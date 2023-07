Krypto News: Ripple gewinnt gegen SEC – XRP ist kein Wertpapier! XRP, SOL und Thug Life (THUG) explodieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der jahrelange Rechtsstreit zwischen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und dem Krypto-Unternehmen Ripple ist zu einem Ende gekommen. Nachdem lange spekuliert wurde, wann es denn nun zu einem Urteil kommen wird und viele nach den Klagen der SEC gegen Coinbase und Binance die Hoffnung aufgegeben haben, dass Ripple Recht bekommt, ist genau das nun doch geschehen. XRP ist nicht als Wertpapier einzustufen. Neben XRP steigen auch Coins wie Solana (SOL), die ebenfalls mit Delistings zu kämpfen hatten, da Kryptobörsen nicht in das Visier der SEC geraten wollten. Auch Thug Life ($THUG) explodiert in der Euphorie.

Im Dezember 2020 wurden erstmals Vorwürfe der SEC erhoben, dass der von Ripple ausgegebene Coin XRP ein Wertpapier sei und somit auch als solches zu handeln sei und strengeren Regulierungen unterliege. Die Reaktion der Marktteilnehmer hat damals nicht lange auf sich warten lassen und der Kurs ist stark eingebrochen. Das hat zwar auch die Aufmerksamkeit derer auf sich gezogen, die in andere Coins investiert waren, aber aufgrund seiner zentralen Struktur war XRP immer anders zu bewerten als die meisten anderen Kryptowährungen, die dezentral strukturiert sind.

Mit den Klagen der SEC gegen Coinbase und Binance, bei denen den Kryptobörsen unregistrierter Wertpapierhandel unterstellt wurde und sogar Ethereum und viele andere namhafte Coins als Wertpapiere genannt wurden, hat sich die Unsicherheit dann aber auf den gesamten Kryptomarkt ausgebreitet. SOL, MATIC, ADA und weitere Coins wurden daraufhin auch von anderen Kryptobörsen genommen, da diese nicht selbst ins Visier der US-Börsenaufsicht geraten wollten. Und genau diese Coins sind heute die größten Gewinner.

XRP ist in den letzten 24 Stunden um 38 % gestiegen, MATIC steigt um mehr als 15 %, SOL um knapp 14,5 % und auch ADA legt um 12 % zu. Das Ende dürfte dabei noch nicht erreicht sein. Erstmals gibt es in den USA Richtlinien, an denen Börsen, Krypto-Unternehmen und Investoren sich orientieren können. Die XRP-Token, die an die Öffentlichkeit verkauft werden, sollen demnach nicht als Wertpapiere eingestuft werden.

Auch wenn XRP eine Sonderstellung am Kryptomarkt hat, wäre diese – wenn überhaupt – zugunsten der SEC zu bewerten gewesen. In diesem Fall bedeutet das nun wahrscheinlich eher, wenn XRP kein Wertpapier ist, dann die dezentralen Kryptowährungen wahrscheinlich auch nicht. Ob sich das Urteil auf die Klagen gegen Coinbase und Binance auswirken wird, ist noch unklar. Es ist aber davon auszugehen, dass die SEC mit diesem Urteil erstmal ruhig gestellt ist und viele Coins auf neue Jahreshochs zusteuern dürften.

