Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Zweifelsfrei hielt die vergangene Woche einige Ereignisse für alle Krypto-Anleger bereit, die Kurse und Gemüter gleichermaßen bewegten. Von Quartalszahlen der Tech-Unternehmen aus den USA über die nächsten Zinsentscheide (die Ersten in 2023) bis hin zum Launch des ersten Stablecoins im Cardano-Ökosystem – wir schauen uns im folgenden Artikel 10 Krypto News im Rückblick an.

1. Meta macht Hoffnung: bessere Zeiten für alle Metaverse-Enthusiasten

Verluste schreibt die Metaverse-Sparte von Meta noch überaus deutlich. Dennoch sieht Mark Zuckerberg optimistisch in die Zukunft und möchte 2023 als „Jahr der Effizienz“ interpretieren. Nach einem schwachen Jahr 2022 entließ Meta zuletzt 11.000 Mitarbeiter. Kosten sollen drastisch reduziert werden. Man sieht 2022 als Weckruf und möchte sich noch profitabler für die Zukunft ausrichten. Wer hätte das gedacht? Meta ist aktuell das große Technologie-Unternehmen, das am meisten Hoffnung ausstrahlt.

Meta stock jumped about 20% at the open, on track for one of its best days ever, after the Facebook parent reported improving business conditions https://t.co/INRp6BZQ5w — The Wall Street Journal (@WSJ) February 2, 2023

2. Fed mit 25 Basispunkte Zinsschritt, EZB & BoE erhöhen Leitzins um 0,5 %

In der vergangenen Woche standen insbesondere die Zinsentscheidungen, der verschiedenen Notenbanken im Fokus. Alle Zinserhöhungen verliefen wie erwartet. Während die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte anhob, gab es in Europa bei der EZB und der Bank of England einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte.

FED DECISION: The Federal Reserve votes to hike interest rates by 25 basis points. https://t.co/8x0mJm6ffW pic.twitter.com/JletIwjgnC — CNBC (@CNBC) February 1, 2023

Alle Zentralbanken betonen die Hartnäckigkeit im Kampf gegen die Inflation. Der Tenor bleibt klar hawkisch, trotz insbesondere in den USA rückläufiger Inflation. Die Märkte störte es wenig. Marktteilnehmer wissen es aktuell besser und gehen von einer baldigen Lockerung der Geldpolitik aus.

3. Binance möchte zurück in südkoreanischen Markt

Eigentlich hatte sich die umsatzstärkste Krypto-Börse der Welt in der Vergangenheit aus dem südkoreanischen Markt zurückgezogen. Nun nutzte man jedoch die Gunst der Stunde und erwarb eine Beteiligung an der Krypto-Exchange Gopax aus Südkorea. Mit einer neuen Kapitalspritze möchte man Gopax in einer schwierigen Phase mit Liquiditätsschwierigkeiten unterstützen, Binance strebt augenscheinlich zurück nach Südkorea.

BREAKING: ​Binance acquires GOPAX exchange to officially re-enter South Korea — whalechart.org (@WhaleChart) February 5, 2023

4. Meta Masters Guild mit hoher Geschwindigkeit in fünfter Presale-Phase

Meta Masters Guild ist zum Start in das neue Jahr einer der Krypto-Presales mit der größten Dynamik. Nachdem die vierte Presale-Phase ebenfalls frühzeitig abgeschlossen wurde, konnte Meta Masters Guild nun den 3 Millionen $ Meilenstein erreichen. Noch fast vier Tage kann man MEMAG Token für 0,019 $ kaufen, bevor die nächste Preisanhebung erfolgt. Stand jetzt sind vor dem ICO noch schnelle, fixe Buchgewinne von mehr als 20 % möglich. Meta Masters Guild möchte sich in Zukunft zum global führenden Web3-Gaming-Ökosystem entwickeln, das den Fokus auf mobile Spiele legt.

5. DJED Launch erfolgreich: Cardano hat einen neuen Stablecoin

Der Launch des algorithmischen Stablecoins DJED wurde von Anlegern heiß ersehnt. Ohne technische Probleme erfolgte der Start des Stablecoins im Cardano-Ökosystem. In Zukunft möchte man gemeinsam mit DJED mehr Wachstum in den DeFi-Sektor von Cardano bringen. Schließlich kommen Stablecoins hier als probates Instrument zum Einsatz, um verschiedene DeFi-Dienste umzusetzen.

$Djed the only Over Collateralized Cardano Stablecoin powered by @COTInetwork pic.twitter.com/3l7Y7NECle — 𓊽 Djed 𓊽 (@DjedStablecoin) February 6, 2023

6. Box-Weltmeisterin unterstützt innovativen Move-2-Earn-Coin – besser als STEPN?

Box-Weltmeisterin und Profi-Sportlerin Savannah Marshall setzt auf Kryptowährungen und unterstützt als Markenbotschafterin den neuen Move-2-Earn-Coin Fight Out. Die Zusammenarbeit wird sich auf virtuelle Trainingseinheiten, reale Events und ein gemeinsames Marketing erstrecken, das Fight Out intentional noch bekannter machen soll. Mit mittlerweile rund 4 Millionen $ Raising Capital im Vorverkauf generiert Fight Out bereits eine dynamische Nachfrage. Da der Preis alle 12 Stunden linear angehoben wird, haben Investoren ein fundiertes Interesse, möglichst schnell in FGHT zu investieren und maximale Buchgewinne vor ICO zu erzielen.

