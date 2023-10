Krypto News: PEPE steigt in einer Woche um 85 % während Meme Kombat um das 100-fache steigen könnte

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kurs von Pepe ist in den letzten sieben Tagen um knapp 85 % auf 0,000001168 Dollar gestiegen, während Meme Kombat ($MK) im Presale auf eine Million Dollar zusteuert und bereit sein könnte, um das 100-fache zu steigen.

Seit dem Tiefpunkt am 20. Oktober hat der Pepe-Preis einen Höhenflug erlebt. Eine Reihe von grünen Kerzen hat dazu geführt, dass Meme-Coin-Händler wieder in den Markt eingestiegen sind und den Coin allein in den letzten 24 Stunden um 24% nach oben getrieben haben. Die Marktkapitalisierung von PEPE, die Anfang des Jahres die Milliarden Dollar Marke weit überschritten hat, liegt nun wieder bei 450 Millionen Dollar.

Dies ist ein frühes Anzeichen dafür, dass der Meme-Coin-Sektor eine der Altcoin-Kategorien sein könnte, die an der Spitze des neuen Krypto-Bullruns stehen kann, der im Gefolge der von Bitcoin-ETFs inspirierten Rallye und dem bevorstehenden Bitcoin-Halving entstehen könnte.

Meme Kombat ($MK) ist ein universeller Meme Coin, weil das Projekt eine einzigartige Plattform für den Kampf zwischen Meme-Charakteren aufbaut und daher wahrscheinlich eine große Anziehungskraft auf alle Arten von Meme Coin Tradern und Investoren haben dürfte.

Der Preis von $MK liegt derzeit bei 0,1667 Dollar, wird aber in Phase 2, die am 2. November beginnt, um 10 % auf 0,183 Dollar steigen. Der Meme Kombat Presale hat bereits drei Viertel des Weges zurückgelegt, um das ursprüngliche Ziel von einer Million Dollar zu erreichen. Obwohl der Countdown auf der Website anzeigt, dass nur noch acht Tage bis zur Preiserhöhung verbleiben, könnte die aktuelle Phase viel schneller ausverkauft sein als die vorgesehene Zeit.

Der Spaß, den die Künstler des Teams bereits mit den Meme-Charakteren haben, vermittelt ein Gefühl für die Viralität des Projekts. Ob Investoren nun von Dogecoin, Shiba Inu, Pepe oder Sponge überzeugt sind, Meme Coin Anhänger werden ihren Favoriten und viele weitere in Meme Kombat finden. Die Community wird nicht nur in der Lage sein, die Meme-Charaktere beim Kämpfen zu beobatchen, sondern auch auf den Ausgang dieser Battles zu wetten.

#MemeKombat UPDATE



Staged Presale = ON



NOW: 0.1667 USD

Nov 2nd: JUMPS to 0.1833 USD



The timer is set! Secure your $MK before the rise! pic.twitter.com/LMreT8M2Ce — Meme Kombat (@Meme_Kombat) October 23, 2023

Pepe-Preis ist um 149.000 % gestiegen – Kann Meme Kombat um das 100-fache steigen?

Laut Coinmarketcap-Daten ist der Pepe-Preis heute um 3.336% von seinem Allzeittief gestiegen. Auf DEXTools kann man jedoch sehen, dass Pepe bei der Notierung an dezentralen Börsen vom Tiefpunkt bis zum Höchststand eine massive Rendite von 149.964% (oder 1.490x) erzielt hat, vorausgesetzt, man hätte zum Höchststand verkauft.

Zugegebenermaßen geht es bei Meme-Coins um Viralität und Community-Engagement, und sie haben es fast zu einem Markenzeichen gemacht, dass sie eigentlich keinen Nutzen haben.

Natürlich haben Netzwerke engagierter Individuen ihren Wert, aber da der Markt in den nächsten Bullenzyklus eintritt, besteht ein Merkmal der Reifung des Marktes darin, dass die Anleger anspruchsvoller werden, was sie von einem Coin erwarten, und das schließt Meme Coins ein.

Die Marktteilnehmer wollen sich zunehmend in Projekte einkaufen, die wirklich einzigartige und potenziell wertvolle Anwendungsfälle bieten – es muss also einen Wertunterschied geben.

Meme Kombat passt perfekt in dieses Schema. Es trifft nicht nur auf die beiden boomenden Sektoren GameFi und GambleFi, sondern spielt auch im beliebten Meme Coin-Segment, wo altes und neues Geld im nächsten Bullrun fließen dürfte.

Es braucht nicht viel Analyse, um zu erkennen, dass Meme Kombat mehr zu bieten hat als PEPE. Interessenten können die Entwicklungen von Meme Kombat auf X (früher Twitter) und Telegram verfolgen.

Meme Kombat Season 1 mit top Meme Coin-Charakteren kommen bald

Die erste Saison von Meme Kombat wird verfügbar sein, sobald der Presale ausverkauft ist und das Projekt gestartet wurde. Es gibt 11 Meme-Charaktere, die in Saison 1 kämpfen: Milady, Baby Doge, Doge, Floki, Kishu, Mong, Pepe, Pepe2, Shiba, Sponge und Wojak. Die Spieler wetten auf die Meme-Charaktere, die ihrer Meinung nach den Kampf gewinnen, und werden mit $MK-Token belohnt, wenn sie auf die Gewinner setzen.

Im Fall von Meme Kombat wurde eine Sicherheitsüberprüfung des Smart Contracts durchgeführt, die normalerweise bei den meisten Meme Coin-Projekten fehlt. Potenzielle Käufer dürften sich freuen, dass die Prüfung mit Bravour bestanden wurde, ohne dass größere Probleme im Code festgestellt wurden.

