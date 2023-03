Krypto News: Robinhood setzt aufs Web3 – Wallet für iOS-Nutzer verfügbar

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der US-amerikanische Neobroker Robinhood kündigt die nächste Innovation an. Denn nun launcht man eine Web3-Self-Custody-Wallet im App Store von Apple. Darauf verwies man heute in einer offiziellen Ankündigung.

Nun können Nutzer über 50 Kryptowährungen eigenständig verwahren, auch der Support für NFTs ist integriert. Private Keys sollen die Nutzer selbstständig verwahren. Damit springt Robinhood auf den Trend zur Self Custody auf, der auch durch die Probleme zentralisierter Krypto-Börsen angefacht wurde. Not your keys, not your cryptos – so agieren augenscheinlich immer mehr Anleger, sodass auch Robinhood ein eigenes Wallet entwickelte.

Robinhood launcht das Web3-Wallet weltweit

Ohne geografische Einschränkungen macht Robinhood das eigene Wallet weltweit den iOS-Nutzern verfügbar. Vorerst handelt es sich somit um ein Wallet für alle iPhone-Besitzer, während auch eine Android-Version noch geplant ist. Demnach habe man in der Beta-Phase durchweg positives Feedback erhalten – die Zeit sei reif für den Launch des Web3-Wallets gewesen:

“The feedback we’ve received for Robinhood Wallet since first launching in beta has been extremely positive,”

In Zukunft möchte man bei Robinhood den Krypto-Anlegern weiterhin das bestmögliche Ergebnis bieten. Dafür setzt man auch in turbulenten Marktphasen auf eine qualitative Entwicklung.

„While we recognize it’s been a tumultuous few months in the crypto space, we remain committed to our mission to make Robinhood the most trusted, lowest cost, and easiest to use on-ramp to crypto.”

Mit dem neuen Multi-Chain-Wallet, das anfänglich das Polygon- und Ethereum-Netzwerk unterstützt, werden nun die Anleger befähigt, Kryptowährungen zu besitzen, zu verwahren und zu swappen. Zugleich wird das Web3-Wallet mit vielfältigen dApps kompatibel sein.

Was kann das Web3-Wallet von Robinhood?

Die Robinhood Wallet-App verfügt nach eigenen Angaben über eine ausgesprochen hohe Sicherheit. Die Nutzer können entweder eine FaceID/Touch ID-Entsperrung oder eine individuelle PIN nutzen, um Zugang zum Wallet zu erhalten. Zusätzlich müssen sie eine Wiederherstellungsphrase erstellen und aufbewahren – vergleichbar mit anderen Mobile Wallets. Die Robinhood-App ist als Self-Custody-Wallet konzipiert, das es den Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen einfach und ohne zusätzliche Transfergebühren zu handeln und zu tauschen.

Im September 2022 wurde bereits eine Beta-Version veröffentlicht, die 10.000 Kunden auf der Warteliste testen konnten. Im Januar 2023 begann das Unternehmen, das Robinhood Wallet für über eine Million Nutzer zu starten. Ursprünglich unterstützte das Wallet nur die L2 Polygon (MATIC), dann wurde jedoch auch Ethereum (ETH) hinzugefügt. Zugleich können die Nutzer mehr als 50 ERC-Token, darunter Compound (COMP), Shiba Inu (SHIB), Solana (SOL) oder USD Coin (USDC) verwahren. Zusätzlich ermöglicht das Robinhood Wallet den Transfer von Non Fungible Token (NFTs) über Ethereum und Polygon.

SEC beobachtet Robinhood: Drohen Probleme für den Neo-Broker?

Auch Robinhood befindet sich aktuell im Fokus der US-Börsenaufsicht SEC. Während diese ihren unbeirrbaren Feldzug gegen Krypto-Dienstleister hochskaliert, bekam auch Robinhood kürzlich eine Vorladung, um das Krypto-Geschäft vorerst näher zu untersuchen. Bereits im Dezember letzten Jahres habe man eine derartige Vorladung erhalten. Einschneidende Auswirkungen hätte für den in den USA ansässigen Broker Robinhood eine Entscheidung der SEC, dass Kryptowährungen Wertpapiere sind. Denn dann müsse man möglicherweise das Krypto-Geschäft stoppen. Erst kürzlich ließ sich der SEC-Chef Gary Gensler mit der Aussage zitieren, dass alle Kryptos außer Bitcoin Wertpapiere seien.

Während iOS-Nutzer aktuell bereits das Wallet downloaden können, müssen Android-Smartphone-Besitzer noch ein wenig warten. Doch noch im Laufe des Jahres soll die offizielle Version folgen. Bis dahin könnte man sich auf eine Warteliste eintragen, um direkt eine Benachrichtigung für den Launch zu erhalten. Weitere Upgrades sind für die nächsten Monate geplant – man darf gespannt sein, was Robinhood rund um Web3 weiter plant.

„While Robinhood Wallet is available to all iOS users today, Android support will follow later this year. In the meantime, Android users who have not already done so can join the waitlist to be notified when it becomes available. In the coming months, we plan to launch a Web3 browser, add support for other coins, and expand our in-app rewards program.“

