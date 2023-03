Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der Welt der Kryptowährungen gab es auch in dieser Woche einige bedeutende Ereignisse. Zum einen beschäftigten sich die Medien intensiv mit dem Zusammenbruch einiger US-amerikanischer Banken, welche die Krypto-Community aufschreckten und Kryptokurse erfreulicherweise in die Höhe schnellen ließen. Zum anderen gab es positive Nachrichten von Arbitrum, dem größten Akteur im Bereich der Ethereum Layer-2-Lösungen, der einen wichtigen Airdrop angekündigt hat.

Auch das nachhaltige Kryptoprojekt C+Charge erreichte einen wichtigen Meilenstein in seinem Token-PreSale. Schließlich berichtete die Wall Street Journal über die Ermittlungen des US-Justizministeriums im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des TerraUSD Stablecoins. In diesem Artikel werden wir uns diese Ereignisse genauer anschauen und ihre Auswirkungen auf den Kryptomarkt beleuchten.

Historischer Bank-Run in den USA

In der vergangenen Woche gerieten Banken in den USA in Bedrängnis, was zu Besorgnis und Unsicherheit bei den Anlegern führte. Die Silicon Valley Bank musste Insolvenz anmelden, gefolgt von Silvergate Capital, einer Bank, die sich auf Kryptowährungen spezialisiert hat, und der Signature Bank. Die Aufsichtsbehörden griffen ein, um die Situation zu stabilisieren. Dies führte zu einer Verunsicherung bei den Kunden und einem Ansturm auf die Banken, um ihr Geld abzuheben.

Diese Ereignisse hatten jedoch auch einen positiven Einfluss auf den Kryptomarkt. Viele Anleger, die sich nicht auf traditionelle Banken verlassen wollten, investierten vermehrt in Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Der Vertrauensverlust in traditionelle Finanzinstitute förderte die Akzeptanz und Verbreitung von Kryptowährungen.

Eine weitere positive Entwicklung war die Ankündigung von Janet Yellen, der US-Finanzministerin, dass nur noch Banken mit systemischer Bedeutung im Falle eines Zusammenbruchs von der Regierung unterstützt würden. Dies könnte dazu führen, dass kleinere und weniger bedeutende Banken in Zukunft vermehrt auf alternative Finanzierungsmöglichkeiten zurückgreifen, wie zum Beispiel Kryptowährungen.

Außerdem hat sich letzte Woche auch die Lage einiger regionaler Banken weiter verschlechtert und es kam erneut zu Besorgnissen über Bank Runs. Jedoch haben 11 größere Banken 30 Milliarden Dollar an Liquidität in die ebenfalls angeschlagene First Republic Bank gepumpt. Der CEO der Bank betrachtet dies als ein „Zeichen des Vertrauens“ in die Bank und das Bankensystem im Allgemeinen zu betrachten ist. Anleger sind nun jedoch skeptischer und eher geneigt, sich mit Kryptos als alternativen Assets zu befassen.

Arbitrum mit wichtigem Airdrop

Arbitrum, ein führender Anbieter im Ethereum Layer-2 Bereich, hat außerdem angekündigt, dass es am 23. März einen ARB Governance Token Airdrop durchführen wird. Hierbei sollen 12,75 % des Gesamtangebots an die Community-Mitglieder verteilt werden, die in den letzten zwölf Monaten das Netzwerk genutzt haben.

Ursprünglich hatte Arbitrum erklärt, dass es keinen Token starten würde, aber nun argumentiert das Projekt, dass der Token Teil seiner nächsten Phase der Dezentralisierung sein wird. ARB soll die Governance von Arbitrum One und Nova-Netzwerken über eine DAO steuern und auch zur Verwaltung anderer Layer-2-Netzwerke verwendet werden, die von der DAO offiziell empfohlen werden. Der Token wird jedoch nicht für die Bezahlung von Transaktionsgebühren im Netzwerk verwendet.

Die ARB-Airdrop-Verteilung umfasst auch 11,6% des Gesamtangebots für Arbitrum-Benutzer sowie zusätzliche 1,1% für DAOs im Arbitrum-Ökosystem und das Protocol Guild, eine DAO, die aus Ethereum-Entwicklern besteht. Ein großer Teil des Angebots von 42,8% wird an die Arbitrum Foundation gehen, die von der neu gegründeten Arbitrum DAO kontrolliert wird.

Offchain Labs und Berater werden 27% des Token-Angebots erhalten, während Offchain Labs-Investoren 17,5 % des Angebots erhalten werden. Das Gesamtangebot an Token beträgt 10 Milliarden. Der ARB-Governance-Token-Airdrop wird zweifellos ein wichtiger Meilenstein für Arbitrum sein und zeigt, wie das Projekt seine Dezentralisierungspläne vorantreibt. Wir werden die Entwicklungen in diesem Bereich weiterhin im Auge behalten.

Nachhaltige Kryptowährung C+Charge erreichte in ihrem Token-PreSale die wichtige 3-Millionen-Dollar-Marke

Das Blockchain-Projekt C+Charge hat in dieser Woche die wichtige Marke von 3 Millionen US-Dollar im Token-PreSale erreicht. C+Charge verfolgt das Ziel, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und eine grünere Zukunft für kommende Generationen zu schaffen. Hierzu nutzt das Projekt den C+Charge-Token, um Anreize für umweltbewusstes Handeln zu schaffen und den Teilnehmern dabei finanzielle Chancen zu bieten. Das Projekt arbeitet mit Experten aus der Elektroautomobilindustrie zusammen, um Herausforderungen im Bereich der Elektromobilität zu bewältigen.

Ein Beispiel hierfür ist der Goodness Nature Token (GNT), den Nutzer sammeln und an kooperierenden Ladestationen für das Aufladen von Elektrofahrzeugen einsetzen können. Zudem arbeitet das Projekt an einem Peer-to-Peer-Zahlungssystem, das den C+Charge-Token (CCHG) als zentrales Element des Ökosystems nutzt. C+Charge hat bereits mehrere erfolgreiche Finanzierungsrunden abgeschlossen und bisher einen beeindruckenden Vorverkauf durchlaufen. Investoren, die sich für Kryptowährungen interessieren, sollten das vielversprechende und zukunftsorientierte C+Charge-Projekt im Auge behalten und nicht zu lange mit einem Investment zögern.

Justizministerium begann Untersuchung des Zusammenbruchs vom TerraUSD Stablecoin

Das Justizministerium hat laut einem Bericht des Wall Street Journals mit Ermittlungen zum Zusammenbruch des Stablecoins TerraUSD begonnen. Die Terraform Labs und ihr Mitbegründer Do Kwon sind bereits mit zivilrechtlichen Anklagen der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC konfrontiert, die im vergangenen Monat erhoben wurden. Wenn das Justizministerium Anklage erhebt, wären dies strafrechtliche Vorwürfe, die mit einer Gefängnisstrafe verbunden sein könnten.

US-amerikanische Staatsanwälte untersuchen auch Chat-Gruppen-Konversationen zwischen Handelsfirmen wie Jump Trading Group, Alameda Research und Jane Street Group über eine mögliche Rettungsaktion für TerraUSD, die jedoch nicht zustande kam, so ein separater Bericht von Bloomberg am Montag. Der Stablecoin TerraUSD verlor im Mai letzten Jahres seinen Anker und löschte etwa 40 Milliarden US-Dollar an Marktwert aus. Sein Scheitern hatte Auswirkungen auf den Markt und führte zu Zusammenbrüchen von Unternehmen wie Three Arrows Capital, Celsius, Voyager, BlockFi und FTX.