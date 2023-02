Krypto News: Optimism (OP) Kursprognose nach starken Rallye

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Optimism gehörte nach BinaryX heute zu dem größten Tagesgewinner unter den Kryptowährungen, mit einem Anstieg in Höhe von 4,51 % sowie einem Wochenplus von 6,98 %. Zudem konnte auch das Handelsvolumen innerhalb der vergangenen 7 Tage sich fast verfünffachen. Was die Kryptowährung Optimism genau ist und zu dieser starken Nachfrage geführt hat sowie alles zur Kursprognose für OP, wird in diesem Beitrag thematisiert.

Was ist Optimism?

Bei Optimism handelt es sich um die zweitgrößte Ethereum-Layer-2. Sie wird zur Skalierung von Ethereum verwendet und nutzt in diesem Zusammenhang sogenannte Optimistic Rollups. Bei diese werden die Transaktionen vertrauenslos auf Optimism aufgezeichnet, jedoch über die Blockchain von Ethereum abgesichert. Das Netzwerk zählt dabei zu einer der vielversprechendsten Skalierungslösungen für Ethereum.

Dafür werden auf Optimism viele Transaktionen in einer großen Liste innerhalb eines Smart Contracts gespeichert. In diesem Zusammenhang wird die Gültigkeit der Transaktionen überprüft und diese dann anschließend auf der Layer-2 von Optimism ausgeführt. Die Layer-2 übergibt dann die Daten an die zugrundeliegende Blockchain von Ethereum.

Durch das Netzwerk können die Effizienz der Transaktionen verbessert und die Kosten reduziert werden. Dabei kostet ein Tokenswap auf Optimism nur 0,23 US-Dollar und der Versand von Ethereum 0,16 US-Dollar. Auf der Layer-1 Ethereum benötigt ein Tausch hingegen 5,07 US-Dollar und eine ETH-Transaktion 1,01 US-Dollar.

Zudem erhalten auf Optimism Entwicklern auch die Möglichkeit, einfach Smart Contracts mit der Programmiersprache Solidity zu erstellen, welche für Ethereum entwickelt wurde. Dabei handelt es sich bei Optimism um eine mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) kompatible Rollup-Chain.

Nach Möglichkeit soll dabei der bewährte Code von Ethereum übernommen sowie ein möglichst einfacher eigener Code entwickelt werden. Das Netzwerk soll sich insbesondere durch seine Vereinfachungen, seinen Pragmatismus, seine Nachhaltigkeit und seinen Optimismus auszeichnen.

Einige der größten Ökosysteme auf Optimism sind laut Coinmarketcap Tether, USD Coin, Binance USD, Dai, Uniswap, Wrapped Bitcoin, Chainlink, Lido DAO, Aave, Frax, Synthetix Network, Curve DAO und Balancer. Derzeit kommt das Netzwerk auf ein TVL von 2,00 Mrd. US-Dollar und ist nach Angaben von L2Beat die zweitgrößte Layer-2 auf Ethereum nach Arbitrum One mit 3,33 Mrd. US-Dollar.

Was hat zu der Rallye von Optimism geführt?

In der letzten Zeit gab es einige Nachrichten, welche den Kurs von Optimism in die Höhe getrieben haben. Welche von ihnen am wichtigsten sind, werden nun im Folgenden vorgestellt:

Die Layer-2 Base wird Coinbase von Optimism entwickelt

We’re making it faster, easier, and cheaper to access web3.



Eligible Coinbase customers can now send and receive ETH, DAI, and WBTC on Optimism.https://t.co/RqtN6AlXzO — Coinbase (@coinbase) December 7, 2022

Am 24. Februar hat die Kryptobörse Coinbase bekannt gegeben, dass sie nun ihre eigene Layer-2-Blockchain auf Optimism entwickelt. Dieses als Base bekannte Netzwerk soll auch mit anderen Layer-1- und Layer-2-Blockchains kompatibel sein, jedoch keinen eigenen Token haben. Die Transaktionsgebühren sollen stattdessen in Ethereum bezahlt werden. Neben der Entwicklung auf Optimism tritt Coinbase auch dem Team der Kernentwickler von OP Stacks bei. Die Kryptobörse hat sich dabei das Ziel gesetzt, dass onchain das neue online wird.

