Krypto News: Russische Sberbank launcht DeFi-Plattform auf Ethereum

Die russische Sberbank setzt zunehmend auf Kryptowährungen und plant den Start einer dezentralen Plattform (DeFi) in den kommenden Monaten. Damit möchte man der russischen Bevölkerung das beste dezentrale Finanzsystem der Welt bereitstellen, aktuell befindet sich die DeFi-Plattform, die auf Ethereum basiert, in der Beta-Phase. Mit der dezentralisierten Plattform möchte man für die Nutzer Finanzdienstleistungen schneller abwickeln und mehr Transparenz sowie Sicherheit via Blockchain-Technologie bieten. Weitere Informationen dürften zeitnah folgen, gerade nach dem Ukraine-Krieg stieg die Krypto-Adoption in Russland explosiv an.

JUST IN: Russia's largest bank, Sberbank, to launch DeFi platform on the #Ethereum network. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) February 3, 2023

Sberbank kündigt DeFi an, private Beta-Testphase hat begonnen

Nach Informationen von Reuters plant die Sberbank als eine der größten russischen Banken den Start einer dezentralen Finanz-Plattform. In den nächsten Monaten möchte man die DeFi-Plattform öffentlich launchen. Aktuell befindet man sich in der privaten Testphase. In Zukunft sollen die Nutzer beispielsweise über das dezentrale Angebot Kredite aufnehmen, Geld anlegen oder Kapital investieren können – alles über die Distributed-Ledger respektive Blockchain-Technologie.

Öffentlicher Test der DeFi-Plattform im Mai 2023 geplant

Der öffentliche Test der DeFi-Plattform ist für den Mai 2023 geplant. Dann möchte man der Öffentlichkeit DeFi via Sberbank zugänglich machen, sodass diese dann die verschiedenen DeFi-Services in Anspruch nehmen können. Mittelfristig möchte man die Kosten für die Bank reduzieren und gleichermaßen den Nutzern geringere Gebühren anbieten. Marketing-Maßnahmen sind ab Ende April geplant, dann möchte man DeFi mehr als Bestandteil der Sberbank in den Fokus rücken.

JUST IN: Russia's largest bank Sberbank expects to launch Ethereum based DeFi platform by May — Blockworks (@Blockworks_) February 3, 2023

Kompatibilität mit Ethereum-Blockchain: Nutzer können Assets zwischen den Plattformen transferieren

Die DeFi-Plattform der Sberbank basiert auf der Ethereum-Blockchain, dem führenden Netzwerk für Smart Contracts. Ergo möchte man am Ende den Kunden die Möglichkeit geben, beispielsweise von anderen Blockchains die Assets schnell zu verschieben und über das Ethereum-basierte Metamask-Wallet DeFi bei der Sberbank zu nutzen.

Informationen Mangelware, Krypto-Regulierung in Russland geplant

Dennoch mangelt es bis dato noch an Informationen, die jedoch in den nächsten Wochen folgen dürften. Die Sberbank wird schon in wenigen Monaten den Test der DeFi-Plattform ermöglichen. Da Russland in 2023 eine umfassende Krypto-Regulierung umsetzen möchte, stellt sich die Frage nach den zugrunde liegenden Regularien.

Inwieweit die DeFi-Plattform somit wirklich dezentral ist oder inwieweit die russischen Behörden die Handhabung überwachen, bleibt noch fraglich. Als teilstaatliche Bank dürfte die Sberbank zweifelsfrei bemüht sein, die staatlichen Vorgaben rund um Kryptowährungen einzuhalten. Dennoch zeigte sich bereits in der Vergangenheit eine gewisse Blockchain-Affinität von der führenden russischen Bank. Eine Lizenz für eine Digital-Asset-Plattform wurde bereits im Frühjahr 2022 von der Bank of Russia erteilt.

