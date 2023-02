Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine weitere Woche im digitalen Währungsmarkt ist vorbei. Die wertvollsten Kryptos Bitcoin und Ethereum verloren beide über 7 % ihrer Marktkapitalisierung. Dennoch bewegt sich die allgemeine Krypto-Marktkapitalisierung noch gefestigt oberhalb einer Billion $. Bis dato stellt sich die Korrektur als gewöhnliche Gewinnmitnahme nach einem explosiven Januar dar. Doch die letzte vollständige Februarwoche vermittelt uns ein klares Bild – die Anleger können nicht an den starken Januar anknüpfen. Verschiedene Krypto News im Rückblick sollte nun jeder Investor kennen, um sich zukunftsorientiert zu positionieren. Denn natürlich ist auch in der vergangenen Woche so einiges passiert und lässt möglicherweise Rückschlüsse auf die kommende Entwicklung zu. Bei welchen Krypto-Projekten könnten sich dank fundamentaler News Setups ergeben?

Optimism mit Bedrock-Update im März 2023: Starkes Momentum für OP

Das Bedrock-Update von Optimism, das auf eine kostengünstigere und schnellere Skalierungslösung abzielt, wurde von den Entwicklern vorgestellt. Mit der Einführung von Bedrock soll das Netzwerk mit verschiedenen Funktionen ausgestattet werden, um die Kosten zu minimieren und Ethereum noch effizienter zu skalieren. Dadurch können auch weitere Skalierungslösungen einfach auf Optimism aufgebaut werden. Darüber hinaus werden die Transaktionsgebühren signifikant reduziert und die Abhebungen und Einzahlungen optimiert. Das Upgrade Bedrock befindet sich derzeit im Goerli-Testnet und soll voraussichtlich am 16. März 2023 implementiert werden, sofern die Community das Upgrade in einer Abstimmung annimmt.

Arbitrum seriously need to release their token getting to the point where its a strategic error to delay any further.



Optimism is making huge strides with Coinbase and Bedrock. — McKenna (@Crypto_McKenna) February 23, 2023

Angetrieben wurde der Kurs in der vergangenen Woche ebenfalls durch den Launch der neuen Layer-2 Base, hinter welcher mit Coinbase eine führende CEX steht, die auf Optimism eine Layer-2-Skalierungslösung bauen möchte. Diese wird jedoch keinen eigenen Token beinhalten, sondern ETH für Gas-Fees verwenden.

1/ We’re excited to announce @BuildOnBase.



Base is an Ethereum L2 that offers a secure, low-cost, developer-friendly way for anyone, anywhere, to build decentralized apps.



Our goal with Base is to make onchain the next online and onboard 1B+ users into the cryptoeconomy. pic.twitter.com/RmwZFJzGGs — Coinbase (@coinbase) February 23, 2023

Paxos beendet Zusammenarbeit mit Binance

Paxos trennt sich von Binance und beendet jegliche Beziehungen zur Kryptobörse, die seit 2019 dem Stablecoin BUSD seinen Namen gab. Dass sich ein Ende der Partnerschaft zwischen Paxos und Binance anbahnt, schien klar, nachdem sich die SEC gegen den Stablecoin BUSD wandte. Dennoch betonten die Verantwortlichen, dass die Entscheidung unabhängig von den Aufforderungen der US-Behörden getroffen wurde, da die strategischen Prioritäten der Unternehmen nicht mehr länger vereinbar seien. Während Paxos derzeit in „konstruktiven Diskussionen“ mit der SEC verweilt, hat das Unternehmen bereits begonnen, BUSD in US-Dollar umzutauschen, und garantiert Auszahlungen bis Februar 2024, bevor der Stablecoin wahrscheinlich endgültig ausläuft. Die Entwicklungen im Markt für Stablecoins dürften dynamisch und spannend bleiben.

The CEO of Paxos says they are in “constructive discussions with the SEC”. Paxos also announced they are ending their relationship with Binance. — Satoshi Stacker (@StackerSatoshi) February 21, 2023

IWF: Keine Kryptowährung als gesetzliches Zahlungsmittel

Bereits 2021 führte El Salvador den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein. Im vergangenen Bärenmarkt beteuerte El Salvador die Verbundenheit zum Bitcoin und wollte mittels DCA-Strategie jeden Tag das Engagement um einen BTC ausbauen. Diese veranlasste den IWF zur Entscheidung, die Kreditlinie des Landes nicht zu verlängern. Dennoch beharrt El Salvador auf der Entscheidung und andere Schwellenländer könnten ebenfalls nachziehen, insbesondere wenn man die eigenen instabilen Währungen und die explodierende Inflation berücksichtigt. Der Internationale Währungsfonds äußerte sich nun vehement gegen das Ansinnen, Kryptowährungen wie den Bitcoin als Zahlungsmittel zuzulassen. Damit möchte man verhindern, dass weitere Länder dem Beispiel El Salvadors folgen. Die geldpolitische Souveränität und Stabilität müsse durch Stärkung des geldpolitischen Rahmens gewahrt werden, Kryptowährungen sollten keinesfalls den Status einer offiziellen Währung erhalten.

