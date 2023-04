Krypto News: P2E-Games und die Gefahr der unechten Spieler

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Durch die Kursexplosionen und starken Abverkäufen von Play-to-Earn sind auch vermehrt nachhaltige Geschäftsmodelle stärker in den Fokus der Entwicklerteams gekommen. Sie stellen aktuell eines der wichtigsten Themen für die Gamestudios im Bereich der Blockchainspiele dar. In diesem Zusammenhang sind unechte Spieler eine mögliche Gefahr für die Ökosysteme. Denn durch sie kann es zu Verzerrungen kommen, welche die Stabilität eines GameFi-Projekts in Gefahr bringen kann. Worum es sich genau handelt, was die neusten Studien darüber herausgefunden haben und wie man damit umgeht, wird nun im folgenden Beitrag behandelt.

Die Bedeutung von Bots in Web2- und P2E-Games

Bereits bei den Web2-Spielen haben einige Nutzer Bots verwendet, welche über Skripte das Farming und somit das Einsammeln von Ressourcen und In-Game-Objekten automatisiert haben. Diese wurden von ihnen anschließend über eBay und andere Portale gegen Geld verkauft.

Insbesondere im Bereich der Play-to-Earn-Games, welche sich noch wesentlich leichter in Geld oder andere Assets umtauschen lassen, haben einige Nutzer dabei ihre große Chance entdeckt. So ist es nicht verwunderlich, dass sich auch im Bereich der P2E-Spiele ein solches Phänomen abgezeichnet hat.

Stabilität von Blockchaingames in Gefahr durch unechte Spieler

Die unechten Spieler stellen nach den Angaben einer Studie von Footprint Analytics, eine starke Bedrohung für das Ökosystem dar. Ausgemacht wurde dies an dem Beispiel des Era7-Metaversums. Dabei können das Gleichgewicht und die Nachhaltigkeit unter Mitleidenschaft gezogen werden.

Nach Ansicht von Footprint Analytics können die unechte Spieler mit konzentrierten und hochfrequenten Operationen beim Farmen bedrohende Auswirkungen haben. Denn somit könnte das Gleichgewicht und die wirtschaftliche Stabilität des Games gestört werden. Ebenso kann der Wert des Projekts auf dies Weise gemindert werden.

Schließlich erhalten sie unfaire Vorteile und untergraben die Wettbewerbsfähigkeit. Somit werden wiederum Enttäuschungen und Frustrationen bei den Spielern verursacht, was wiederum einen Rückgang der Spieleranzahl nach sich zieht.

Der Erwerb großer Mengen von Token und NFTs von unechten Spielern kann auch zu einem Preisungleichgewicht führen. Somit kann es ebenso zu einer Ungleichheit des Reichtums führen. Darunter leidet wiederum die Ausgabefreudigkeit der Nutzer, deren Anzahl, ihre Verweildauer und ihre Bewertungen.

Allerdings gibt es auch einige Möglichkeiten, um die unechten Spieler ausfindig zu machen und gegen sie vorzugehen. Zu diesen zählen unter anderem Graph-Algorithmen, Spielerverhalten und Finanzierungswege.

Besonders bemerkenswert ist auch, dass die unechten Spieler einen Großteil der Aktivität ausmachen können, da sie meist wesentlich länger und intensiver spielen als natürliche Nutzer.

Die Blockchaingames haben im März 2023 laut den Angaben von DappRadar fast die Hälfte aller Blockchaintransaktionen ausgemacht. Zudem wird durch die zunehmenden Einstiege von renommierten Spieleentwicklern für das aktuelle Jahr die Renaissance der P2E-Games erwartet. Sie haben aus den Fehlern ihrer Vorgänger gelernt und wollen durch wesentlich nachhaltigere Geschäftsmodelle glänzen. Einige der neuesten P2E-Games werden nun im Folgenden vorgestellt:

RobotEra (TARO)

RobotEra ist eine Plattform, die es Nutzern ermöglicht, das Metaversum nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Dafür werden kostenfreie Entwicklertools bereitgestellt, mit denen selbst Anfänger in kurzer Zeit ansehnliche Resultate erzeugen. Dabei können die Anwender NFTs und komplexe Kreationen entwerfen und über den Marktplatz verkaufen oder für aufwendigere Werke verwenden. Der komplexe NFT-Wirtschaftskreislauf bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Einkommen zu generieren, z.B. durch den Abbau von Ressourcen auf den Landeinheiten, Vermietung, Handel, Verkauf und mehr. In der unerschöpflichen VR-Erlebniswelt gibt es zudem Gaming, Events, Onlineshopping, Remote Work, Kunst und mehr, sodass unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden.

Tamadoge (TAMA)

Tamadoge ist eine Blockchain-Spieleplattform, die als Hauptprojekt das Tamaverse anbieten wird. Dabei handelt es sich um eine Mixed-Reality-Welt, in der Nutzer einen NFT-Hund pflegen, aufziehen und trainieren können, um in Wettkämpfen höhere Belohnungen in Kryptowährungen zu erhalten. Das Konzept basiert auf dem beliebten 90er-Kultspiel Tamagotchi und wurde um AR-Elemente von Pokémon Go erweitert. Das Entwicklerteam hat in der Zwischenzeit auch noch eine P2E-Spieleplattform mit 5 Gelegenheitsspielen erfolgreich auf den Markt gebracht und plant, weitere Titel in 3D und VR zu entwickeln. Aktuell wird die Mobile-App für den deflationären TAMA-Token mit 5 % Burnrate entwickelt.

Calvaria (RIA)

Calvaria ist ein P2E-Strategiespiel mit NFT-Karten, das eine besondere Tiefe und einen großen Abwechslungsreichtum bietet. Das Spiel wurde mit Hinblick auf den E-Sport entwickelt, weshalb es besonders kompetitiv gestaltet sein soll. Die NFT-Karten sind streng limitiert und werden durch Aufrüstungen im Angebot reduziert, wodurch ein besonderes FOMO entsteht. Über die interne Verleihfunktion können auch Investoren von Calvaria profitieren und passive Einkommen erwirtschaften. Das Spiel ist als Free-to-Play ohne Wallet leicht zugänglich, womit auch Personen von außerhalb der Blockchainbereichs ein schneller und einfacher Einstieg ermöglicht werden soll. Zudem zeichnet es sich durch einige Alleinstellungsmerkmale aus, mit denen es neue Maßstäbe setzt.

Fight Out (FGHT)

FGHT ist ein auf Sport ausgerichtetes Metaversum, das von Sportlegenden und Trainingsgurus vorangetrieben wird. Es bietet eine virtuelle Welt, die mit dem Training aus der echten Welt über die Fight Out App verbunden ist. Dort werden Nutzer von Avataren repräsentiert, welche sich entsprechend den Leistungen aus dem echten Leben in den Hightech-Fitnesscentern von Fight Out oder zu Hause entwickeln. Die Gamifizierung und Kryptowährungen ermöglichen eine besonders hohe Motivation, damit die Nutzer ihre persönlichen Höchstleistungen übertreffen. Es stehen dafür verschiedene Spielmodi, Turniere, Herausforderungen und Duelle sowie Wettfunktionen und personalisierte Trainingspläne zur Verfügung. Physische Hightech-Fitnessstudios diversifizieren die Risiken und potenzieren die Chancen.

