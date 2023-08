Krypto News: PEPE fällt um mehr als 20 % während $SONIK 500.000 Dollar im Presale überschreitet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der PEPE Kurs bricht stark ein, nachdem die Gründer Token im Wert von mehreren Millionen Dollar an Kryptobörsen transferieren und auszahlen. Von dieser Entwicklung scheint der neue Meme Coin $SONIK zu profitieren, der im Vorverkauf mehr als 500.000 Dollar umgesetzt hat.

Eine Multisig-Wallet, von der man annimmt, dass sie vom Team kontrolliert wird, hat Gelder an zentralisierte Börsen geschickt, wo die Token vermutlich verkauft werden sollen. Schlechte Nachrichten für PEPE-Inhaber könnten dem Sonik Coin zugute kommen. Der Sonik Meme Coin ist von einer Spielfigur aus dem Fernen Osten – Sonic the Hedgehog – inspiriert.

Während der PEPE-Preis um mehr als 20 % auf 0,0000009181 Dollar gefallen ist, hat $SONIK fast 500.000 Dollar im Presale eingenommen und der Anstieg beschleunigt sich. Vor allem die Möglichkeit, sich durch Staking ein passives Einkommen zu verschaffen, dürfte Anleger überzeugen.

Bislang wurden mehr als 17,4 Milliarden Token von Presale-Käufern gestaket. Bei der aktuellen Größe des Staking-Pools bedeutet das eine jährliche Rendite (APY) von 137 %. Das Team geht davon aus, dass die virale Kraft in Kombination mit dem Ertragspotenzial Sonik Coin zu einem Top-Meme-Coin machen kann.

Wie auf der Website lautstark verkündet wird, zielt Sonik Coin darauf ab, der schnellste Meme-Coin mit einer Marktkapitalisierung von 0 bis 100 Millionen Dollar zu werden.

„Wir wissen, dass die Meme-Kultur wild und ungezähmt ist, und das ist genau das, was $SONIK verkörpert – den Geist der Spontaneität und der unbegrenzten Möglichkeiten“, erklärt das Whitepaper.

Zoomy zoomey much fast!

$400K raised and we're just warming up!



buy now: https://t.co/s1fTdXDQCK pic.twitter.com/QdrEpiM6BL — SONIK COIN (@Sonikcoin) August 24, 2023

Der Vorverkauf von $SONIK hat bereits über 500.000 Dollar eingebracht und endet, sobald die Hard Cap von rund 2 Millionen Dollar erreicht ist. Außerdem läuft auch ein Countdown auf der Website, der noch 11 Tage zeigt. Sollte dieser ablaufen, bevor die Token ausverkauft sind, endet der Presale zu dieser Zeit.

Sonik Coin verkauft 50 % eines Gesamtangebots von 299.792.458.000 Token im Vorverkauf für rund 2 Millionen Dollar. Die Zahl der gesamten Token entspricht der Lichtgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde, die laut dem Team die Geschwindigkeit ist, mit der der Sonik-Coin an Wert gewinnen kann, wenn er auf eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar zusteuert.

Jetzt $SONIK im Presale kaufen.

Kann $SONIK um das 50-fache steigen?

Sonik Coin war in der Lage, in den letzten Tagen trotz eines Rückgangs auf dem breiteren Kryptomarkt weiterhin Gelder von Investoren zu erhalten, was zeigt, dass es immer noch eine große Nachfrage unter den Anlegern nach einem Coin gibt, der viral gehen und große Gewinne sehen könnte.

Wie hoch könnte Sonik Coin explodieren?

Nun, das erste, was zu beachten ist, ist, dass der Vorverkauf den Coin mit 4,2 Millionen Dollar bewertet, was viel Raum für exponentielle Aufwärtsentwicklung lässt. Wenn $SONIK zum Beispiel sein Ziel erreicht, schnell auf eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar zu steigen, würde das einen Gewinn von etwa 24x für die Vorverkaufsinvestoren bedeuten.

Wenn $SONIK eine Marktkapitalisierung von 200 Millionen Dollar erreichen könnte, würde das für die Vorverkaufsinvestoren Gewinne in der Größenordnung des 50-fachen bedeuten.

Aber die meisten Meme-Coins kommen kaum aus den Startlöchern, geschweige denn erreichen sie eine Marktkapitalisierung im dreistelligen Millionenbereich. Was macht Sonik Coin so anders? Ein paar Dinge, um genau zu sein, wie die folgenden Punkte zeigen.

137 % APY fürs Staking mit $SONIK

Wie bereits kurz erwähnt, handelt es sich bei Sonik Coin um einen Stake to Earn Coin. Das bedeutet, dass er weit über die übliche Pump-and-Dump-Dynamik des Meme-Coin Spaces hinausgeht, indem er ein innovatives Staking-System einführt, das entwickelt wurde, um HODLer des Tokens zu belohnen.