DZ führt Kryptos für institutionelle Kunden ein

Die DZ Bank wird digitale Währungen in ihre Vermögensverwaltung aufnehmen. Dabei hat man sich für eine Zusammenarbeit mit dem Krypto-Verwahrungsdienst Harmonize von Metaco entschieden, um Digitalwährungen für institutionelle Kunden zu offerieren. Craig Perrin, der Chief Sales Officer von Metaco, zeigte sich sehr erfreut über die Kooperation, da Metacos Infrastruktur speziell darauf ausgelegt sei, institutionellen Investoren den Einstieg in den Kryptomarkt zu ermöglichen. Metaco arbeitet bereits mit anderen wichtigen Playern in Deutschland zusammen, beispielsweise der DekaBank. Die Krypto-Adoption erreicht ergo in Deutschland auch zunehmend die institutionelle Vermögensverwaltung.

BREAKING Germany’s second-biggest bank, DZ Bank, to offer #Bitcoin and crypto to institutional clients – Cointelegraph — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) February 23, 2023

Microsoft setzt auf Ankr: Krypto-Adoption schreitet voran

Microsoft und Ankr haben sich zusammengeschlossen, um einen neuen Node-Hosting-Service über die Cloud-Sparte von Microsoft Azure anzubieten. Die Blockchain-Infrastruktur von Ankr wird in die Cloud-Lösung von Microsoft integriert, um Blockchain-Verbindungen mit geringer Latenz für Web3-Projekte bereitzustellen und Entwicklern einfacher die Infrastruktur zu bieten, mit welcher man die eigenen dezentralen Anwendungen bestmöglich skalieren kann.

Ankr @Microsoft



We’ve partnered with Microsoft to support enterprises and organizations needing access to blockchain data with a reliable, easy-to-use node hosting service 🫡



Read more https://t.co/XF8CG1grg5 pic.twitter.com/8tv5Mfz7FH — Ankr (@ankr) February 21, 2023

Microsoft ist mit der Kooperation nicht das erste Big-Tech-Unternehmen, das kürzlich die Krypto-Ambitionen vorantrieb. Denn Amazon setzt beispielsweise auf eine engere Zusammenarbeit mit der Layer-1 Avalanche.

CEX Coinbase meldet Quartalszahlen: Ark Invest kauft neue Aktien

Im vierten Quartal 2022 hat Coinbase die zugegebenermaßen geringen Erwartungen der Wall Street übertroffen, obwohl das Transaktionsvolumen der Plattform rückläufig war. Der Nettoumsatz betrug 605 Mio. US-Dollar und übertraf die prognostizierten 589 Mio. US-Dollar deutlich. Der Gesamtumsatz stieg trotz des Rückgangs des Transaktionsvolumens um 12%, dies kann Coinbase einem deutlichen Anstieg der Abonnement- und Dienstleistungsumsätze um 34% verdanken.

Cathie Wood's Ark Invest scoops up $13 million in Coinbase stock, its largest purchase of the crypto exchange this year https://t.co/4xxqFPO3iY — Insider Business (@BusinessInsider) February 23, 2023

Coinbase verzeichnete zum Jahresende einen weiteren Rückgang der Nutzerbasis, ursächlich dafür dürfte der harte Bärenmarkt sein. Die Analysten hatten jedoch größere Rückgänge befürchtet. CEO Brian Armstrong kündigte daraufhin an, dass das Unternehmen seinen Fokus auf Kostensenkungen und Effizienzsteigerung in 2023 legt. ARK Invest und Cathie Wood investierten weitere 13,2 Millionen US-Dollar in Coinbase-Aktien – ganz gleich, was Coinbase berichtet, Ark Invest bleibt langfristig stark bullisch.

Krypto-Presales mit 10x Potenzial: Grüner Coin setzt auf Deflation, Fitness Kryptowährung mit bullischem Momentum

Auch Krypto-Presales bleiben Ende Februar 2023 ein spannendes Krypto-Segment. In den letzten sieben Tagen konnten beispielsweise der grüne Coin C+Charge oder die Fitness-Kryptowährung Fight Out spannende News verkünden.

Denn Fight Out hat mittlerweile über 4,75 Millionen $ eingesammelt. Indessen gibt es einen attraktiven Bonus von bis zu 67 %, wenn man mit entsprechendem Betrag und Sperrfrist in den Vorverkauf investiert. Dann beteiligt man sich noch günstig an einem vielversprechenden Projekt, das Gaming, Metaverse, Sport und Web3 miteinander kombiniert. Da der Preis alle 12 Stunden angehoben wird, ist das frühzeitige Investieren besonders attraktiv.

Demgegenüber konnte der C+Charge Presale mit Fokus auf umweltfreundliche Mobilität und die Förderung elektrischer Fahrzeuge ein neues Burning-Programm einführen. Fortan wird jede Woche der überschüssige Anteil an Token für die entsprechende Presale-Phase verbrannt, sodass ein deflationäres Asset entsteht. Mit den ersten beiden Partnerschaften mit Flowcarbon und Perfect Solutions Turkey zeigen die Verantwortlichen die Ernsthaftigkeit ihrer Ambitionen – man möchte das fragmentierte Marktsegment der Ladesäulen disruptieren und verbessern. Noch rund 48 Stunden kann man die CCHG Token in der Phase 4 für 0,017 $ kaufen, bevor der Preis erneut angehoben wird.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.