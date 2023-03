Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine wirklich aufregende Woche geht im digitalen Währungsmarkt vorbei. Viele Kryptos korrigierten, die nächste Fed-Zinserhöhung belastete den Markt und die Bankenkrise konnte als Katalysator zuletzt nicht mehr wirklich eine Wirkung entfalten. Dennoch gab es weiterhin bullische News, während einzelne Zwischenfälle auch bearische Sentiments streuten. Die Kenntnis der wichtigsten Krypto News im Rückblick ist von grundlegender Relevanz, wenn man zukunftsorientiert und vielversprechend agieren möchte.

Move-2-Earn-Kryptowährung verbindet Metaverse mit Gaming & Avatare mit Rewards

Erste Reaktion nach Zinserhöhung der Fed: Massive Kapitalflucht

Infolge der jüngsten Zinserhöhung durch die US-Notenbank haben sich Anleger sukzessive aus den Märkten zurückgezogen. Die weiterhin straffe Geldpolitik durch Zinserhöhungen bedingte innerhalb einer Woche eine Kapitalflucht von mehreren hundert Millionen US-Dollar. Allein in den ersten 24 Stunden nach der Entscheidung wurden fast 360 Millionen Dollar aus Kryptowährungen abgezogen. Nichtsdestotrotz scheint die erste Reaktion übertrieben, ein Teil der Anleger kehrte schon wieder in den Markt zurück.

Fed chairman reassures U.S. public



Has confidence returned to the U.S. #banking system? pic.twitter.com/3HgToJOp46 — CryptoSavingExpert ® (@CryptoSavingExp) March 23, 2023

In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen und der zunehmenden Wahrscheinlichkeit, dass die US-Wirtschaft durch Bankenkrise und steigende Zinsen in eine Rezession bewegt, könnten sich Kryptos bald (noch) größerer Popularität erfreuen. Insbesondere BTC scheint hervorragend positioniert, um von diesem Marktsentiment dann zu profitieren – denn Unsicherheit könnte Anleger in die neue Krisenwährung Bitcoin treiben.

You can't be bearish on scarcity assets once the FED is printing!



Buy #Bitcoin pic.twitter.com/sGJ1ek1JQ5 — Crypto Rover (@rovercrc) March 19, 2023

Netzwerkausfall bei Avalanche: Problem gelöst, Adoption geht weiter

In der letzten Woche gab es einen Netzwerkausfall bei Avalanche, genauer gesagt bei der AVAX C-Chain. Infolgedessen wurde das Netzwerk für etwa eine Stunde gestoppt. Die Avalanche-Blockchain befand sich dabei nicht mehr in der Lage, neue Blöcke zu reduzieren. Sorgen um die Stabilität der Blockchain verbreiteten sich.

Der letzte Block auf der AVAX C-Chain wurde nach dem Avalanche-Blockchain-Browser um 7:26 UTC+8 aufgezeichnet. Kevin Sekniqi, einer der Mitbegründer von AVAX, bestätigte in einem Tweet, dass das Problem in einem Upgrade begründet lag. Die AVAX C-Chain ist eigentlich bekannt für schnelle und günstige Transaktionen bei gleichzeitig hoher Skalierbarkeit. Bereits kurze Zeit später lief die Blockchain wieder einwandfrei.

Binance stoppt Transaktionen: Fehler gelöst, Handel geht weiter

Binance, die weltweit größte Krypto-Börse nach dem täglichen Handelsvolumen, musste am gestrigen Samstag das Spot-Trading unterbrechen. Der Grund waren Probleme mit der Matching-Engine. Binance musste die Einzahlungen und Abhebungen vorübergehend stoppen. Der Fehler wurde schnell gelöst, alles funktionierte nach wenigen Stunden wieder einwandfrei.

You can cancel orders now. Trading resumes in 20 min, at 6PM Dubai time.



» Binance Temporary System Maintenance Complete (2023-03-24) | Binance Support https://t.co/orAYziTMyx — CZ Binance (@cz_binance) March 24, 2023

Trotz des Vorfalls hat Binance mit der öffentlichen Kommunikation und Problemlösung die Kompetenz unter Beweis gestellt. Binance bleibt weiterhin eine der führenden Krypto-Börsen mit aktuell systemischer Relevanz für den Markt.

