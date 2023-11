Krypto News: PEPE steigt um 25 %, während Meme Kombat um das 100-fache steigen könnte

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Wert des Meme Coins PEPE ist in den letzten sieben Tagen um 25% auf 0,000001298 Dollar gestiegen, aber mit Meme Kombat ($MK) kommt ein Projekt auf den Kryptomarkt, welches das Potenzial hat, um das 100-fache zu steigen. Während die Altcoin-Season langsam beginnt, steigt Meme Kombat auf knapp 1,5 Millionen Dollar im Presale.

Seit dem Tiefststand am 19. Oktober bei 0,000000626 Dollar ist der Preis von $PEPE stark angestiegen. Der PEPE-Kurs hat sich im letzten Monat verdoppelt, sodass die Marktkapitalisierung inzwischen wieder über 500 Millionen Dollar beträgt. Das Meme Kombat Spiel- und Wett-Ökosystem droht Pepe jedoch den Rang abzulaufen, nachdem die Entwickler gestern dynamische Staking-Renditen eingeführt haben, die den Spielern derzeit eine jährliche prozentuale Rendite von über 1.000 % einbringen. Obwohl die Meme Kombat-Plattform noch nicht gestartet ist, können Investoren den Token bereits im Vorverkauf kaufen und staken.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Dynamische Staking-Funktion bei Meme Kombat gestartet

Das $MK-Staking ist einzigartig, weil es On-Chain- und Off-Chain-Transaktionen nahtlos miteinander verbindet. Nutzer zahlen nur Netzwerkgebühren, wenn sie ihre $MK staken und wieder abheben, während alle Einforderungen von Belohnungen innerhalb der Staking-Plattform Off-Chain stattfinden und keine Gebühren anfallen.

Major Update



The Meme Kombat Staking Dashboard is officially live and ready to be used by you!



Take a break from Kombat and visit the staking dashboard here: https://t.co/nNFEYESjPs pic.twitter.com/yswl0esb4G — Meme Kombat (@Meme_Kombat) November 9, 2023

Staker können alle ihre Interaktionen mit der Staking-Plattform, wie Einzahlungen und Ansprüche, in Echtzeit protokolliert sehen. Gestakte $MK-Token können von der Community dennoch verwendet werden, um in der Arena auf den jeweiligen Favoriten zu setzen.

Bei Meme Kombat ist das Claimen und Spielen dank des hybriden Off- und On-Chain-Systems gebührenfrei. Es gibt ähnliche Systeme von einigen großen Akteuren in der Krypto-Industrie, aber diese Konzepte hängen von Cold Wallets ab, während Meme Kombat Smart Contracts verwendet.

Cold Wallets sind eine ineffiziente Methode, um Systeme sicher zu halten. Meme Kombat hat jedoch einen anderen, effizienteren und sichereren Ansatz gewählt, indem sechs Blockbestätigungen erforderlich sind, bevor eine Transaktion durchgeführt werden kann.

Inhaber von $MK können ihre zuvor erworbenen Token direkt auf der Website Memekombat.io staken. Bislang wurden fast 2,3 Millionen $MK-Token gestaket, was 26 % der verkauften Token entspricht. In weniger als 24 Stunden seit der Einführung des dynamischen Stakings wurden mehr als 35.000 $MK-Token an die Staker ausgezahlt.

Mitten in der Krypto-Rallye suchen Anleger den nächsten Coin, der explodiert

PEPE hat die Kryptomärkte in diesem Jahr im Sturm erobert, aber Investoren suchen inzwischen eher nach Meme Coins mit einem Nutzen und Meme Kombat passt mit seiner Plattform, auf der Meme-Charaktere in den Kampf ziehen und die Benutzer auf die Ergebnisse wetten, genau in dieses Bild. Es gibt nichts Vergleichbares wie Meme Kombat auf dem Markt.

Während der Krypto-Winter in Vergessenheit gerät, suchen Trader und Investoren am Markt nach den besten Risiko-Ertrags-Chancen. Das Problem für diejenigen, die Pepe auf der Suche nach überdurchschnittlichen Renditen jagen, ist, dass die Preisexplosion bereits stattgefunden hat.

