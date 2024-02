Krypto News: Play 2 Earn Anbieter Tamadoge kündigt neuen TAMA V2 Token auf Polygon an

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Tamadoge hat die nächste Ära für sein Play-to-Earn-Ökosystem eingeläutet und den beschleunigten Start seines $TAMA V2-Tokens im Polygon-Netzwerk angekündigt. Der strategische Schritt kommt im Zuge eines kürzlichen Hacks, der auf den Liquiditätspool des Projekts abzielte.

Dies hat das Tamadoge-Team zu einer schnellen und entschlossenen Reaktion veranlasst und den bevorstehenden geheimen Plan der Migration zu einem V2-Token enthüllt. Diese Entscheidung befasst sich mit unmittelbaren Sicherheitsbedenken und deutet gleichzeitig auf ein mögliches Roadmap-Update hin.

Die Vorteile des Upgrades auf Polygon

Der Wechsel von Tamadoge zu Polygon markiert einen entscheidenden Moment in der Roadmap des Unternehmens. Als Reaktion auf den unglücklichen Hack wechselt das Team nicht nur zu einem neuen Netzwerk, sondern ersetzt auch den bestehenden ERC-20-Token vollständig.

Ursprünglich sollte der Wechsel zu Polygon nach der Auslieferung des Spiels Tamadoge Pursuit über eine Bridge angekündigt werden, die das Ende der aktuellen Phase der Roadmap markiert. Das Spiel wird jedoch erst nach der Einführung des V2-Tokens gelauncht, der nun aus Gründen der Sicherheit und des verbesserten Nutzererlebnisses die höchste Priorität genießt.

Polygon arbeitet als Layer-2-Skalierungslösung oder Sidechain, die parallel zur Ethereum-Blockchain funktioniert. Dieses Setup ermöglicht schnelle Transaktionen und minimale Gebühren, wodurch es sich perfekt für Gaming-Anwendungen eignet. Außerdem profitiert sie von der Liquidität und dem robusten Sicherheitsrahmen der Ethereum-Blockchain. Folglich stellt der Übergang von Ethereum zu Polygon eine transformative Veränderung für $TAMA V2-Nutzer dar, die ihr Spielerlebnis durch die Kombination von Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit erheblich verbessert.

Wie der $TAMA V2-Migrationsprozess funktioniert

Um einen reibungslosen Übergang für seine Nutzer zu gewährleisten, hat das Tamadoge-Team vier Schritte festgelegt, um alle Inhaber nahtlos auf V2 umzustellen.

Bereitstellung des neuen Token-Contracts:

Das Team wird einen aktualisierten Polygon-Contract mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen, einschließlich Blacklist- und Pause-Funktionen, bereitstellen, um der Tamadoge Community ein sicheres Umfeld zu bieten.



Das Team wird einen aktualisierten Polygon-Contract mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen, einschließlich Blacklist- und Pause-Funktionen, bereitstellen, um der Tamadoge Community ein sicheres Umfeld zu bieten. Upgrade des Staking Contracts:

Als Nächstes wird der Staking Contract aufgerüstet. Alle Staking-Guthaben und die damit verbundenen Belohnungen werden auf den neuen Contract auf Polygon übertragen. Die Nutzer müssen lediglich ihre Wallets verbinden, um ihre gestakten Token nach der Umstellung einzusehen.



Als Nächstes wird der Staking Contract aufgerüstet. Alle Staking-Guthaben und die damit verbundenen Belohnungen werden auf den neuen Contract auf Polygon übertragen. Die Nutzer müssen lediglich ihre Wallets verbinden, um ihre gestakten Token nach der Umstellung einzusehen. Umstellung für zentralisierte und DeFi-Inhaber:

Für diejenigen, die Token auf zentralisierten Börsen halten, wird es eine automatische Konvertierung auf den neuen Token geben. Gleichzeitig erhalten DeFi- und Non-Custodial-Inhaber einen Airdrop des neuen Tokens, um einen reibungslosen Übergang für alle zu gewährleisten.



