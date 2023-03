Krypto News: Preiserhöhung ab morgen bei C+Charge (CCHG) – Noch 10 Tage bis zum Listing an den Krypto-Börsen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Große Unsicherheit herrscht am Markt vor dem morgigen Zinsentscheid der Fed. Viele Investoren setzen die Handelstage kurz vor der Verkündung der Zentralbank bewusst aus, da diese den Markt zu stark beeinflusst. Das macht auch Sinn, da nach der Ansprache vom Fed-Vorsitzenden Powell morgen mit einer starken Reaktion des Marktes zu rechnen ist. Vor allem diesmal ist der Ausgang der Sitzung unklar, da die Banken in den USA auf eine Krise zusteuern und Analysten sich nicht einig sind, ob die Fed eher das Bankenproblem oder das Inflationsproblem priorisieren wird. Bei all dem Hin und Her ist die Entwicklung für einen Coin morgen garantiert: Der CCHG-Token von C+Charge wird morgen teurer. Wer noch vor der Preiserhöhung einsteigt, profitiert bereits von dieser.

Die Entscheidung der Federal Reserve morgen hat einen großen Einfluss auf den Kryptomarkt. Hebt sie die Zinsen weiter an und stellt keine baldige Lockerung der Geldpolitik in Aussicht, wird das den Markt einen starken Dämpfer verpassen. Wird dagegen morgen schon keine Erhöhung mehr durchgesetzt und erste Zinssenkungen in naher Zukunft angedeutet, könnte der Markt sprunghaft ansteigen. Lauscht man den unterschiedlichen Analysten, scheint es wohl eine 50/50 Chance zu sein. Das ist auch der Grund, warum viele Investoren die Tage vorher auslassen und ihr Portfolio absichern. Zu 100 % wird morgen lediglich der CCHG-Token von C+Charge teurer. Dieser erreicht morgen die letzte Stufe des Vorverkaufs.

Coins, die noch im ICO erhältlich sind, unterliegen noch nicht den marktüblichen Schwankungen, da der Preis noch nicht durch Angebot und Nachfrage definiert, sondern fix vom Team hinter dem jeweiligen Projekt vorgegeben wird. Der $CCHG wird in insgesamt 8 Stufen verkauft, wobei in jeder Stufe der Preis angehoben wird. Bis morgen ist der Coin noch in Phase 7 erhältlich, morgen wird hier die 8. und letzte Phase eingeleitet. Das bedeutet auch, dass der Preis morgen noch ein letztes Mal angehoben wird. Von aktuell 0,02 USDT auf 0,0235 USDT. Für Investoren, die also noch vor dem Anstieg investieren, ergibt sich daraus ein Buchgewinn von 17,5 %.

C+Charge liefert Lösungen am Wachstumsmarkt rund um die E-Mobilität

C+Charge möchte die Zahlung an bestehenden Ladesäulen für Elektrofahrzeuge vereinheitlichen. Bisher hinkt die Ladeinfrastruktur dem rasant steigenden Absatz von E-Autos hinterher. Außerdem bieten unterschiedliche Anbieter von Ladesäulen auch noch unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten. Mit C+Charge soll die Zahlung vereinheitlicht werden und bequem per App mit dem CCHG-Token erfolgen.

Warum Fahrer von Elektroautos sich darauf einlassen sollten, auch wenn sie bisher noch keine Berührungspunkte mit Kryptowährungen hatten, ist leicht erklärt. Durch den Einsatz der Blockchain und die Zusammenarbeit mit Flowcarbon wird es möglich, dass Fahrer für jede Ladung, die sie mit der App mit dem CCHG-Token bezahlen, GNT-Token erhalten. Diese stellen eine Emissionsgutschrift dar und können im Anschluss frei gehandelt werden. Damit haben Fahrer von E-Autos die Möglichkeit, einen Teil ihrer Kosten für die Ladung ihrer Stromer zurückzubekommen.

Die C+Charge App liefert außerdem Daten in Echtzeit über die Ladesäulen der teilnehmenden Partner. Das bringt weitere Vorteile mit sich. Bisher ist es für Fahrzeugbesitzer zwar ein Leichtes, E-Tankstellen in der Nähe zu finden, ob diese aber zur Zeit in Betrieb sind, oder eine Störung vorliegt, weiß man im Vorfeld nicht. Durch die Echtzeit-Datenübertragung werden nicht nur Störungen angezeigt, bevor man umsonst hinfährt, sondern auch die Wartezeit kann so schon errechnet werden und wenn man mehrere E-Tankstellen im Umkreis hat, kann man sich so für die mit der kürzesten Wartezeit entscheiden und den Ladevorgang deutlich effizienter gestalten.

Der $CCHG hat im Vorverkauf inzwischen weit mehr als 3,1 Millionen Dollar eingebracht und diese Summe wird in den nächsten Tagen wohl noch deutlich höher ausfallen. Bis zum Listing sind es noch genau 10 Tage, dann kann der Token von C+Charge an den ersten Kryptobörsen gehandelt werden und hier noch deutlich höher ansteigen. In weiterer Folge kann der $CCHG auf eine Kursexplosion zusteuern, die für Investoren die Vervielfachung des eingesetzten Kapitals zur Folge haben könnte. Ein Preisanstieg kurz nach dem Listing um mehrere hundert Prozentpunkte ist bei Projekten mit einem starken Nutzen keine Seltenheit.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

