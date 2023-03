Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin fällt: Ruhig bleiben und durchatmen!

Silvergate Bank aus Kalifornien: Nö, wir sagen nichts!

Binance USD Stablecoin: 10 Mrd. Liquidität futsch!

Kommt die nächste Krypto Explosion 2024

ByBit aus Dubai stoppt Einzahlungen in USD: Nur Serviceausfälle?

Panik am Krypto Markt: Bitcoin fällt

Bitcoin-Anleger haben vielleicht kurz durchatmen müssen, und zwar als der Höhenflug von Bitcoin ein böses Ende fand. Da waren wir gerade dabei, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen die Bullen laufen ließen und schon schien es diese Woche so, als wären die Bären wieder da. Aber ruhig Blut: Kursschwankungen bei den Kryptowährungen sind völlig normal.

Und ganz ehrlich, so dramatisch war der Kurssturz in den letzten 7 Tage ja nun auch nicht. Runter ging es von 22.472,84 € am 02.03 (Wochenhoch) auf nur noch 21.022,91 € am heutigen 05.03.2023. Den tiefsten Wochenstand vermeldeten die Börsen am 04.03.2023 mit 20,887,99 €.

Geschäftsbericht zurückgehalten: Silvergate am Ende?

Bei diesem Wochen Highlight dürfen und sollten sich Anleger durchaus Sorgen machen, denn wenn eine Bank den Geschäftsbericht für 2022 zurückhält. Unternehmen müssen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses verschiedene Fristen einhalten. Verweigern beispielsweise Wirtschaftsprüfer ihr Testat für Konzern- oder Jahresabschlüsse, darf vermutet werden, dass irgendwas nicht in Ordnung ist.

FTX gehört zu den Kunden von Silvergate Viertes Quartal 2022: Verlust von einer Milliarde US-Dollar Aktien in 2022 bereits knapp 90 % verloren Auch Paxos gehörte zu Kunden der Silvergate Bank, so Reuters

In light of recent developments with Silvergate Bank, Paxos has discontinued all SEN transfers and wires to our Silvergate account. Paxos will continue to process all outgoing payments. — Paxos (@PaxosGlobal) March 2, 2023

Binance vs Paxos: Keine neuen BUSD-Token

Die Nachfrage nach dem Stablecoin von Binance ist seit der Ankündigung von Paxos am 13. Februar stark zurückgegangen, denn das Unternehmen will keine neuen BUSD-Token prägen. Dieser Stopp erfolgt auf Anordnung der staatlichen Aufsichtsbehörde New York, dem Department of Financial Services NYDFS.

Auch die SEC bereitet sich laut verschiedener Medienquellen darauf vor, Paxos wegen des Angebotes nicht registrierter Wertpapiere zu verklagen. Paxos hatte für Binance den Stablecoin BUSD entwickelt. Nach der Ankündigung verlor BUSD rund 10 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung.

Weitere Nachrichten folgten, die ebenfalls negativ auf den Wert des Stablecoins Einfluss nahmen, darunter die, dass Coinbase ab dem 13. März 2023 den Handel von BUSD auf der Plattform unterbrechen wird.

Als Grund gab Brian Armstrong, Chief Executive von Coinbase, an, dass es Liquiditätsbedenken gibt. Die niedrige Gesamtliquidität, die der BUSD derzeit aufweist, ist nicht als besonders gut zu bewerten, sagen verschiedene Experten. Wohin das führt, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Auch von CZ gibt es nicht viel Aktuelles auf seinem Twitter Account.

5/ On the alleged SEC vs Paxos lawsuit, I have no information about it, other than public news articles. The lawsuit is between the US SEC & Paxos.



