Krypto News: Play to Earn Plattform Tamadoge kommt mit neuem Burning-Programm – Setzt sich der Preisanstieg fort?

Die Web3-Spieleplattform Tamadoge kündigt ein aufregendes neues Burning-Programm an, um die Knappheit und den Wert ihres nativen Tokens $TAMA zu erhöhen. Das Burning-Programm ist gestern als Teil der umfassenden Strategie von Tamadoge zur Reduzierung des zirkulierenden Angebots von $TAMA gestartet. Das Tamadoge-Team zielt auf neue zentralisierte Börsenlistings ab, und das Burning-Programm ist ein wichtiger Teil dieses Vorhabens.

Es gibt drei Methoden, die im Rahmen des Burn-Programms eingesetzt werden: Mega Burns, Community Burns und Platform Revenue Burns. Die Benutzerfreundlichkeit steht bei allem, was Tamadoge tut, im Mittelpunkt, und das ist nicht anders, wenn es darum geht, die Community in das Burning-Programm einzubeziehen.

Um die Beteiligung der User zu fördern, sind alle drei Arten von Token-Burns und ihre Zeitpläne auf dem neu eingerichteten Tamadoge-Burning-Dashboard für alle einsehbar. Zusätzlich zu den Burning-Plänen führt das Dashboard eine Übersicht über die Anzahl der bisher geburnten Token. Eingeloggte User können auch sehen, wie viele TAMA sie bereits geburnt haben.

Tamadoge Burn-Portal kommt mit 3 Burning-Methoden

Mega-Burnings

Es wird spezielle Werbeveranstaltungen geben, die darauf abzielen, eine beträchtliche Menge an $TAMA-Token im vierten Quartal 2023 zu burnen.

Community-Burnings

Für jeden $TAMA-Token, den die Community burnt, wird Tamadoge eine entsprechende Menge an $TAMA burnen – bis zu 5 Millionen $TAMA. Dieser Teil des Programms wird am 5. November 2023 enden.

Plattform-Einnahmen burnen

Alle Einnahmen aus den Verkäufen der Tamadoge-Plattform werden in $TAMA-Token umgewandelt und anschließend geburnt.

Tamadoge macht es für die Community einfacher denn je, am Burning teilzunehmen

Um mit dem Burnen zu beginnen, verbinden User einfach Ihre Wallet, um das $TAMA-Guthaben einzusehen, geben die Menge an Token ein, die sie burnen möchten, und klicken dann auf den Burn-Button, um die Transaktion einzuleiten und abzuschließen.

Die User sind natürlich für die Zahlung der Ethereum-Gas-Gebühren für diese Transaktionen verantwortlich, daher ist es am besten, zu burnen, wenn das Netzwerk am wenigsten ausgelastet ist.

Für diejenigen, die MetaMask auf einem Desktop-Computer verwenden, wird die Transaktion von der Chrome-Browser-Erweiterung abgewickelt. Wenn Sie mit einer Tamadoge-Wallet (Web3Auth) verbunden sind, wird die Transaktion über die Tamadoge- und Web3Auth-Benutzeroberfläche abgewickelt, wobei Sie aber immer noch ETH-Gas-Gebühren zahlen müssen.

Um die Community auf dem Laufenden zu halten, enthält das Burning-Portal die folgenden Datenpunkte:

Insgesamt verbrannte TAMA

Gesamte verbrannte TAMA durch die Community

Gesamte verbrannte TAMA durch den Nutzer (falls verbunden)

Tamadoge ist davon überzeugt, dass diese neuen Funktionen und Burning-Methoden der Community eine ansprechende und transparente Möglichkeit bieten, sich am Wachstum des Ökosystems zu beteiligen.

Jon Bishop, CEO von Tamadoge, kommentierte den Start des Burning-Programms mit den Worten: “Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, das Wachstum und den Wert der Tamadoge-Armee zu steigern.

“Eine Sache, um die die Community immer wieder gebeten hat, ist, dass wir mehr burnen, und heute bin ich stolz darauf, bekannt zu geben, dass das Team diese Bitte erfüllt hat. Das Produkt, das sie rund um das Burning geliefert haben, ist hervorragend.”

Staking seit letzter Woche aktiv – Fast 40 Millionen $TAMA gestaket

Letzte Woche hat Tamadoge seine neue Staking-Funktion vorgestellt. Bisher wurden 39,7 Millionen $TAMA gestaket. $TAMA-Staker werden mit einer Rate von 3 TAMA pro ETH-Block belohnt.

Für die Verteilung der Belohnungen wurde ein Staking-Pool von zwei Millionen $TAMA-Tokens eingerichtet. Der Pool wird auf vier Monate aufgeteilt, also 500.000 $TAMA pro Monat (ungefähr 216.000 Blockbestätigungen), was 2,3 $TAMA pro Blockbestätigung entspricht.

Es handelt sich um ein dynamisches System, d.h. die eingesetzten Token können jederzeit entnommen werden, während die jährliche prozentuale Rendite (APY) je nach Anzahl der gestakten Token variabel ist. Der Betrag, den jeder Staker verdient, hängt von seinem prozentualen Anteil am Staking-Pool und dem aktuellen APY ab, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 5,1 % liegt.

Tamadoge-Roadmap bereitet die Web3-Spieleplattform auf ein rasantes Wachstum vor

Eine brandneue Tamadoge-Roadmap wurde kürzlich vorgestellt. In den kommenden Tagen und Wochen werden Mystery-Projekte und Giveaways angekündigt. Diese Nachricht folgt auf eine Reihe von Spielveröffentlichungen des Web3-Gaming-Projekts.

Dieser Teil der Projektstrategie ist jedoch keineswegs ein Rückzug aus der Akquise von Spielern, sondern bleibt weiterhin bestehen. Vielmehr ergänzt die neue Marketingkampagne diese Bemühungen durch ihren Fokus auf den Aufbau von Markenbewusstsein.

Das wachsende Tamaverse-Ökosystem hat sechs Spiele auf zwei Apps gestartet – fünf Spiele auf Tamadoge Arcade und ein sechstes Spiel namens Tamadoge Arena, das eine eigene App hat. Beide Apps sind in den App-Stores für iOS und Android verfügbar.

Tamadoge Arena ist ein einzelnes Spiel mit drei Levels. Alle sechs Spiele wurden von der Community gut aufgenommen. Tamadoge Arena ist nur für Mobilgeräte geeignet, während die Tamdoge Arcade-Spiele sowohl im Internet als auch auf dem Handy gespielt werden können.

Tamadoge’s $TAMA-Token ist derzeit an 12 Kryptobörsen gelistet, darunter auch an den erstklassigen zentralen Börsen OKX und Bybit. Der Markt für mobile Spiele wird nach Angaben von Statista bis 2027 voraussichtlich 2,32 Milliarden Nutzer haben. Vor diesem Hintergrund kann sich Tamadoge mit seinem Fokus auf den Mainstream-Gelegenheitsspieler und dem $TAMA-Token in den kommenden Monaten und Jahren auf ein fulminantes Wachstum freuen.