Pepe erreichte am 5. Mai dieses Jahres ein Allzeithoch von 0,000003766 Dollar. Um diesen Preis zurückzuerobern, müsste der aktuelle Kurs um 184 % steigen. Das ist ein vernünftiges Kursziel für Meme Coins, aber es wäre übertrieben, nach der Rückeroberung dieses Meilensteins weitere parabolische Anstiege zu erwarten.

Während die Krypto-Rallye, die durch die Aussicht auf das nächste Bitcoin Halving und die mögliche Genehmigung eines Bitcoin-ETFs ausgelöst wurde, an Fahrt aufnimmt, werden auch andere Projekte genauer unter die Lupe genommen. In diesem Zusammenhang rückt eine neue Art von Meme Coins in den Vordergrund, die Viralität mit tatsächlichem Nutzwert kombinieren.

Viele Käufer werden zum ersten Mal in den Sektor der Meme Coins einsteigen, weil sie auf der Suche nach dem nächsten großen Ding sind. Umso besser, wenn dieser Coin zeigen kann, dass es sich nicht nur um eine Cartoon-Figur handelt, sondern um ein Produktangebot, mit dem sich die Menschen beschäftigen wollen, und so Umsätze und Gewinne generiert werden. Meme Kombat kann so ein Coin sein.

Die Meme Kombat ($MK)-Plattform ist die erste Plattform ihrer Art, auf der man mit Meme-Charakteren kämpfen und wetten kann. Sie zielt nicht nur auf die beiden boomenden Krypto-Sektoren GameFi und GambleFi ab, sondern ist auch perfekt im Meme Coin-Segement positioniert.

Der Preis von $MK liegt derzeit bei 0,189 Dollar, wird aber in Phase 3 des Vorverkaufs, der am 16. November beginnt, um 10 % auf 0,205 Dollar steigen. Interessenten könnendie Entwicklungen rund um Meme Kombat auf X (ehemals Twitter) und Telegram verfolgen.

Web3 titans will face off. An excellent chance for @pepecoineth and @pepe2coineth followers to show up for their communities



Join us in the arena in #MemeKombat pic.twitter.com/eJiRnP8A3q — Meme Kombat (@Meme_Kombat) October 7, 2023

Der Meme Kombat-Vorverkauf hat nur noch sechs Tage bis zur nächsten Preiserhöhung, sodass potenzielle Käufer sich beeilen sollten, um sicherzustellen, dass sie den niedrigstmöglichen Preis noch erwischen. Bei Erreichen des nächsten Meilensteins von 1,5 Millionen Dollar werden außerdem 5.000 USDT an die Community verschenkt.

Obwohl der Countdown auf der Website noch sechs Tage bis zur nächsten Preiserhöhung anzeigt, könnte die aktuelle Phase schon viel früher ausverkauft sein als die vorgesehene Zeit. Ob Interessenten nun von Dogecoin, Shiba Inu, Pepe oder Sponge überzeugt sind, Meme Coin-Enthusiasten werden ihren Favoriten und viele andere in Meme Kombat finden.

Für diejenigen, die sich darauf konzentrieren, wo sie den nächsten 100x Gem finden können, sollte Meme Kombat ganz vorne mit dabei sein. Kurz gesagt, Meme Kombat fängt den latenten Wert der wohl am höchsten bewerteten Sektoren im Krypto-Space heute ein – Gaming und Glücksspiel.

Auf der Plattform werden User nicht nur mit Meme-Charakteren kämpfen können, sondern auch auf den Ausgang dieser Kämpfe wetten können. Wenn die vollständige Plattform live ist, können Token-Inhaber nahtlos auf den Kampf in der Meme Kombat Arena wetten.

Who is ready to see some Kombat? Is there an obvious winner between @wojakcoineth and @pepe2coineth ? pic.twitter.com/6SJ6fQGN0W — Meme Kombat (@Meme_Kombat) September 28, 2023

Meme Kombat Battle-Season 1 startet nach dem Presale

Meme Kombat’s Season 1 wird verfügbar sein, sobald der Vorverkauf ausverkauft ist und das Projekt gestartet ist. Es gibt 11 Meme-Charaktere, mit denen User in Saison 1 kämpfen können: Milady, Baby Doge, Doge, Floki, Kishu, Mong, Pepe, Pepe2, Shiba, Sponge und Wojak.

Die Spieler wetten auf die Meme-Charaktere und werden mit $MK-Token belohnt, wenn sie auf die Gewinner setzen. Auch die zweite Battle-Saison dürfte schon bald nach der ersten beginnen.

