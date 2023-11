Krypto News Rückblick: Beeindruckende Markterholung trotzt Sanktionen und Stablecoin-Schockwellen!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einer Zeit, die von bedeutenden Entwicklungen in der digitalen Währungswelt geprägt ist, hat sich das Krypto-Geschehen weltweit in den Mittelpunkt gerückt. Von WalletConnects Reaktion auf US-Sanktionen bis hin zu Circle’s überraschender Entscheidung bezüglich des USDC-Stablecoin und den Auswirkungen der Federal Reserve-Zinsentscheidung auf den Kryptomarkt.

Darüber hinaus hat Meme Kombat mit seiner spektakulären Token-Verkaufsnachricht die Erwartungen übertroffen, während Ripples Quartalsbericht und Cardanos jüngste Entwicklungen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen haben. Inmitten dieser Ereignisse scheint auch Bitcoin Minetrix als aufstrebende Investitionsmöglichkeit ins Rampenlicht zu treten.

WalletConnect blockiert russische Benutzer als Reaktion auf US-Sanktionen

Durch die Veröffentlichung eines Tweets am 31. Oktober machte WalletConnect die Öffentlichkeit darauf aufmerksam und betonte, dass die Einschränkung in Einklang mit den neuesten rechtlichen Anforderungen und Anweisungen des OFAC steht.

News 01.11



Uptrend has confirmed its status. Bitcoin rose 28% over the past month. And today BTC touched $35,000 again, but failed to hold the level.



WalletConnect blocks Russia.



The Fed left the rate unchanged as expected.



FTX CEO Sam Bankman-Fried's trial… — WSC_News (@news_WSC) November 1, 2023

Pedro Gomes, der CEO von WalletConnect, bestätigte die Maßnahme und betonte das Engagement des Unternehmens, den Richtlinien zu folgen und die Community über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Es wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass bei der Einführung der Beschränkungen am 30. Oktober einige Regionen der Ukraine vorübergehend betroffen waren, der Dienst jedoch seitdem wiederhergestellt wurde.

Circles unerwartete Entscheidung und die möglichen Gründe dahinter

Die plötzliche Ankündigung von Circle, private Minting-Konten für den USDC-Stablecoin zu schließen, hat viele in der Krypto-Community verunsichert und Fragen zur zukünftigen Ausrichtung und Strategie des Unternehmens aufgeworfen. USDC hat sich als zuverlässige und stabile Kryptowährung in der Branche etabliert, was die Entscheidung umso überraschender macht. Angesichts des Vertrauensverlustes im März 2023, als bekannt wurde, dass ein beträchtlicher Teil der USDC-Reserven in der mittlerweile geschlossenen Silicon Valley Bank lagen, ist das Timing dieser Entscheidung bemerkenswert. Hier stellt sich die Frage, ob diese beiden Ereignisse miteinander in Zusammenhang stehen oder ob Circle versucht, proaktiv auf zukünftige regulatorische Anforderungen oder Marktherausforderungen zu reagieren.

We mint and redeem $USDC for business and institutional customers. This is not new news.



In September, 2021 we sunset a customer app and are now offboarding those legacy, individual consumer accounts. Account holders may continue to redeem USDC via Circle through November 30.… — Circle (@circle) October 31, 2023

Mithilfe des Beendens des direkten Mintings für Privatanleger könnte Circle versuchen, seine Position in der Branche zu festigen und sich stärker auf Großkunden oder institutionelle Anleger zu konzentrieren. Die Entscheidung könnte auch dazu dienen, die Integrität des USDC und seiner Reserven in einem zunehmend regulierten Umfeld zu schützen. Auf der anderen Seite könnte das Fehlen von klaren Kommunikationen von Circle bezüglich der Gründe für diese Entscheidung auch das Vertrauen der Anleger weiter untergraben. Es bleibt abzuwarten, ob Circle in naher Zukunft weitere Informationen zur Verfügung stellt und wie sich die Krypto-Community angesichts dieser unerwarteten Entwicklung anpasst.

Reaktionen auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve und Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Trotz anhaltender Spekulationen entschied sich die Federal Reserve, den Leitzins bei 5,5% zu belassen. Die Geldpolitik, insbesondere die Entscheidungen bezüglich des Leitzinses, hat erhebliche Auswirkungen auf den gesamten Finanzmarkt. Die Bestätigung, dass der Zinssatz stabil bleibt, sendet ein Signal der Kontinuität und Sicherheit an die Märkte. Chef-Notenbanker Jerome Powell’s Äußerungen, in denen er eine vorsichtige Haltung gegenüber drastischen geldpolitischen Änderungen zum Ausdruck brachte, wurden vom Kryptomarkt als bullishes Zeichen interpretiert.