Erneute Ankündigung des großen Bedrock-Upgrades

Update for the Collective: We have rescheduled the Bedrock upgrade vote to Cycle 11 (March 2 – April 5) to resolve bugs uncovered by vigilant community members as part of the Bedrock bug bounty contest. — Optimism ( _ ) (@optimismFND) February 17, 2023

Das Bedrock-Upgrade soll die Geschwindigkeit und die Kosten für die Transaktionen besonders wettbewerbsfähig machen. Nach Aussagen des Teams ist Optimism dann allen anderen Projekte im Bereich der Optimistic-Rollups wie Arbitrum überlegen. Ebenso zielt das Upgrade darauf ab, dass die Skalierbarkeit der Rollups verbessert wird. Es soll dafür so gestaltet sein, dass auch künftige Skalierungslösungen darauf aufbauen können. Momentan werden für Bedrock noch auf dem Testnetzwerk Goerli Überprüfungen durchgeführt. Die Einführung soll dann mit Zyklus 11 zwischen dem 2. März und 5. April erfolgen.

Was spricht für einen fallenden Optimism-Kurs?

Die Konkurrenz unter den Layer-2-Lösungen für Ethereum hat in der Vergangenheit stark zugenommen. So sind mittlerweile Projekte entstanden, welche noch preiswerte Transaktionen als Optimism ermöglichen. Als Reaktion darauf wurde von OP nun das nächste Upgrade Bedrock angekündigt.

Der Hauptkonkurrent ist derzeit Arbitrum, mit einem Marktanteil der Ethereum-Layer-2-Lösungen in Höhe von 52,62 %. Optimism hingegen kommt gerade einmal auf 31,65 %. Zudem gibt es noch viele weitere Konkurrenten mit anderen Lösungen, wie dYdX, Immutable X und Polygon.

Optimism Kursprognose 2023

Die Kryptowährung Optimism (OP) rangiert im Moment auf Platz 69 der größten Coins. Dabei kommt der Token aktuell auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 712.246.690 US-Dollar. Insgesamt gibt es 4.294.967.296 OP, von denen sich bisher, nach den Angaben von Coinmarketcap, erst 5,47 % im Umlauf befinden.

Der Preis von Optimism ist in diesem Jahr bereits von 0,92 US-Dollar auf derzeit 3,03 US-Dollar um 229,35 % angestiegen. In diesem Zusammenhang wurden nach dem neuen Allzeithoch vom 20. Januar einige neue Hochs verzeichnet, wobei erst am heutigen Tage ein neues Jahreshoch bei 3,29 US-Dollar erreicht wurde.

Zudem hat auch das tägliche Handelsvolumen innerhalb dieses Jahres stark zugenommen. Während es zu Jahresbeginn noch bei 25,72 Mio. US-Dollar lag, wurde heute bei 1,12 Mrd. US-Dollar ein neues Jahreshoch verzeichnet. Somit ist das Volumen in diesem Jahr um 4.254,59 % angestiegen. Dabei konnte das tägliche Handelsvolumen ein Niveau erreichen, welches zuletzt im August 2022 verzeichnet wurde.

Aktuell kämpft der OP-Kurs an dem Widerstand von 3,23 US-Dollar, welcher unmittelbar vor der Fibonacci-Erweiterung von 161,8 % liegt. Sollte die Rallye noch weiter fortgesetzt werden können, so befinden sich die nächsten Widerstände bei 3,38, 4,40 und 5,07 US-Dollar. Im Falle einer Korrektur liegen die nächsten Unterstützungen bei 2,28, 1,96 und 1,65 US-Dollar.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.