7. Twitter goes Krypto: Kommen schon in 2023 Krypto-Zahlungen?

Elon Musk bekommt einfach nicht genug. Nach der Übernahme von Twitter ist der US-amerikanische Unternehmer bemüht, die Plattform zu transformieren – wohl auch zwangsläufig notwendig bei einem erdrückenden Schuldenberg. Nun soll Twitter in Zukunft eine Symbiose aus Social-Media und Fintech werden. Zahlungen könnten über Twitter abgewickelt werden, Sparen und Investieren wären ebenfalls möglich. Auch Kryptowährungen würden dann aller Voraussicht nach in das Angebot von Twitter implementiert werden.

Elon Musk has said that he wants Twitter to provide fintech services such as peer-to-peer transactions, savings accounts and debit cards, in an effort to turn the social platform into an “everything app,” according to the Financial Times.https://t.co/tkRWaLabCp — MarketWatch (@MarketWatch) January 30, 2023

8. Ethereum-Test für Shanghai-Upgrade gestartet: Bald Abhebung von Staking-Rewards möglich

Obgleich die Staking-Ratio im Ethereum-Netzwerk noch bei unter 15 % liegt (ein geringer Wert im Vergleich zu anderen Layer-1), dürfte sich die Beliebtheit bald ändern. Denn für den März ist das Shanghai-Upgrade geplant, das Abhebungen der stakedETH ermöglicht. Nun veröffentlichten die Entwickler das öffentliche Testnetz, um die Auswirkungen des Shanghai-Upgrades fundiert zu evaluieren.

Zhejiang is now live!



​​A public testnet that supports @ethereum beacon chain withdrawals.



The Shanghai/Capella upgrades on testnet will happen in ~4 days from now.



Soon, you can test the long-awaited withdrawals, partially and in full.



Here's everything you need to know. pic.twitter.com/qdPdnNbvaR — Stader Ethereum (@staderlabs_eth) February 3, 2023

9. Tamadoge bekommt neuen CEO: Pump nach erstem Launch für die Games Arcade

Als Kombination aus Gaming-Token und Meme-Coin erlebte Tamadoge 2022 einen erfolgreichen ICO, der Früh-Investoren aus der ersten Phase zwischenzeitliche Buchgewinne von rund 20x bescherte. Nun gibt es erneut bullische News. Nach dem Start des ersten P2E-Spiels für die Gaming-Arcade pumpte der TAMA Kurs in zwei Wochen um über 40 % und scheiterte erst am massiven Widerstand bei rund 0,020 $. Mit einem Kursplus von rund 10 % scheint dieses Kursniveau jedoch am Sonntag ebenfalls überwunden.

Ende der Woche verkündete das Tamadoge-Team zugleich die Ernennung eines neuen CEOs. Jon Bishop sammelte in den vergangenen Jahren umfassende Erfahrung im Gaming- und Krypto-Sektor und soll in Zukunft Tamadoge zum führenden Web3-Game machen, das dank Anlehnung an die Tamagotchis auch den Massenmarkt erreicht.

„Web3-Gaming kann nicht nur mit Free-to-Pay, dem dominierenden Gaming-Einnahme-Modell der letzten 10 Jahre, mithalten, es kann auch besser für den Nutzer sein.“

„Wir haben eine lange und ehrgeizige Roadmap geplant und ein Weltklasse-Team, das uns bei der Umsetzung hilft.“

10. Robuster US-Arbeitsmarkt und schwache Quartalszahlen von Big Tech bringen Sorgen zurück

Nachdem die ersten Tage der letzten Woche äußerst bullisch verliefen und nach dem Fed-Zinsentscheid der Bitcoin neue Verlaufshochs erreichte, änderte sich dies zum Wochenende abrupt. Amazon & Apple verkündeten ihre Quartalszahlen, das Schlussquartal 2023 enttäuschte und auch der Ausblick offenbart ein deutlich schwächeres Wachstum.

US job market continues to be red hot



+517,000 jobs added in Jan'23 vs +185,000 est



Unemployment at 53 year low, labor participation up

Average Hourly Earnings moderate



But there go hopes of a pause in Fed rate hikes!



Markets reacts with US Dollar & yields higher, Gold lower — First Global (@firstglobalsec) February 3, 2023

Zugleich bleibt der US-Arbeitsmarkt robust. Ein heißer Arbeitsmarktbericht brachte am Freitag die Märkte ins Taumeln. Angst kehrt bei Anlegern zurück, dass die Geldpolitik der Fed doch weiterhin straff bleibt. Eine baldige Lockerung der Geldpolitik ist im Hinblick auf den Arbeitsmarkt nicht indiziert.