BREAKING:



*FEDERAL RESERVE SKIPS RATE HIKE, KEEPS FED FUNDS RATE AT 5.50%



pic.twitter.com/d3Z4bTwYEE — Investing.com (@Investingcom) November 1, 2023

Diese positive Stimmung spiegelte sich in einem beeindruckenden Wachstum des Kryptomarktes wider. Nur wenige Minuten nach der Zinsentscheidung erlebte der Markt einen Ansturm, wobei insbesondere der Bitcoin einen bemerkenswerten Kursgewinn verzeichnete und das Niveau von 35.500 $ erreichte – ein Preis, der seit Mai 2022 nicht mehr gesehen wurde. Ebenfalls bemerkenswert war die Leistung von Solana, einer der Top 10 Kryptowährungen, die innerhalb einer Woche um beeindruckende 30% zulegte. Es bleibt abzuwarten, ob der Kryptomarkt dieses Wachstum beibehalten kann, aber die aktuellen Signale deuten darauf hin, dass Investoren vertrauensvoll in die Zukunft der digitalen Assets blicken.

Meme Kombat ($MK) übertrifft Erwartungen

Meme Kombat ($MK) eine Web3-Plattform hat durch den Vorverkauf der Token die Millionengrenze durchbrochen und strebt nun an, durch den Verkauf von 50 % der $MK-Token über 5 Millionen Dollar zu generieren. Basierend auf dem Mortal Kombat Franchise ermöglicht Meme Kombat Duellwetten zwischen Meme Coin-Charakteren, was für Anhänger verschiedener Meme Coins wie Dogecoin und Shiba Inu reizvoll sein dürfte. Zusätzlich wurde das Staking Dashboard eingeführt, mit einem versprochenen jährlichen Return on Investment (APY) von bis zu 112%.

Trotz der beeindruckenden Marktkapitalisierung des Pepe Coins (PEPE) von fast 500 Millionen Dollar bietet er wenig konkreten Nutzen. Meme Kombat setzt sich durch seine Kombination aus GameFi, GambleFi und Meme Coin-Segmenten ab und hat das Potenzial, in der Krypto-Landschaft groß rauszukommen. Mit Prognosen, die auf ein Marktvolumen von 95 Milliarden Dollar für die Online-Glücksspielbranche im Jahr 2023 hinweisen, könnte Meme Kombat aufgrund seiner spezifischen Blockchain-Merkmale massiv an Beliebtheit gewinnen.

Erfolg in der Kryptowelt erfordert eine starke Marketingstrategie. Meme Kombat hat bereits Aufmerksamkeit auf großen Krypto-Nachrichtenplattformen und Gaming-Websites erlangt. Weiterhin wird es von Youtube-Influencern wie Joe Parys und Michael Wrubel positiv hervorgehoben, was auf ein starkes Marktpotenzial hinweist.

Ripples Quartalsbericht Q3 2023: XRP-Expansion

Ripples jüngster Quartalsbericht für das dritte Quartal 2023 zeigt beeindruckende Entwicklungen: Das Handelsvolumen von XRP an US-Börsen stieg um 5 %, insbesondere nachdem einige US-Börsen den Handel mit XRP wieder aufgenommen hatten. Das Unternehmen verkaufte während dieses Zeitraums 892 Millionen XRP-Token, wobei ein Großteil des XRP-Vermögens in Treuhandkonten (Escrow) gesichert bleibt, um Marktliquidität und Stabilität zu gewährleisten. Zudem fand eine deutliche Reduktion des XRP-Bestands statt, wobei ein wachsender Anteil des XRP-Handels nun mit Stablecoins wie USDT anstatt mit Fiat-Währungen durchgeführt wird.

Cardanos Kurs zeigt in der letzten Zeit wechselnde Trends, was Anlegern Schwierigkeiten bereitet, Prognosen abzugeben. Aufgrund anhaltender Diskussionen in den sozialen Medien, insbesondere auf X, hat Charles Hoskinson, der Gründer von Cardano, seine Ansichten zur Kritik und den aktuellen Entwicklungen geteilt. Er verteidigte die Strategien der Softwarefirma IOG und betonte das Ziel, Millionen von Nutzern zum Cardano-Ökosystem zu locken. Trotz der Kritik einiger Community-Mitglieder an der Transparenz von IOG und deren Akquisitionen betont Hoskinson das Potenzial von Entwicklungen wie dem Midnight-Protokoll und der Übernahme von Nami, die beide positive Auswirkungen auf den ADA-Kurs haben könnten.

Aufstrebende Investitionschance

Bitcoin Minetrix konnte im Vorverkauf schnell 3,6 Mio. $ sammeln, während der Bitcoin-Preis über 34.000 $ liegt. Mit Bitcoin auf einem 17-Monats-Hoch suchen Investoren nach Alternativen. Besonderes Interesse herrscht aufgrund der möglichen Zulassung von BTC-Spot-ETFs, und Händler sind sehr engagiert. Das wachsende Interesse zeigt sich in neuen Anträgen, z. B. von VanEck.