40 % des Angebots von $SONIK sind dafür vorgesehen, diejenigen zu belohnen, die ihre Token staken. Alles, was Investoren tun müssen, ist, ihre Token zu staken, um ein passives Einkommen zu erzielen. Die angebotenen Renditen sind über das Sonik Coin Staking Dashboard nachvollziehbar.

Nicht viele Meme Coins verfügen über eine Staking-Funktion, um sich so ein passives Einkommen aufzubauen. Gegenwärtig sind mehr als 17 Milliarden Token gestaket und erwirtschaften einen effektiven Jahreszins von 137 %. Die Token der Staker können eingefordert werden, wenn der Vorverkauf endet und der Coin gelistet wird, aber es gibt eine Sperrfrist von 7 Tagen.

Neue Staker, die nach dem Start des Coins auf Uniswap einsteigen, sind ebenfalls zunächst für sieben Tage gesperrt. Staker können wählen, ob sie sich nach dieser Zeit zurückziehen oder ihre Gelder im Staking-Smart-Contract belassen wollen, um weiterhin Rendite zu erzielen. Die Staking-Belohnungen werden über einen Zeitraum von vier Jahren verteilt.

10% des $SONIK-Angebots sind der Liquidität zugewiesen und werden gesperrt

Das Sonik Coin-Team wird eine reibungslose Token-Handelsumgebung mit gut funktionierender Marktliquidität schaffen. Das Projekt hat sich verpflichtet, 10 % seines Tokenangebots für die Liquidität an der dezentralen Börse (DEX) Uniswap zu verwenden.

Wichtig ist, dass das Projekt sich verpflichtet hat, diese Liquidität bei der Markteinführung des Tokens zu sperren, um sicherzustellen, dass es nicht zu einem Rug Pull kommt. Die meisten Meme Coins scheitern bereits an der Liquidität, sodass ein effizienter Handel kaum möglich ist.

Sonik Coin kommt mit riesigem Marketingschub

Es wird angenommen, dass das Marketing-Team hinter dem Sonik Coin auch hinter SpongeBob ($SPONGE) steckt. SpongeBob ist in der Spitze um das 80-fache seines Listing-Preises gestiegen. Die Bemühungen des Marketingteams zahlen sich bereits aus.

Sonik Coin hat sich Beiträge in hochkarätigen Krypto-News-Websites wie Finbold, CryptoPotato, und Cryptonews gesichert. Das hat zu einer organischen Reichweite von über 1.000 Followern auf Twitter und einer Telegram-Gruppe mit ebenfalls mehr als 1.000 Membern geführt.

Dutzende von großen Krypto-Influencern haben den Coin ebenfalls in den höchsten Tönen gelobt. Michael Wrubel, der über 300.000 Abonnenten auf YouTube hat, nannte den Token den nächsten Millionen Dollar Meme Coin. GoUp hält Sonik Coin für ein neues 100x-Projekt, und Jacob Crypto Bury meint, $SONIK hat das Zeug für den nächsten x10 Coinn. Da der Vorverkauf immer weiter steigt, ist auch zu erwarten, dass das Marketing weiterhin zunehmen wird.

$SONIK könnte auf eine riesige asiatische Fangemeinde treffen

Einige der erfolgreichsten Meme Coins des Jahres haben sich auf bestehende virale Memes oder fiktive Charaktere gestützt. Sonic the Hedgehog erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit, insbesondere in Japan und anderen asiatischen Ländern, die als Vorreiter bei der Einführung von Kryptowährungen gelten.

Sonik Coins Interpretation dieses Themas birgt viel virales Potenzial und dürfte eine ständig wachsende Basis von Meme Coin-Anhängern anziehen.

Jetzt mehr über $SONIK erfahren.

Sonik Coin Presale endet bald

Da die Zukunft von PEPE in der Schwebe hängt, werden diejenigen, die auf der Jagd nach dem nächsten Meme Coin mit geringer Marktkapitalisierung sind, von der niedrigen Vorverkaufsbewertung von Sonik Coin angezogen, und wer auf passives Einkommen aus ist, wird auch den Staking-Mechanismus lieben.

Und ein enormer Marketingschub von einem bewährten Team garantiert, dass das Bewusstsein für den Token auf Krypto-Twitter weiter wachsen wird, was einen Pump deutlich wahrscheinlicher macht.

Um $SONIK zu kaufen, müssen Interessenten nur ihre Wallet auf der Website verbinden. $SONIK kann mit ETH oder USDT auf der Ethereum Blockchain gekauft werden. Sonik Coin steht in keiner Verbindung zu Sonic The Hedgehog, SEGA oder einem der damit verbundenen Projekte und ist ein eigenständiger Meme Coin.

Jetzt $SONIK im Presale kaufen.









