Krypto News Rückblick: Das war diese Woche für Anleger wichtig

Neue Woche, neues Glück – so ähnlich dürften Investoren auch in die vergangene Woche geblickt haben. Die wertvollsten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum befinden sich in einer konsolidierenden Kursbewegung, während einige Altcoins den Markt outperformen. Im Großen und Ganzen scheint der digitale Währungsmarkt aktuell gefestigt. Auch im Hinblick auf die voranschreitende Erholung am Aktienmarkt, die von einigen Quartalszahlen begünstigt wurde. 10 Krypto News im Überblick, die man auch nächste Woche im Hinterkopf behalten sollte.

1. Abhebungen beim Ethereum-Staking bald möglich: Entwickler implementieren Shadow Fork für Shanghai-Upgrade

Ethereum-Entwickler berichteten Anfang der Woche, dass man eine Shadow Fork für das Shanghai-Upgrade implementierte. Dabei handelt es sich um eine Kopie der Blockchain, um neue Upgrades in realitätsnaher Umgebung zu testen. Mit einer Staking-Ratio von weniger als 15 % ist das Engagement trotz steigender Tendenz im Vergleich zu anderen Layer-1 bei Ethereum noch überschaubar. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn im März mit dem Shanghai-Upgrade die Abhebung von staked ETH möglich wird. Die Weiterentwicklung des Ethereum-Netzwerks könnte als bullischer Kurskatalysator fungieren.

JUST IN: #Ethereum developers said they have successfully created the shadow fork of the Shanghai Upgrade. — CoinGecko (@coingecko) January 23, 2023

2. Innovativer Move-2-Earn Coin erreicht 3,5 Millionen $ im Presale: Alle 12 Stunden wird der FGHT Preis linear steigen

STEPN brachte 2022 den neuen Trend Move-2-Earn in den Mittelpunkt des Kryptomarkts. Doch die erste Generation der M2E-Coins offenbarte Schwächen. Nach dem Abschluss der ersten Vorverkaufsphase steigt der Preis der Fight Out Token linear alle 12 Stunden. Die preisliche Staffelung macht einen frühzeitigen Einstieg im Vorverkauf besonders lohnend. In den ersten Wochen des Presales haben die Verantwortlichen bereits eine Reihe bekannter Sportler aus der Kampfsportszene als Markenbotschafter für Fight Out gewonnen. In Zukunft können die Nutzer sowohl in realen Fitnessstudios von Fight Out trainieren als auch im Metaverse mit einem virtuellen Avatar interagieren. Das umfassende Konzept könnte es erstmals möglich machen, dass Move-2-Earn dank Vernetzung von realen und virtuellen Komponenten in den Massenmarkt eindringt.

3. Diesen Grund identifizieren Analysten von Bernstein für die Bitcoin-Rallye

Analysten von Bernstein haben in einer kürzlich erschienen Notiz den Grund für die aktuelle Erholungsbewegung beim Bitcoin identifiziert. Demnach es sich aktuell um die Umschichtung von Krypto-internem Kapital, während neues Kapital nur begrenzt in den digitalen Währungsmarkt fließt. Der Grund sei die sogenannte „Rückkehr zum Mittelwert“, die in der Finanztheorie darauf verweist, dass Vermögenswerte langfristig in Richtung des Durchschnittsniveaus tendieren. Da der Bitcoin in seiner Historie noch nie zwei bearische Jahre in Folge erlebte, könnte 2023 wieder mit einem positiven Kursplus enden.

Crypto comeback is just a 'mean-reversion' rally, Bernstein says https://t.co/TuLWaM9PMX — CNBC (@CNBC) January 23, 2023

4. Meta Masters Guild kurz vor Sold-out in Phase 3: 23 % Preissteigerung in wenigen Stunden

Mit rund 150.000 $ fehlendem Kapital in der dritten Phase des Vorverkaufs der neuen, dezentralen Gaming-Plattform Meta Masters Guild verbleiben nur noch wenige Stunden/Tage bis zur nächsten Preisanhebung um 23 %. Durch die preisliche Struktur im Vorverkauf haben Investoren aktuell noch die Chance, vor dem ICO rund 76 % Buchgewinne zu erzielen. Augenscheinlich findet das Konzept von Meta Masters Guild in der Community Anklang – denn bis dato konnte man zuletzt über 500.000 $ je Woche einsammeln. Mit einem Fokus auf mobile Games, die hohen Unterhaltungsfaktor bieten, möchte man ein leidenschaftliches Gaming-Ökosystem kreieren, das sowohl die Chance auf Rewards bietet als auch nachhaltigen Spielspaß generiert. Durch die Zusammenarbeit mit unabhängigen Entwicklerstudios dürfte für Vielfalt auf der Gaming-Plattform gesorgt sein.

5. Rating für Stablecoins: Renommierte Agentur Moody’s arbeitet an innovativem Konzept

Ein Bloomberg-Bericht vom 26. Januar zitiert Insider der renommierten Rating-Agentur Moody’s, die ein Rating-System für Stablecoins etablieren möchte. Dabei möchte Moody’s keine eigene Prüfung vornehmen, sondern lediglich bewerten, inwieweit die Unternehmen ihre Proof-of-Reserves vertrauenswürdig darlegen. Nach dem Terra-Crash zielt man in der Entwicklung darauf ab, mehr Sicherheit in den Kryptomarkt zu bringen und die für DeFi wichtigen Stablecoins noch transparenter zu gestalten.

