Krypto News: Pepe Coin ist Geschichte – $COPIUM pumpt 500% und bringt frischen Wind zu den Meme-Coins

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der brandneue Meme-Coin $COPIUM ist weniger als 24 Stunden nach seinem Start auf der dezentralen Börse Uniswap an drei zentralen Börsen gelistet. Der NFT Rewards Airdrop-Coin wird jetzt auf LBank, Poloniex und MEXC Global gehandelt.

Es wird vermutet, dass das neue Meme-Coin-Angebot, das die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich zieht, auch eine Top-5-Kryptobörse anpeilt. Unterstützt von einer Reihe großer Namen aus der NFT-Community und der breiteren Krypto-Szene, geht $COPIUM die Dinge anders an. Das Projekt ist auf Humor und eine Gemeinschaft aufgebaut, obwohl es viele Meme-Coins gibt, die das von sich behaupten können.

Was den Copium-Token jedoch von anderen unterscheidet, ist die Kombination eines unterhaltsamen Reizes mit NFT-Belohnungs-Airdrops und einem Strom anderer anregender Werbegeschenke, einschließlich des Zugangs zu exklusiven Veranstaltungen und Produktangeboten.

$COPIUM ist seit seiner Notierung auf Uniswap um fast 500 % gestiegen. In seiner noch kurzen Geschichte hat $COPIUM ein Allzeithoch von $0,01624 erreicht – was einer Rendite von 800 % entspricht – und es wird erwartet, dass dieser Wert durch die drei Börsennotierungen noch übertroffen wird.

Die heutige Notierung des Copium-Tokens an drei großen Exchanges bringt mehr Liquidität in den Markt, was ein Schlüsselfaktor ist, um Händler für den Coin zu gewinnen. Die Kryptobörse LBank, die laut CoinMarketCap an neunter Stelle steht, hat ein 24 Stunden-Handelsvolumen von 842 Millionen US-Dollar. MEXC Global auf Platz 22 hat ein Volumen von $565 Millionen, während Poloniex $69 Millionen auf den Tisch bringt.

Wer PEPE verpasst hat, könnte mit $COPIUM einen würdigen Nachfolger gefunden haben, der ebenfalls Renditen von x100 einbringen kann.

$COPIUM baut eine Plattform für den Start – 1.000% Gewinn sind nur der Anfang

Kryptoanalysten prognostizieren für $COPIUM bereits eine Rendite von 1.000 %, die der Coin gestern auch schon fast erreicht hat – und es ist noch viel mehr im Tank, um dieses Ziel zu erreichen und zu übertreffen. Es ist höchst ungewöhnlich, dass ein so neuer Coin so früh an den CEXs gelistet wird. Zumindest zeigt es, dass man sich viele Gedanken gemacht hat, um sicherzustellen, dass alle Teile auf akribische und professionelle Weise für einen erfolgreichen Start aufgereiht wurden.

Laut Daten von Dextools erreichte $COPIUM gestern im asiatischen Handel einen Tiefststand von $0,0062 und bot damit einen perfekten Einstiegspunkt für Dip-Käufer, die den Vorverkauf oder die frühe Marktöffnung verpasst haben.

Ein solcher Käufer, der anscheinend um die 0,0062 $-Marke herum eingestiegen ist, war der NFT-Creator MindMakesMatter mit 25.000 Followern:

“Ich habe den Dip gekauft @COPIUMDROP tank

Werde jetzt etwas $COPIUM aufladen

Mal sehen, wie sich das entwickelt”

https://twitter.com/MindMakesMatter/status/1659328525055164423:

Einem anderen prominenten NFT-Sammler gefällt, was er von $COPIUM sieht. L’anamour schrieb:

“Dieser Bärenmarkt hat mich ruiniert. Ein letzter Versuch, alles zurückzubekommen … @COPIUMDROP”

This bear market ruined me. One last attempt to make it all back … @COPIUMDROP pic.twitter.com/snqWsJvdv7 — L'anamour (@Cat555552) May 19, 2023

Die Gesamtliquidität liegt bei beachtlichen 4,01 Millionen Dollar und das 24-Stunden-Volumen bei 43,64 Millionen Dollar. Die Bullen wollen die Marktkapitalisierung von 10 Millionen Dollar durchbrechen und haben vor dem Wochenende eine Verdoppelung im Visier.

