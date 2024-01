Krypto News: SEC warnt vor FOMO am Kryptomarkt – Ein Hinweis für die kommende Woche?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC wird seit Monaten genau beobachtet, da Marktteilnehmer versuchen, einen Einblick zu bekommen, ob sie die Bitcoin ETFs in den USA in der nächsten Woche zulassen wird oder nicht. Während in den letzten Wochen beinahe täglich davon die Rede war, dass es nun zu einer Entscheidung kommt, schließt sich das Zeitfenster in der nächsten Woche, sodass es nun wohl tatsächlich eine Antwort geben wird. Heute warnt die Behörde auf dem X-Account des Büros für Anlegerbildung vor FOMO am Kryptomarkt mit dem Motto “Say No Go to FOMO.” Möchte die Behörde Anleger davor warnen, dass es in der nächsten Woche zu einem Crash kommen könnte, da die Bitcoin ETFs doch nicht genehmigt werden, oder soll der Beitrag Menschen davor warnen, sich in der nächsten Woche nicht wegen eines kurzfristigen Pumps hinreißen zu lassen, beim Höchstpreis einzusteigen?

“Say No Go to FOMO”

Bei FOMO (Fear of missing out) handelt es sich um die Angst, etwas zu verpassen. Vor allem am Kryptomarkt sind viele Investoren anfällig dafür, wenn sie sehen, dass ein Coin explodiert, dass sie unbedingt noch einsteigen wollen. Viele erfahren erst, wenn es zu spät ist, von der Kursexplosion, steigen am Höchststand ein und können dann zusehen, wie ihr Kapital weniger wird. Ein Phänomen, das es natürlich auch in vielen anderen Bereichen zu beobachten gibt. Da am Kryptomarkt aber mehr spekuliert wird als in vielen anderen Bereichen, scheint man hier eine besondere Notwendigkeit zu sehen, davor zu warnen.

Wer zum Beispiel hört, dass Immobilienpreise durch die Decke gehen, kommt jetzt nicht unbedingt schnell auf die Idee, sich über Nacht eine Immobilie zu kaufen. Wer aber hört, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten Jahren auf 100.000 bis 500.000 Dollar steigen soll, kann schon in Versuchung geraten einzusteigen, bevor man sich genügend mit dem Thema befasst hat.

#SECInvestingResolution 5: Say “NO GO to FOMO” (fear of missing out). Just because others might buy a particular investment, doesn’t mean it’s the right opportunity for you. Learn more about finding out what’s right for you and your investing goals: https://t.co/fixDWoNFrF pic.twitter.com/SGf1z6xmhL — SEC Investor Ed (@SEC_Investor_Ed) January 6, 2024

Die Behörde geht in ihrem Artikel aber viel mehr auf den noch spekulativeren Bereich der digitalen Vermögenswerte ein und befasst sich vor allem mit Meme Coins und NFTs. Nicht alles, was von einem Influencer oder dem Lieblingssportler beworben wird, ist unbedingt ein Investment wert. Das ist auch ein Punkt, bei dem man der SEC auch auf jeden Fall Recht geben kann.

Meme Coins können durch einen Tweet der richtigen Person zwar schnell um tausende Prozent steigen, am Ende ist es aber vor allem bei Kryptowährungen und digitalen Assets schwer, ihnen einen realistischen Wert zuzuschreiben. Das ist auch der Grund dafür, warum es für Bitcoin Kursprognosen gibt, die irgendwo zwischen 0 und 100 Millionen Dollar liegen.

How long until Sats are $1 each? #Bitcoin — Cedric Youngelman (@CedYoungelman) January 3, 2024

Kryptowährungen und NFTs machen keinen Umsatz und haben keine Unternehmen hinter sich, die man an Gewinnen oder Verlusten bewerten kann. Am Ende kann ein Coin eben wertlos sein, wenn sich der Anwendungsfall nicht durchsetzt, oder Millionen wert sein, wenn er tatsächlich als Alternative zu Fiatwährungen in Frage kommt.