Moody’s Is Working on Scoring System for Crypto #Stablecoins, and the scoring system will analyze up to 20 stablecoins plus reserves. pic.twitter.com/hfzt3izQ12 — BingX (@BingXOfficial) January 28, 2023

6. US-Börsenaufsicht SEC lehnt Ark 21Shares Bitcoin ETF wieder ab

In der laufenden Woche gab es auch die nächste Niederlage für Ark Investment und 21Shares. Denn diese wollen gemeinsam einen Bitcoin ETF verwalten und beantragten erneut die Zulassung bei der US-Börsenaufsicht SEC. Doch die SEC lehnte den Bitcoin ETF nun erneut ab – einen Spot-Bitcoin-ETF wird es auch weiterhin mit der Aufsichtsbehörde nicht geben. Dabei verweist man auf das fortwährende Risiko betrügerischer und manipulativer Handlungen. Doch auch grundlegende Ressentiments gegen Kryptos dürften hier die wohl bedeutende Rolle spielen.

NEW: SEC rejects #Bitcoin ETF application by Cathie Wood’s Ark Invest and 21Shares – Coindesk



SEC is a joke… — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) January 26, 2023

7. Bitcoin als legales Zahlungsmittel: Diese Pläne verfolgt eine US-Senatorin

US-Senatorin Wendy Rogers geht aufs Ganze. Mit einem neuen Gesetzesentwurf möchte sie die Bitcoin-Adoption im US-Bundessstaat Arizona vorantreiben. In einem Tweet verweist sie auf die Rolle von Bitcoin als stärkstes Investitionsprodukt der Welt im vergangenen Jahr. Mit der Einstufung von Bitcoin als legales Zahlungsmittel könnte man sich zukunftsorientiert positionieren und Arizona zu einem Vorreiter bei der digitalen Zahlungsabwicklung machen.

Arizona Senator: "Centralized digital money controlled by the central bankers is slavery"



"Decentralized #Bitcoin is freedom" pic.twitter.com/GQ58lFkXrH — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 25, 2023

8. Tesla Quartalszahlen treiben Erholung voran: Positives Tech-Umfeld, keine weiteren Bitcoin-Verkäufe

Eine nachlassende Nachfrage, signifikante Preissenkungen und Elon Musks Aktien-Verkäufe bedingten eine bearische Kursentwicklung der Tesla Aktie. Viel Negatives war im Kurs eingepreist, Bedenken hinsichtlich der operativen Entwicklung gab es en masse. Doch die jüngsten Quartalszahlen fielen besser als erwartet aus. Die Tesla Aktie reagierte positiv und stieg im Anschluss um rund 10 %. Das positive Tech-Umfeld kommt auch Kryptowährungen zugute. Zugleich offenbaren die jüngsten Geschäftszahlen, dass Tesla am Bitcoin-Investment weiterhin festhält. Der geringere Wert bei den digitalen Vermögenswerten in der Bilanz bemisst sich aus dem Kurssturz des Bitcoins.

Tesla actually held its bitcoin as the market collapsed along with FTX.@caseywagnerr reportshttps://t.co/Fbc2abkQkW — Blockworks (@Blockworks_) January 25, 2023

9. Binance mit gravierendem Fehler: Kundenvermögen & Token-Sicherheiten vermischt

Negative Krypto News betrafen in der laufenden Woche auch die umsatzstärkste CEX Binance. Nach der Offenlegung von Verbindungen zwischen der verbotenen CEX Bitzlato und Binance gab es ein weiteres Problem. Denn Binance räumte einen signifikanten Fehler bei der Verwahrung der Kryptos von Kunden ein. So sollen Kundeneinlagen auf einem Cold Wallet gelandet sein, das eigentlich ausschließlich zur Deckung der Binance-Token gedacht ist. Eine signifikante Überbesicherung indizierte jedoch eine Vermischung von Einlagen und Token-Sicherheiten. Binance räumte den Fehler ein, verwies jedoch im gleichen Atemzug auf die Besicherung der eigenen B-Token, die 1:1 erfolgte und in Zukunft erfolgen wird.

BREAKING Binance admits it kept collateral tokens it issues in the same wallet as customer funds – Bloomberg



— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) January 24, 2023

10. Neuer Gaming-Token Calvaria visiert den Massenmarkt an: 99 % aller Token verkauft

In rund drei Tagen endet der Vorverkauf von Calvaria: Duels of Eternity. Mittlerweile konnte das innovative NFT-Sammelkartenspiel schon über 3 Millionen $ einsammeln. Nun stehen weniger als 1 % der für den Presale reservierten Token oder rund 10.000 $ zur Verfügung, um sich frühzeitig am RIA Token zu beteiligen. Übrigens wurde auch bereits ein Krypto-Wal im Vorverkauf auf Calvaria aufmerksam und baute mit rund 100.000 $ ein erstes Engagement auf. Für Fantasie dürfte auch hier das innovative Konzept gesorgt haben, das mit einer kostenlosen Smartphone-App den Einstieg in das Web3 vereinfachen möchte. Mittelfristig werden die konventionellen Gamer dann in das Web3 konvertiert.

