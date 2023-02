Krypto News: SEC geht gegen BUSD vor – nun äußerte sich Binance-CEO CZ zu den Vorwürfen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die US-Börsenaufsicht (SEC) geht weiter gegen den Markt für digitale Vermögenswerte vor. Die Finanzaufsichtsbehörde hat Berichten zufolge die Paxos Trust Co. gewarnt, dass sie plant, das Unternehmen wegen Verletzung der US-Anlegerschutzgesetze strafrechtlich zu verfolgen. Zudem hat sie in einem Schreiben an Paxos angeblich erklärt, dass Binance USD (BUSD), ein von Paxos ausgegebener Stablecoin, ein nicht registriertes Wertpapier ist. Rechtsexperten halten die neue Behauptung der SEC jedoch für verdächtig und fehlerhaft.

Die jüngste Untersuchung der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gegen Paxos, den Emittenten von Binance USD (BUSD), hat die Kryptoindustrie in Aufruhr versetzt. Changpeng Zhao (CZ), CEO von Binance, meldete sich jedoch zu Wort, um die Angelegenheit zu klären.

Binance beteuert, dass die Gelder sicher sind

CZ erklärte, dass der BUSD-Emittent angewiesen wurde, die Prägung neuer Binance USD durch das New York Department of Financial Services (NYDFS) einzustellen. Der CEO von Binance erwähnte, dass BUSD ein Stablecoin ist, der vollständig im Besitz von Paxos ist und von ihm verwaltet wird. Die Untersuchung wird mit der Zeit zu einem Rückgang führen. Paxos wird jedoch weiterhin das Produkt betreuen und weitere Rücknahmen verwalten.

Wie aus dem Gespräch zwischen CZ und Paxos hervorgeht, sind die Gelder sicher und vollständig durch Reserven in ihren Banken gedeckt. Die Rücklagen seien bereits mehrfach von verschiedenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft worden, teilte er mit. Der CEO von Binance erklärte, dass er keine Informationen über den angeblichen Rechtsstreit zwischen der US SEC und Paxos hat. Da es sich um einen Fall zwischen der US SEC und Paxos handelt, verfügt CZ über kein Fachwissen darüber.

Er behauptete jedoch, dass die Kryptoindustrie tiefgreifend beeinflusst wird, wenn BUSD in Zukunft von den Gerichten als Wertpapier eingestuft wird. Dies wird darüber entscheiden, wie sich die Branche in diesem Land entwickeln wird. CZ versicherte, dass Binance BUSD auch in Zukunft unterstützen wird. Die Krypto-Börse geht davon aus, dass die Nutzer nach dieser Untersuchung zu anderen Stablecoins abwandern werden. Die Börse wird entsprechende Produktanpassungen vornehmen. Dazu gehört die Abkehr von der Verwendung von BUSD als Hauptpaar für den Handel und mehr.

Binance wird im Einklang mit der anhaltenden regulatorischen Unsicherheit in bestimmten Märkten handeln. Die Börse wird andere Projekte in den Ländern prüfen, in denen die Nutzer vor übermäßigem Schaden geschützt sind.

BUSD – Sicherheit oder Investition?

Adam Cochran warf in einem Twitter-Thread Fragen zu der jüngsten Behauptung der SEC auf. Indem die Kommission den Howey-Test, der bestimmt, ob eine Transaktion als „Investitionsvertrag“ gilt, ins Spiel bringt, will sie behaupten, dass der BUSD ein Wertpapier ist. Dies deutet direkt darauf hin, dass die SEC der Meinung ist, dass mit der Investition in einen Stablecoin die Erwartung eines „Gewinns“ verbunden ist. Unterdessen erklären Experten, dass „Wertpapiere eine viel breitere Kategorie sind, die durch das Wertpapiergesetz von 1933 definiert wird. Die Maßnahmen der Kommission zeigen jedoch, wie vage das Gesetz ist. Lesen Sie hier weitere Krypto-Nachrichten…

Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen, Zinsscheine, Schuldscheine und andere halten zugrundeliegende Staatsanleihen, was sie eher zu einem Geldmarktfonds macht. Dadurch sind die Inhaber einer Sicherheit ausgesetzt, auch wenn sie nicht daran verdienen. Dies wirft jedoch auch das Argument auf, dass sie ein Wertpapier sein können.

Geht die SEC in die richtige Richtung?

Experten weisen darauf hin, dass die Leute, die behaupten, die SEC habe sich geirrt, da BUSD den Howey-Test nicht bestanden habe, ihre Einschätzung revidieren sollten, da die Kommission über sehr sachkundige Wertpapierberater verfügt. Die Frage ist nun, wenn man nicht daran verdient, wie kann es dann ein Wertpapier sein. Es muss kein gutes oder lukratives Wertpapier sein, um ein Wertpapier zu sein. Cochran schlug vor, dass es sich um eine Sicherheit handelt, wenn man einen Wert für sie hält oder sichert, während man ihnen vertraut, dass sie es tun und nicht anderweitig davon befreit sind. Das ist eine Sicherheit.