Investoren sollten sich also durchaus ihr eigenes Bild machen, bevor sie einen Coin oder einen Token kaufen und nicht nur aus der Emotion heraus handeln, weil eine berühmte Persönlichkeit etwas für Geld empfiehlt oder weil man sieht, dass der Kurs gerade durch die Decke geht. “Do your own research” lautet hier die Devise. Der Markt ist voll von Pump and Dump Projekten, die nach dem Launch einmal kurz beworben werden, damit möglichst viele Käufer einsteigen und die Entwickler ihre eigenen Token zu einem guten Preis verkaufen können und dann plötzlich vom Markt verschwinden.

Dagegen können Meme Coins, deren Entwickler einen längeren zeitlichen Horizont haben, Erfolge erzielen, wie es zum Beispiel bei PEPE und BONK im letzten Jahr zu beobachten war und frühen Käufern zu lebensverändernden Renditen verhelfen. Ein Beispiel, bei dem es derzeit stark danach aussieht, als könnte es zu so einem Anstieg kommen, ist der neue SPONGE V2.

Jetzt mehr über SPONGE V2 erfahren.

Bei $SPONGEV2 von Anfang an dabei sein

Wie erfolgreich ein Meme Coin werden kann, wenn die Herausgeber das Projekt nicht direkt beim ersten Preisanstieg aufgeben, hat PEPE zum Beispiel im letzten Jahr eindrucksvoll demonstriert. Innerhalb kürzester Zeit ist der Coin auf eine Bewertung von knapp 2 Milliarden Dollar gestiegen. Natürlich ist es hier auch wieder zu FOMO gekommen, bei der diejenigen, die zu spät eingestiegen sind, verloren haben. Auch mit $SPONGE ist im letzten Jahr ein Meme Coin auf den Markt gekommen, der eine Marktkapitalisierung von rund 100 Millionen Dollar erreicht hat. Nun wollen dieselben Entwickler nochmal einen draufsetzen und den Erfolg des Vorgängers übertreffen.

(SPONGE Meilensteine – Quelle: Sponge.vip)

Mit dem neuen $SPONGEV2 möchte das Team hinter dem Token, der an Spongebob erinnert, die Erfolge des Vorgängers nochmal übertreffen und Anleger haben den großen Vorteil, dass sie hier bereits wissen, dass es sich nicht um ein Projekt handelt, das nach dem ersten Preisanstieg fallen gelassen wird. Außerdem haben Investoren hier noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein und nicht erst zu spät zur Party zu kommen.

Jetzt SPONGE-Website besuchen.

Schon beim ersten SPONGE konnten frühe Käufer ihr Kapital verhundertfachen, da der Meme Coin innerhalb weniger Tage auf eine Bewertung von rund 100 Millionen Dollar gestiegen ist. Nun haben Interessenten die Möglichkeit, den neuen $SPONGEV2-Token schon vor dem Listing an den Kryptobörsen zu erhalten und im Erfolgsfall wieder hohe Renditen zu erzielen. Wer bereits SPONGE-Token besitzt, kann diese über die Website in den Staking Pool einzahlen und erhält dafür den neuen $SPONGEV2 als Belohnung mit der jeweiligen prozentualen Rendite, die mit der Größe des Staking Pools variiert.

(SPONGE kaufen und $SPNOGEV2 erhalten – Quelle: sponge.vip)

Wer noch keine SPONGE-Token besitzt, kann die Gelegenheit noch nutzen und für kurze Zeit sogar doppelt profitieren. Auf der Website können nämlich SPONGE-Token gekauft werden, die dabei automatisch in den Staking Pool eingezahlt werden und eine Rendite in Form der neuen $SPONGEV2 abwerfen, während man gleichzeitig als Bonus dieselbe Menge an $SPONGEV2-Token erhält, die man vom Vorgänger gekauft hat. Wer also SPONGE für 1.000 Dollar kauft, erhält $SPONGEV2-Token für 1.000 Dollar und zusätzlich die ursprünglichen SPONGE, die eine Staking-Rendite einbringen.

Gelingt es dem Team tatsächlich, den Erfolg des Vorgängers zu übertreffen, können sich frühe Käufer auch beim neuen $SPONGEV2 wieder über extrem hohe Gewinne freuen. Selbst wenn der Nachfolger nur einen Bruchteil der Performance erreichen würde, könnten Investoren ihr Kapital immer noch um das 10-, 20- oder 50-fache vermehren.

Jetzt $SPONGE kaufen und $SPONGEV2 als Bonus erhalten.









Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.