Wenn es um Spiele und Glücksspiele geht, sind Blockchains eine optimale Lösung. Beim Glücksspiel gibt es eine überprüfbare Zufälligkeit, und beim Gaming sind die Vertrauens- und Sicherheitsmerkmale ebenfalls gut für die Anforderungen der Plattform geeignet.

Obwohl dies bei den meisten Meme-Coin-Projekten nicht der Fall ist, wurde im Fall von Meme Kombat eine Sicherheitsüberprüfung des Smart Contracts durchgeführt. Potenzielle Käufer werden feststellen, dass die Prüfung mit Bravour bestanden und keine größeren Probleme festgestellt wurden.

Insgesamt werden 50 % der gesamten Tokenmenge im Presale verkauft, 30 % für Staking- und Battle-Belohnungen reserviert, 10 % für Community-Belohnungen und 10 % für dezentrale Börsenliquidität. Der gesamte Tokenvorrat von $MK beträgt 120.000.000.

Die Tatsache, dass das Meme Kombat-Projekt ein verifiziertes Team hinter sich hat, hilft Käufern bei ihrer Entscheidung. Der Gründer Matt Whiteman ist Chief Operations Officer bei North Technologies mit Sitz in den Niederlanden, einem NFT-Handels- und Analyseunternehmen. Es wird vermutet, dass Whitemans Präsenz im NFT-Bereich Meme Kombat dabei hilft, im Web3-Venture-Sektor Fuß zu fassen.

Krypto-Medien werden auf Meme Kombat aufmerksam

Das Interesse an Meme Kombat hat in der Welt der Krypto-Medien Fahrt aufgenommen. Der Meme Kombat native Token $MK wurde in den wichtigsten Krypto-Nachrichtenkanälen behandelt, darunter Cointelegraph, Coinpedia, Decrypt, Finbold, BeInCrypto, FXStreet, NewsBTC, und CryptoPotato. Das Projekt taucht auch auf Spieleseiten auf, wobei kürzlich ein Artikel in Game is Hard erschienen ist.

Der Kryptoanalyst auf YouTube Joe Parys, der 382.000 Abonnenten hat, hat Meme Kombat als eine seiner “Top 5 Meme Coins für 2024 und darüber hinaus” ausgewählt.

Ein weiterer YouTuber, der auf $MK tippt, ist der angesehene Krypto-Analyst Michael Wrubel mit 310.000 Abonnenten. Er ist ebenso optimistisch, was das Potenzial von Meme Kombat angeht, sich eine wertvolle Nische zu schaffen.

In der Zwischenzeit haben sich die Leute vom Cilinix Crypto YouTube-Kanal ins Zeug gelegt und ihrem Publikum erklärt, warum sie diesen Presale gekauft haben, während andere YouTube-Kryptoanalysten denken, dass $MK “Pepe überholen könnte“.

Stake to Bet-Funktion liefert echten Mehrwert

Meme Kombat befindet sich an der Schnittstelle von Gaming und Glücksspielen in der Krypto-Branche. Durch die Freigabe von gestakten Token für die Verwendung als Einsatz in den Wetten ermöglicht Meme Kombat den Netzwerkteilnehmern, mit dem Staking eine Rendite zu verdienen und dabei dennoch die Möglichkeit zu haben, in der Kampfarena groß zu gewinnen.

Zum Preis von 0,189 Dollar kann der Meme Kombat-Token heute mit ETH, BNB oder USDT (ERC-20- und BEP-20-Versionen) erworben werden. Das Glücksspiel ist eine boomende Branche und Krypto ist heute nur ein sehr kleiner Teil des Ganzen. Die Branche verändert sich jedoch schnell, wie der Anstieg der Online-Spielstätten zeigt. Die von Statista zusammengestellten Daten zeigen, dass die Marktgröße der Online-Glücksspielindustrie im Jahr 2023 bei 95 Milliarden Dollar liegen wird.

Dank der technologischen Vorteile der Blockchain, die sichere, faire und transparente Spiele und Wetten ermöglicht, wächst das kryptobasierte Glücksspiel schnell. Meme Kombat steht an der Spitze dieser Bewegung und ist damit für die nächste Rallye ideal positioniert, wodurch ein Anstieg um ein Vielfaches sehr wahrscheinlich wird.

Jetzt $MK im Presale kaufen.









Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.