut den 24-Stunden-Handelsvolumen-Daten von Coinmarketcap. $WSM wird derzeit bei 0,048 Dollar gehandelt, nachdem er ein Allzeithoch (ATH) von $0,089 erreicht hat. Da die Liquidität in den Markt strömt, kann es zu einem weiteren Aufwärtsdruck auf den Preis kommen.

Laut Crypto Gems, mit 367.000 Followern auf X, könnten 1.000-fache Gewinne für $WSM bevorstehen. Ein weiterer Influencer auf X, OG James mit über 600.000 Followern, will wissen, in was er investieren soll, und WSM ist die Nummer zwei auf seiner Watchlist:

Nachdem der Markt in der vergangenen Woche zum Start nach oben geschossen ist, befindet er sich nun in einer Konsolidierungsphase, die jedoch nur die Ruhe vor dem Sturm sein könnte. Da die Börsen-Listings weiterhin eintrudeln und Derivate aktiviert werden, wird die $WSM-Handelsgemeinschaft weiter wachsen.

Meme Coins mit Nutzen sind selten, sodass es Sinn machen kann, einzusteigen, bevor die großen Produkteinführungen, das Burning-Programm und der Rückkauf-Menchaismus beginnen.

Pepe, der keinen echten Nutzen aufweist, ist bei seinem Höhepunkt auf knapp 2 Milliarden Dollar gestiegen. $WSM hat viel höhere Ziele, und mit der Unterstützung einer sehr engagierten Investorengemeinschaft hat Wall Street Memes die Chance, seine Ziele auch zu erreichen.