Die zweite Saison wird irgendwann im Dezember 2023 erscheinen. Insgesamt werden 50 % des gesamten Tokenangebots im Presale verkauft, 30 % für Staking- und Battle-Belohnungen reserviert, 10 % für Community-Belohnungen und 10 % für die Liquidität an einer dezentralen Kryptobörse bereitgehalten.

Insgesamt gibt es 120 Millionen $MK-Token. Der Preis und der Tokenvorrat wurden kürzlich um den Faktor 10 angepasst, sodass der Preis von 1,667 Dollar auf 0,1667 Dollar und der Tokenvorrat von 12 Millionen auf 120 Millionen $MK gestiegen ist.

Bei der Entscheidungsfindung hilft den Käufern vielleicht die Tatsache, dass das Projekt Meme Kombat ein verifiziertes Team hinter sich hat. Der Gründer Matt Whiteman ist Chief Operations Officer bei North Technologies mit Sitz in den Niederlanden, einem NFT-Handels- und Analyseunternehmen. Es wird angenommen, dass Whitemans Präsenz im NFT-Bereich Meme Kombat dabei hilft, im Web3-Venture-Sektor Fuß zu fassen.

Meme Kombat im Presale kaufen und 112 % APY verdienen

Im Gegensatz zu Meme Coins wie Pepe ermöglicht Meme Kombat den Token-Inhabern, $MK zu staken und dafür eine Rendite zu erhalten. Staker verdienen eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 112%. Eine so hohe Rendite ist möglich, weil das Projekt 30 % des Tokenangebots für Staking- und Kampfbelohnungen vorgesehen hat.

Käufer aus dem Presale können ihre Coins sofort staken und schon während des Vorverkaufs eine Rendite erzielen, wenn sie mit ETH kaufen. Ein Dashboard für das Staking, das die Anzahl der gestakten Coins im Pool in Echtzeit anzeigt, wird schon bald verfügbar sein. Sobald die Plattform live ist, können Token-Besitzer nahtlos auf die Schlacht in der Meme Kombat Arena wetten, auch wenn die Token gestaket sind.

The $MK presale is officially live!



Go to our site

Join our Telegram

🫶Turn on notifications



It's time to prepare for Kombat pic.twitter.com/SrrnD6kwjm — Meme Kombat (@Meme_Kombat) September 21, 2023

Meme Kombat Marketing funktioniert – $MK geht bereits viral

Meme Kombat ist in den Krypto-Medien allgegenwärtig. Es gibt keine anderen Projekte, die das können, was Meme Kombat kann, was erklärt, warum es das Projekt geschafft hat, über das gesamte Spektrum der Krypto-Nachrichten-Websites und auf YouTube auch zu erscheinen.

Der native Meme Kombat-Token $MK wurde in den wichtigsten Krypto-Nachrichtenkanälen erwähnt, darunter Cointelegraph, Coinpedia, Decrypt, Coincodex, BeInCrypto, FXStreet, und CryptoPotato. Das Projekt taucht auch auf Gaming-Seiten auf, wobei kürzlich ein Artikel in Game is Hard erschienen ist.

Der Cryptonews-YouTuber Ari hat außerdem gerade ein Video für Cryptonews veröffentlicht, in dem er Meme Kombat vorstellt. Der Krypto-Experte auf Youtube, Joe Parys, der 382.000 Abonnenten hat, hat Meme Kombat als eine seiner “Top 5 Meme Coins für 2024 und darüber hinaus” vorgestellt.

Ein weiterer YouTuber ist der angesehene Krypto-Analyst Michael Wrubel mit 310.000 Abonnenten. Er ist ebenso optimistisch, was das Potenzial von Meme Kombat angeht, sich eine wertvolle Nische zu schaffen.

Der YouTube-Kanal No Bs Crypto veröffentlicht ein Video, in dem davon gesprochen wird, dass Meme Kombat PEPE überholen könnte.

Der Presale-Analyst JacobCryptoBury hat $MK im Wert von 1.000 Dollar in seinem Video gekauft. Er glaubt, dass der Coin 100x Renditen für Presale-Käufer liefern könnte.

Stake to Bet-Funktion als Gamechanger?

Durch die Freigabe der gestakten Token für die Verwendung als Glücksspielchips, mit denen man dennoch in den Battles wetten kann, ermöglicht Meme Kombat den Usern der Plattform, sowohl mit dem Staking Geld zu verdienen, als auch die Möglichkeit, die Token weiterhin während der Battles zu nutzen. Das ist einer der Gründe, der Meme Kombat zu einem attraktiven Angebot für frühe Investoren macht.

Zum Preis von 0,1667 Dollar kann der Meme Kombat-Token heute mit ETH, BNB oder USDT (ERC-20- und BEP-20-Versionen) erworben werden. Wie bereits erwähnt, ist das Glücksspiel eine boomende Branche. Die von Statista zusammengestellten Daten zeigen, dass die Marktgröße der Online-Glücksspielindustrie im Jahr 2023 95 Milliarden US-Dollar beträgt.

Kryptowährungen stehen an der Spitze der Wachstumsgeschichte des Glücksspiels, weil die einzigartigen Eigenschaften der Blockchain-Technologie so gut für Produkte wie Glücksspiele geeignet sind, die auf überprüfbare Zufälligkeit, Vertrauen und Transparenz angewiesen sind.

Kombiniert man das Glücksspiel mit Gaming- und Meme-Coins, hat man das Erfolgsrezept, das Meme Kombat weit über eine Bewertung von einer Milliarde Dollar hinausbringen könnte.

Jetzt Meme Kombat ($MK) im Presale kaufen.









Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.