Marktkapitalisierung insgesamt:

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels beträgt die Marktkapitalisierung von $COPIUM 9,74 Millionen Dollar.

Das Gesamtangebot des Copium-Tokens beträgt 1.000.000.000 (1 Milliarde).

In weniger als 24 Stunden seit dem gestrigen Start um 16 Uhr UTC auf Uniswap hat das Projekt 2.150 Menschen angezogen, die den $COPIUM-Token in ihrer Wallet haben.

$COPIUM NFT Airdrop hilft, die Käufer zu halten

Zwei Stunden nach dem Start von $COPIUM hat das Team einen Snapshot des Marktes gemacht und die Top 200 Token-Inhaber haben $COPIUM NFTs erhalten – und kommen für $COPIUM-Token-Airdrop in Frage.

Die Top 200 $COPIUM-Inhaber haben NFTs mit einem Copium-Tank erhalten. Je mehr $COPIUM ein Holder besitzt und kauft, desto mehr wird sich sein NFT-Tank füllen. Inhaber von NFTs mit Copium-Tank haben zwei Wochen Zeit, ihren Tank so weit wie möglich aufzufüllen. Nach Ablauf dieser zwei Wochen können Copium-Tank-NFT-Besitzer ihren Tank nutzen, um ihre $COPIUM-Airdrop-Token einzufordern.

Die Anzahl der Token, die ein Besitzer erhält, steht in direktem Zusammenhang mit dem Füllstand seines Copium-Tanks. Ein Abrufdatum für den NFT-Airdrop wurde noch nicht bekannt gegeben. Die NFT können behalten oder auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden.

Während des Airdrops werden 10 Millionen $COPIUM-Token für die 200 besten $COPIUM-Token-Inhaber zur Verfügung gestellt, was einem Prozent des gesamten Token-Angebots von einer Milliarde entspricht. Die Copium Tank NFTs haben auf OpenSea einen Mindestpreis von 0,87 ETH.

Engagierte Community dürfte den Preis von $COPIUM in die Höhe treiben

Der Copium-Token hat schnell eine beachtliche Twitter-Fangemeinde aufgebaut, obwohl er erst Anfang des Monats seinen Twitter-Account eröffnet hat – hat $COPIUM mehr als 14.000 Follower.

Inzwischen ist der Telegram-Kanal des Projekts auf 1.800 Mitglieder angewachsen. Um $COPIUM direkt auf dezentralen Börsen wie Uniswap zu kaufen, benötigt man eine mit ETH gefüllte Krypto-Wallet. Engagierte Gemeinschaften sind für alle Krypto-Projekte wichtig, insbesondere für Meme-Coins. $COPIUM hat in dieser Hinsicht einen großartigen Start hingelegt.

Für diejenigen, die zum ersten Mal in den Markt einsteigen, ist $COPIUM vor Dumping durch Vorverkaufskäufer geschützt, da nur 10 % ihrer Token bei Markteröffnung freigeschaltet wurden und der Rest linear über einen Zeitraum von drei Wochen übertragen wird.

300 Millionen $COPIUM-Token, 30 % des Gesamtangebots von einer Milliarde (1.000.000.000), wurden im Rahmen des Vorverkaufs zur Verfügung gestellt. Und wahrscheinlich werden der Airdrop von NFTs und exklusive Anreize dafür sorgen, dass die Inhaber geneigt sind, bei dem Projekt zu bleiben, um Belohnungen zu erhalten.

$COPIUM kann man auf Uniswap finden und um hier keinen Betrügern auf den Leim zu gehen, sollte man am besten die Contract-Adresse direkt eingeben: 0x36520f6336490088c2455279C59CEFaC66984b36

Um an zentralen Börsen zu kaufen, muss man lediglich ein Konto einrichten und die KYC-Prüfung abschließen, Geld auf das Konto einzahlen und dann das Paar COPIUM/USDT an einer der drei genannten Börsen handeln – LBank, MEXC Global oder Poloniex.

Hier gehts direkt zur $COPIUM-Webiste.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.