Nasdaq setzt auf Kryptos: Markteintritt im Q2 2023

Nasdaq Inc., der Betreiber von wohl einer der bekanntesten Börsen der Welt, möchte die Verwahrung von digitalen Assets anbieten. Aktuell bemühe man sich, alle notwendigen technischen Infrastrukturen und behördlichen Genehmigungen zu erhalten.

JUST IN: Nasdaq to launch #crypto custody services in Q2 2023. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) March 24, 2023

Die Verwahrung von Bitcoin und Ether soll nur der Anfang beim Aufbau von zahlreichen Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte sein.

NASDAQ: Institutions are not backing away from #Bitcoin and crypto, but they want trusted partners – The Block — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) March 26, 2023

Für die maximale Sicherheit hat Nasdaq Inc. bei der New Yorker Finanzaufsichtsbehörde eine Treuhandgesellschaft beantragt, die die Aufsicht übernehmen wird.

Bitpanda mit Visa-Kooperation: Krypto-Adoption schreitet voran

In einem jüngst veröffentlichten Blog-Beitrag verkündet Bitpanda eine Kooperation mit Visa, die auf eine Stärkung des Geschäftssegments Bitpanda Technology Solutions abzielt.

„Es ist bereits vertrauenswürdig, vollständig reguliert und bietet 20+ Millionen Kunden vereinfachte und sichere Investitionen. Jetzt freuen wir uns, bekanntgeben zu können, dass Visa eine Partnerschaft mit Bitpanda eingegangen ist und Bitpanda-Technologielösungen in sein riesiges Netzwerk von institutionellen Partnern einbringt.“

Bitpanda schloss. eine Partnerschaft mit Visa, um die selbst entwickelte Technologie in das Partner-Netzwerk von Visa zu integrieren. Dadurch können die Partner in Zukunft von modernster digitaler Asset-Infrastruktur profitieren, bei gleichzeitig hoher regulatorischer Sicherheit. Auf Basis dieser Technologie können Kunden digitale Assets sicher und konform offerieren. Beispielsweise nutzt aktuell die deutsche Neobank N26 Bitpandas B2C-Solution, um den Kauf von rund 200 Kryptowährungen zu ermöglichen.

We’re proud to announce that Bitpanda Technology Solutions has partnered with @Visa's Fintech Partner Connect Program.



Through easier integration for banks, we will continue to expand operations in Europe and start pushing beyond.



Learn more: https://t.co/watiHzQNmS — Bitpanda (@bitpanda) March 23, 2023

Krypto Presales im März: Letzte Chance bei FGHT & CCHG

Auch in der vergangenen Woche verzeichneten einige Krypto-Presales eine hohe Dynamik. Dabei wollen wir den Blick auf Fight Out und C+Charge werfen, da beide Presales bereits in der kommenden Woche enden:

Fight Out (FGHT): Noch rund vier Tage läuft der Vorverkauf von Fight Out. Hier können Investoren den M2E-Coin für 0,0333 $ kaufen. Bei Fight Out soll in Zukunft ein Fantasy-Gaming-Ökosystem entstehen, das die reale Welt und das virtuelle Metaverse gekonnt miteinander verbindet. Denn einzigartig ist wohl der Ansatz, dass die realen Trainingsfortschritte am digitalen Avatar gespiegelt werden. Endlich kann man mit mehr Ehrgeiz beim Training auch lukrative Belohnungen verdienen.

FGHT kaufen

C+Charge (CCHG): Die umweltfreundliche Kryptowährung C+Charge konnte mittlerweile über 3,4 Millionen $ einsammeln. Der Presale wird nun in weniger als 72 Stunden enden. Früh-Investoren können jetzt die letzte Chance ergreifen, um sich an einem wachsenden Netzwerk für die E-Mobilität zu beteiligen. Die gezielte Kombination von Emissionsgutschriften mit einer Web3-App soll die Verbreitung von E-Mobilität weiter fördern.

CCHG kaufen

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.