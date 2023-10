Krypto News Rückblick: Das war diese Woche los!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Kryptospace können wenige Tage manchmal wie Wochen oder sogar Monate erscheinen, insbesondere wenn geopolitische Ereignisse und Wirtschaftsnachrichten auf die ohnehin schon volatile Marktsituation prallen. Die vergangene Woche war genau so ein Fall, in dem sowohl Neulinge als auch Veteranen im Kryptobereich Zeuge eines rapiden Werteverfalls, einer zähen Erholung und überraschender interner Entwicklungen in diversen Krypto-Unternehmen wurden.

Ein Kurssturz am Kryptomarkt im Schatten globaler Konflikte

Die prekären Entwicklungen im Nahen Osten zwischen Israel und Palästina haben nicht nur die physische Welt erschüttert, sondern auch digitale Währungen auf eine Achterbahnfahrt der Emotionen und Werte geschickt.

Zwischen dem Lärm der Bomben und den Appellen zu Frieden und Ruhe, haben die Finanzmärkte auf die einzige Weise reagiert, wie sie es in Zeiten der Unsicherheit zu tun pflegen – mit Vorsicht und einem klaren Abzug von risikobehafteten Vermögenswerten. Bitcoin, der Titan der Krypto-Ökonomie, erlebte in den letzten sieben Tagen einen Rückgang von 3,7 % und rutschte auf einen Wert von aktuell $26.880, wie Daten von CoinMarketCap verraten. Obwohl dies eine geringfügige Abschwächung darstellt, ist es beachtlich, dass sich die Kryptowährung dennoch relativ stabil hielt, wenn man die Umstände betrachtet.

Ethereum, der zweite Star am Kryptohimmel, sah sich ebenso mit Widrigkeiten konfrontiert, verzeichnete in dieser Woche einen Verlust von 5,4 % und handelte für einen Preis von $1.554, der niedrigste Wert seit März. Die generelle Anlegerstimmung schien dabei durch den Versuch geprägt, sich vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des geopolitischen Geschehens zu schützen.

Aber es waren nicht nur diese beiden Giganten, die an Wert verloren. Während sie vielleicht die Ersten waren, die ins Rampenlicht der Nachrichten traten, waren andere Kryptowährungen, sogenannte Altcoins, teils noch härter betroffen. Polygon (MATIC) fiel um satte 8,6 % auf $0,521054, und Polkadot (DOT) verzeichnete einen Rückgang von 8 % auf $3,76. Das dramatischste Beispiel unter den gebeutelten Kryptowährungen war allerdings Avalanche (AVAX), welches in einer Woche um 12,4 % einbrach und am Samstag für $9,19 gehandelt wurde.

Bewegungen und Erwartungen im regulatorischen Umfeld

Inmitten der Turbulenzen des Marktes und der geopolitischen Unsicherheiten verlagert sich der Blick auf die regulatorischen und unternehmensinternen Geschehnisse im Kryptouniversum, welche weiterhin wichtige Akzente setzen und für Gesprächsstoff sorgen. Eine besonders hervorstechende Meldung betrifft dabei die Investmentfirma Ark Invest, geführt von der bekannten Cathie Wood, die ihren Antrag für einen Bitcoin Spot Exchange-Traded Fund (ETF) erneut eingereicht hat. Ein ETF, der das direkte Halten von Bitcoin vermeidet und damit Anlegern eine alternative Möglichkeit bietet, in den Aufwärtstrend von Bitcoin zu investieren, ohne sich direkt den Risiken des Haltens der Kryptowährung auszusetzen.

Ark Invest beleuchtet in seiner neuesten Einreichung diverse Risiken, die den Preis des ETF beeinflussen könnten, dazu zählen Änderungen am Bitcoin-Quellcode und Probleme im Zusammenhang mit dem Stromverbrauch des Netzwerks. Während die vorgeschlagenen Risiken sicherlich begründet sind, illustriert die Wiedereinreichung des Antrags ein fortwährendes Vertrauen in die Währung und eine zuversichtliche Haltung gegenüber der Zukunft des Bitcoin-Handels und seiner Integration in traditionelle Investitionsvehikel.

JUST IN: Cathie Wood's ARK Invest filed an updated version of its spot #Bitcoin ETF, weeks after SEC emailed applicants questions about their applications. pic.twitter.com/QtScefURW9 — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 11, 2023

Am anderen Ende des Spektrums steht Stablecoin-Riese Tether, der kürzlich seine Führungsetage umstrukturiert hat. Paolo Ardoino, der bisherige Chief Technology Officer des Unternehmens, wurde zum CEO ernannt und tritt damit die Nachfolge von Jean-Louis van der Velde an. In der Welt der Kryptowährungen, in der das Management oft im Hintergrund bleibt, sind solche Änderungen in der Führungsriege bedeutend und können Signalwirkung für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens haben.

