Krypto News: PEPE meets Wall Street Memes – Möglichkeit auf 15.000 Dollar Airdrop

Um die Integration des beliebten Frosch Meme Coins $PEPE im Wall Street Memes Casino zu feiern, wurde am Dienstag, dem 23. Januar, ein 15.000 Dollar Airdrop live geschaltet. Der Airdrop läuft nur sieben Tage und endet um Mitternacht am 30. Januar, sodass $PEPE-Token-Besitzer sich beeilen sollten, um von der Aktion zu profitieren.

PEPE ist der viertwertvollste Meme Coin mit einer Marktkapitalisierung von 426 Millionen Dollar. Der Coin wurde am 16. April letzten Jahres gelauncht und hat frühen Investoren eine Rendite von 6.464 % bis heute beschert. Um in den Genuss des Airdrops und eines Anteils an den 15.000 Dollar zu kommen, müssen Nutzer $PEPE im Wert von mindestens 30 Dollar im Wall Street Memes Casino einzahlen und damit spielen. Wenn ein Benutzer seine erste Einzahlung im WSM Casino tätigt, qualifiziert er sich automatisch für einen 200 % Bonus. Es wird kein Code benötigt.

Der Bonus wird in 10 Raten ausgezahlt, wobei ein Maximum von 25.000 Dollar für diejenigen zur Verfügung steht, die 12.500 Dollar einzahlen. Wenn jedoch die erste Einzahlung von 30 Dollar oder mehr mit PEPE-Token und dem Code “PEPE” erfolgt, erhalten neue Benutzer sofort 200 Freispiele für den Spielautomaten Wanted Dead or a Wild von Hacksaw Gaming, anstatt nur 10.

$15,000 AIRDROP ALERT!



To celebrate listing $PEPE in our casino, we're launching a $15,000 airdrop



Find out how to enter here:https://t.co/XBKFCsE5wG



Winners announced in 7 days @pepecoineth pic.twitter.com/NOBzueiXfG — Wall Street Memes Casino (@wsmcasino) January 23, 2024

Um sich die Berechtigung an der Teilnahme zu sichern, sind vier weitere Schritte erforderlich, die einfache Interaktionen mit den sozialen Medien von Wall Street Memes beinhalten:

Geben Sie Ihre USDT ERC-20 Wallet Adresse ein

Folgen Sie @wsmcasino auf X/Twitter

Treten Sie @wallst_memes auf Telegram bei

Treten Sie der Wall Street Memes Discord Community bei

Für alle Details können Interessenten die Pepe Airdrop Landingpage auf Wall Street Memes besuchen. Von der Gleam-Website aus können alle Schritte für die Teilnahme bequem von einem Ort aus erledigt werden.

Stündliches $WSM-Rückkaufprogramm nähert sich der Millionen Dollar Marke

Wall Street Memes hat ein stündliches Rückkaufprogramm, das auf seinem Dashboard verfolgt werden kann. Auf web3.wsmcasino.com kann man die Daten am Dashboard jederzeit einsehen. Die Community schätzt die Transparenz dieser Plattform und das Engagement, stündlich Token zurückzukaufen, um den Wert zu sichern.

Auf dem Dashboard finden Interessenten die 24-Stunden-Umsatzdetails für das Casino und die Sportwetten, wie viel des Gesamtangebots von 2 Milliarden $WSM-Token geburnt wurde, die Anzahl der Token, die sich in der Rewards-Wallet befinden, wie viel gestaked und in Rewards ausgezahlt wurde (38,44 %) und das aktuelle zirkulierende Angebot (57,55 %).

Interessenten können die stündlichen Rückkäufe in die Rewards-Wallet über Etherscan einsehen. Das Rückkaufprogramm hat bereits im Oktober letzten Jahres begonnen. Bisher wurden bereits $WSM im Wert von 988.000 Dollar zurückgekauft. Mindestens 10 % der Netto-Spieleinnahmen werden für den Rückkauf von $WSM-Token verwendet. Ein weiterer Vorteil für die Token-Inhaber ist, dass der stündliche Rückkauf auf dem freien Markt erfolgt, was den Preis von $WSM unterstützt.

Staker verdienen 32 % pro Jahr – Perpetuals und Lootboxen kommen bald

Im Gegensatz zu Rollbit bietet $WSM eine Staking-Funktion an. Staker verdienen derzeit eine jährliche Rendite von 32 %. Es gibt schätzungsweise 39.400 Inhaber des $WSM-Tokens (CEX-Inhaber sind auf der Blockchain nicht sichtbar), wodurch deutlich wird, wie stark die Community hinter $WSM ist. Beeindruckend für ein relativ junges Projekt ist das 24-Stunden-Handelsvolumen von 14,7 Millionen Dollar und der Gesamtwert, der auf der Plattform gesperrt ist, von 9,5 Millionen Dollar.

Das Team von Wall Street Memes plant die Einführung des Handels mit Perpetuals, wie der Hinweis “coming soon” im Casino-Menü zeigt. Lootboxen sind ebenfalls in Planung. Abgesehen von den neuen Produkten, die in den Startlöchern stehen, gibt es rund um die Uhr Tische für Roulette, Blackjack, Poker, Craps, Baccarat und mehr, ganz zu schweigen von 5.000 Casinospielen und einem Sportwettenbereich, der Sportarten wie Basketball, Baseball und Hockey bis hin zu Boxen, MMA und Fußball umfasst. Im Sportwettenbereich gibt es 35 Wettmärkte. Um über alle $WSM-Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben, können Interessenten alle sozialen Medien des Casinos unter https://linktr.ee/wallstmemes finden.

40% der Netto Gaming-Einnahmen erhalten, die durch vermittelten Traffic generiert werden

Wall Street Memes hat ein lukratives Affiliate-Programm. Das Programm ermöglicht es jedem, 40 % der Netto-Spieleinnahmen zu verdienen, die durch qualifizierten Traffic von jemandem generiert werden, der angeworben wurde. Wer seine Einsätze mit $WSM tätigt, erhält außerdem doppelte Belohnungen aufgrund der engen Integration des nativen Tokens in die Gamification-Dynamik der Plattform.

Neben $WSM sind Bitcoin und Top-Altcoins zum Wetten verfügbar, darunter Ethereum, Cardano, Dogecoin, Bitcoin Cash, XRP, Tron und Solana. Marktteilnehmer, die ihr Portfolio für mögliches Kapitalwachstum positionieren möchten, können $WSM an 17 großen Kryptobörsen kaufen, darunter OKX und Kucoin. Es gibt auch Futures-Märkte für $WSM. Zudem besteht die Möglichkeit, direkt auf der Website Token zu kaufen und diese in den Staking Pool einzubringen und so ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu verdienen.

Jetzt Wall Street Memes Website besuchen.









Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.