I am not an expert on US laws. But personally, I agree with Mile’s logic here (not that it means much): https://t.co/b8H3bjLAoy — CZ Binance (@cz_binance) February 13, 2023

Pre-Sales jetzt nutzen: Krypto-Explosion 2024 vorbereiten

Denken Sie immer daran, dass die Krypto-Welt von hohen Kursschwankungen und raschen Marktveränderungen geprägt ist. Nachrichten wie die von Paxos oder Silvergate tragen nicht zur Beruhigung bei und die Lage bleibt für viele Anleger angespannt. Auch wenn Paxos versichert, die Einlagen der Kunden seien zu 100 % gesichert, bleibt ein Restrisiko. Wer sich nicht an die aufregenden Märkte derzeit wagen will, dem könnten die Krypto Pre-Sales vielleicht gut ins Portfolio passen.

Fight Out bietet eine Fitness-App fürs Metaverse, bei der der individuelle Avatar alle Bewegungen des Benutzers trackt und übertragt. Diese Form der Übertragung an eine App ist nicht neu. Neu ist aber, dass das Metaverse ins Spiel kommt und das Konzept mit NFT-Technologie aufgewertet wurde. Jede Aktivität wird belohnt, und zwar in Form von NFT, die an Marktplätzen handelbar sind.

Ein anderes gutes Projekt ist möglicherweise C+Charge, vor allem dann, wenn Sie ein E-Auto fahren. Auf der Plattform können Halter von E-Autos mit einem einheitlichen Bezahlsystem für ihre Aufladung bezahlen. Doch die Plattform bietet noch viel mehr, wie beispielsweise die Belohnung der Benutzer für jede Aufladung an Ladesäulen im öffentlichen Raum.

Jede Aufladung bringt Punkte in die Wallet der Benutzer, die sie anschließend in Emissionsgutschriften als NFT tauschen können. Diese NFT lassen sich ebenfalls an Marktplätzen handeln und dürften dort sehr begehrt sein. Schließlich sind die CO₂-Zertifikate wichtig für die Industrie, die brauchen diese Gutschriften, um mehr Treibhausgase in die Umwelt zu entlassen.

Anleger, die im Vorverkauf in das nachhaltige Projekt investieren, unterstützen damit auch die Reduzierung der Treibhausgase und den Klimaschutz. Mit dem Besitz ihres E-Autos tun sie bereits viel Gutes. Mit C+Charge geht aber noch mehr, und zwar ein aktiver Beitrag.

CEX aus Dubai, ByBit, setzt US-Dollar Banküberweisungen aus

Auch wenn die Krypto-Börse aus Dubai nicht den Namen oder den wahren Grund nannte, als sie bekannt gab, die Einzahlungen mit US-Dollar per Banküberweisung auszusetzen. Doch es könnte sich um den drohenden Ausfall der Silvergate Bank handeln, der dahinter steckt. Es soll sich um Serviceausfälle handeln, so die offizielle Aussage.

Notice on Suspension of USD Payments via Bank Transfer



You may continue to make USD deposits via the Advcash Wallet, or buy cryptocurrencies with your credit card on our One-Click Buy page.



More details here: https://t.co/Roae3T4pYJ#Bybit #TheCryptoArk pic.twitter.com/XAUI2AeDJC — Bybit (@Bybit_Official) March 4, 2023

Schon mehrere andere Unternehmen hatten wegen der drohenden Liquiditätsprobleme von Silvergate die Verbindung zur Bank abgebrochen und die Einzahlungen ausgesetzt.

Fazit: Bitcoin, Paxos, Silvergate, Binance und noch andere Namen, die in der vergangenen Woche durch die Presse schwirrten. Vor allem mit dem drohende Ausfall der stark im Krypto-Sektor aktiven Silvergate Bank aus Kalifornien droht dem Markt eine neuerliche Hiobsbotschaft. Anleger sind verunsichert, wer könnte ihnen das verdenken. Möglicherweise sind Pre-Sales eine Alternative fürs Portfolio. Diese Vorverkaufsphasen sind beispielsweise gerade von Fight Out und C+Charge erfolgreich am Markt.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnbergerhttps://blockchain-technologie.digital/