Zusätzlich zu diesen wichtigen internen Nachrichten aus dem Kryptoraum wirft eine wachsende Zahl von Stimmen Vorhersagen in den Raum, dass die SEC (Securities and Exchange Commission) in den USA bald einen Bitcoin Spot ETF genehmigen wird. Dies wurde weiter befeuert durch Berichte am Freitag, die besagen, dass die SEC beschlossen hat, gegen ein Urteil vom August nicht in Berufung zu gehen, welches besagte, dass die Ablehnung des Vorschlags von Grayscale, seinen Flaggschiff-Bitcoin-Fonds in einen ETF umzuwandeln, “willkürlich und launenhaft” war.

The SEC has decided not to appeal Grayscale’s court victory in the battle to convert its trust into a Bitcoin ETF.



The SEC will now have to approve Grayscale's Bitcoin ETF bid if it can't find new reasons to delay or deny. pic.twitter.com/IpRLTkuwMz — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 14, 2023

Dies könnte durchaus ein weiteres grünes Licht auf dem Weg zu einem US-Bitcoin-Spot-ETF darstellen und bietet einen spannenden Ausblick auf die Zukunft der Krypto-Regulierung und -Adoption auf den traditionellen Finanzmärkten. Diese Entwicklungen deuten auf einen fortgesetzten, wenn auch zögerlichen, Fortschritt in Richtung einer weiteren Akzeptanz und Integration von Kryptowährungen in die traditionelle Investmentlandschaft hin, selbst in einer Woche, die von Marktvolatilität und geopolitischen Herausforderungen geprägt war.

Neue Bitcoin-Alternative knackte vergangene Woche im PreSale die 1.000.000 Dollar Marke

Das pulsierende Herz der Kryptowelt schlug vergangene Woche noch ein Stückchen lauter, als Bitcoin Minetrix, ein neues, vielversprechendes Projekt im Kryptosektor, während seines PreSales eindrucksvoll die 1.000.000-Dollar-Marke durchbrach. Mit einer Vision, die darauf abzielt, die Komplexität und Eintrittsbarrieren des Bitcoin-Minings zu demystifizieren und zu demokratisieren, positioniert sich $BTCMTX nicht nur als eine Alternative, sondern als eine zukunftsfähige Ergänzung zum Bitcoin selbst. Die beeindruckende finanzielle Leistung im PreSale unterstreicht nicht nur das vertrauensvolle Engagement der Investoren, sondern auch das immense Potenzial, das in dieser neuen Kryptowährung gesehen wird.

Bitcoin Minetrix, symbolisiert durch den Token $BTCMTX, steht für eine benutzerfreundliche, zugängliche und vor allem dezentralisierte Lösung in der Welt des Krypto-Minings. Statt sich ausschließlich auf den materiellen und energetischen Aufwand des traditionellen Minings zu konzentrieren, nimmt es sich der Herausforderung an, Cloud-Mining in einem dezentralisierten Format zu realisieren. Durch das einzigartige “Stake-to-Mine”-Prinzip öffnet es die Tore weit für Anleger und Mining-Interessierte, denen die Einstiegshürden bisher zu hoch waren. Das staken von $BTCMTX ermöglicht den Nutzern, Mining Credits zu verdienen, wodurch sie effektiv an den Belohnungen des Minings partizipieren können, ohne sich direkt mit der technologischen Komplexität und den hohen Kosten traditioneller Mining-Methoden auseinandersetzen zu müssen.

Die phänomenale Summe von über 1.000.000 Dollar, die bisher im PreSale generiert wurde, steht nicht nur symbolisch für ein monetäres Vertrauensvotum, sondern auch für den Glauben an eine Vision, die das Beste aus beiden Welten – Kryptowährungen und Dezentralisierung – miteinander verbindet. Bitcoin Minetrix zielt darauf ab, die Macht und Autonomie, die mit dezentralisierten Finanzsystemen und Technologien einhergeht, in die Hände der Nutzer zu legen. Durch das Bereitstellen einer Plattform, auf der jeder, unabhängig von seinem technischen Wissen oder finanziellen Mitteln, am Krypto-Mining teilhaben kann, werden nicht nur Türen zu neuen Investitionsmöglichkeiten geöffnet, sondern auch Brücken in eine Zukunft gebaut, in der Kryptowährungen noch inklusiver und zugänglicher sind.