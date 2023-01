Krypto News: Polygon (MATIC) steigt um mehr als 15 % in 24 Stunden und sichert sich wieder einen Platz in den Top 10

Der gesamte Kryptomarkt steigt am heutigen Handelstag um 3,39 % auf eine Marktkapitalisierung von 1,054 Billionen Dollar an. Davon beansprucht MATIC inzwischen wieder 9,6 Milliarden Dollar für sich und verdrängt damit Solana (SOL) wieder aus den Top 10 im Krypto-Ranking der größten Coins nach Marktkapitalisierung. Der jüngste Anstieg war für den MATIC aber auch dringend nötig und kommt keine Minute zu früh.

In den letzten Wochen haben sich die meisten großen Coins deutlich erholen können. Dabei ist es einigen auch bereits gelungen, das Hoch vom November letzten Jahres zu übertreffen. Hier hat im vergangenen Jahr bereits ein erster Erholungsversuch des Kryptomarkts stattgefunden, der dann mit dem Crash von FTX im Sand verlaufen ist und wieder für einen massiven Abverkauf und Vertrauensverlust gesorgt hat. Vor kurzem ist auch der digitalen Leitwährung Bitcoin der Anstieg über dieses Hoch gelungen. MATIC hat dagegen auch nach dem heutigen Preisanstieg noch einen weiten Weg vor sich, um zu dieser Stärke zurückzukommen. Im nächsten Schritt wäre es wichtig, den Preis stabil über der 1 Dollar Marke zu halten. Gelingt das, müsste der nächste Widerstand knapp unter 1,20 USD überschritten werden, bevor der Kurs an das Preisniveau vom November bei 1,31 Dollar anknüpfen kann.

Gründe für den Anstieg

Gründe für die Kursrallye gibt es viele. Im wöchentlichen Briefing, das auf dem Polygon-Twitter-Account gepostet wurde, wurde gleich eine ganze Reihe von Vorteilen, die mit dem letzten Update einhergehen, aufgezählt. Darunter geringere Gebühren, höhere Stabilität, bessere User-Experience und zahlreiche weitere.

Damit hat Polygon die besten Voraussetzungen geschaffen, um auch den MATIC wieder näher in Richtung seines Allzeithochs von 2,92 USD zu pushen. Das Chartbild wird zumindest auch für den MATIC wieder zunehmend bullischer. Hier hat die EMA50-Linie inzwischen auch den EMA200 gekreuzt und das Crossover zwischen EMA100 und EMA200 steht auch bald bevor, wenn es gelingt, den Preis stabil oberhalb der 1 Dollar Marke zu halten. Derzeit notiert MATIC rund 62 % unter seinem Allzeithoch und hätte hier noch genug Luft nach oben.

+ 15 % an einem Tag – Geht da noch mehr?

Anstiege von 15 % an einem Tag sind zwar nicht täglich zu sehen, aber bei weitem auch nicht die Ausnahme am Kryptomarkt. Aptos toppt diese Leistung in den letzten Wochen mehrmals und auch kleinere Coins pumpen häufig noch deutlich stärker. Nach jedem Preisanstieg fragen sich zahlreiche Anleger, ob es bereits zu spät ist, noch einzusteigen. Fakt ist aber, dass bei Kryptowährungen oft noch viel höhere Preisanstiege zu verzeichnen sind. Wer also jetzt noch einsteigen möchte, könnte zum Beispiel auf eToro MATIC und zahlreiche weitere Coins unkompliziert und einfach kaufen.

Noch deutlich höhere Gewinne können Investoren mit Kryptowährungen erzielen, die sie im ICO vor dem Listing an den Exchanges zu einem günstigen Preis kaufen können. Wenn Coins im Anschluss dann an Kryptobörsen gelistet werden und die Projekte dahinter in die Umsetzung kommen, steigen die Preise hier oft innerhalb weniger Tage um ein Vielfaches an. Interessante Coins, bei denen das in naher Zukunft ebenfalls passieren könnte, wären zum Beispiel der MEMAG-Token von Meta Masters Guild und der CCHG von C+Charge.

Bei Meta Masters Guild handelt es sich um eine Web3 Mobile Gaming Plattform, auf der in Zukunft zahlreiche Spiele erscheinen sollen, bei denen der Spielspaß und das Gameplay wieder im Fokus stehen. Der Presale hat in kürzester Zeit knapp 1,5 Millionen Dollar für das Projekt eingebracht und befindet sich derzeit in der dritten Phase. In weiteren Stufen wird der Preis noch regelmäßig angehoben, bis der Coin an den ersten Exchanges gelistet wird. Dadurch verzeichnet man bereits einen garantieren Buchgewinn, wenn man vor der Preiserhöhung einsteigt.

C+Charge räumt im Ladesäulen-Dschungel auf. Die Ladung für Elektroautos ist derzeit noch oft eine Herausforderung für die Besitzer. Zu wenig Säulen und unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten bei unterschiedlichen Betreibern. Damit soll bald Schluss sein. C+Charge möchte nicht nur die Infrastruktur ausbauen, sondern auch die Zahlung an den bestehenden Ladestationen vereinheitlichen. Außerdem sollen die Emissionsgutschriften bei den Fahrzeugbesitzern landen statt wie bisher bei den Fahrzeugherstellern. Damit hat der CCHG-Token das Potenzial, nach dem Presale eine Kursexplosion hinzulegen. Aktuell erhält man den CCHG im Vorverkauf für 0,013 USDT und auch hier wird der Preis bald angehoben, was Investoren einen Buchgewinn garantiert.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.