Für diejenigen, die Token auf zentralisierten Börsen halten, wird es eine automatische Konvertierung auf den neuen Token geben. Gleichzeitig erhalten DeFi- und Non-Custodial-Inhaber einen Airdrop des neuen Tokens, um einen reibungslosen Übergang für alle zu gewährleisten. Erweiterung des Liquiditätspools und Zugang zum Handel:

Schließlich wird neben dem Airdrop und dem CEX-Übergang der Liquiditätspool auf Polygon wiederhergestellt und ein handelbares Paar geschaffen, das dem Preis vor dem Hack V1 entspricht. Dadurch wird sichergestellt, dass alle gleichzeitig Zugang zum Handel erhalten.

Die Antwort auf den Hack – ein sichereres TAMA-Umfeld

Das Tamadoge-Projekt stand vor einer großen Herausforderung, als die Entwickler-Wallet Ziel eines koordinierten Angriffs wurde. Als die Hacker eine Contract-Schwachstelle ausgenutzt haben, um auf den Liquiditätspool von Tamadoge zuzugreifen, handelte das Team schnell, um den Umfang des Hacks zu begrenzen.

Dazu wurde die Liquidität von dezentralen Börsen entfernt und in Zusammenarbeit mit Börsenpartnern der Handel vorübergehend eingestellt. Außerdem wurden die Seiten für Staking und Token auf der Tamadoge-Website als Vorsichtsmaßnahme deaktiviert. Derzeit wird eine gründliche Untersuchung durchgeführt, um die Ursache des Hacks zu verstehen. Aufgrund dieses Vorfalls werden bisher unangekündigte Projektpläne nun beschleunigt, um die Sicherheit und Funktionalität zu verbessern.

Die neue Zukunft von Tamadoge auf Polygon ist vielversprechend

Während Tamadoge seine neue Reise mit Polygon antritt, ist die Aufregung in der Community spürbar, angeheizt durch die Andeutungen des Teams über weitere Schritte in der Roadmap.

In der Community wird eifrig spekuliert: Welche neuen Funktionen und Erweiterungen wird Tamadoge einführen? Wie wird sich dieser Übergang auf die Zukunft des Ökosystems auswirken? Diese Fragen markieren eine spannende Phase der Vorfreude und des Potenzials für Tamadoge.

Die Entscheidung, die Veröffentlichung des Spiels Tamadoge Pursuit zu verschieben, wurde zwar zunächst mit Enttäuschung aufgenommen, wird nun aber in einem neuen Licht gesehen. Diese Pause wird als strategischer Schritt betrachtet, der es dem Team ermöglicht, die Vorteile des Polygon-Netzwerks voll auszuschöpfen und in das Spielerlebnis zu integrieren.

Die Vorfreude auf das Spiel ist so nur noch größer geworden, denn die Nutzer freuen sich auf ein noch besseres, nahtloses und fesselndes Spielerlebnis auf der Polygon-Plattform. Die Polygon-Chain hat viele Vorteile für das Tamadoge-Ökosystem. Sie eröffnet ein Reich neuer Möglichkeiten, in dem sich die Nutzer nun auf deutlich niedrigere Transaktionsgebühren freuen können.

Schnellere Transaktionsgeschwindigkeiten auf Polygon bedeuten ein reibungsloseres, reaktionsschnelleres Spielerlebnis. Darüber hinaus wird die Integration mit Polygons Staking Contract den Spielern ein lohnenderes Erlebnis bieten. Ein wesentlicher Bestandteil der Migration ist ein erhöhter Fokus auf die Sicherheit. Die robuste Architektur des Polygon-Netzwerks bietet verbesserte Sicherheitsfunktionen, die für den Schutz der Vermögenswerte der Nutzer und die Gewährleistung der Integrität des Play-to-Earn-Ökosystems von entscheidender Bedeutung sind.

Dieser Übergang zu einer sichereren Umgebung spiegelt das unermüdliche Engagement von Tamadoge wider, seine Community zu schützen und das Vertrauen der Nutzer zu stärken. Die Zukunft von Tamadoge auf Polygon wird ein aufregendes Kapitel in der Geschichte des Projekts sein und die Play to Earn-Landschaft neu definieren. Die jüngste strategische Weichenstellung ist daher ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und das Engagement von Tamadoge, seiner Community ein außergewöhnliches und sicheres Spielerlebnis zu bieten.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.