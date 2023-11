Krypto News: SEC will mit Klage gegen Kraken ein Exempel statuieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt sich die regulatorischen Eingriffe wieder. Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat im ersten Halbjahr energisch gegen den Kryptosektor vorgegangen, indem sie mehrere Unternehmen mit Geldbußen belegt hat. Laut einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung intensiviert die SEC nun ihre Bemühungen. Die Kryptowährungsbörse Kraken wurde bereits im Februar zu einer Strafzahlung von 30 Millionen Dollar verpflichtet. Aktuell konzentriert sich die Behörde auf die Praktiken der Kryptobörsen, insbesondere auf den unregistrierten Handel mit Wertpapieren und die Vermischung von Unternehmens- und Kundengeldern. Besonders hervorzuheben ist, dass solche Vermischungen von Kundengeldern, wie sie im Fall von FTX auftraten, zu großem Medieninteresse geführt haben, da sich herausstellte, dass dadurch vermutlich Milliarden von Dollar verloren gegangen sind.

Schwerwiegende Vorwürfe

Die Securities and Exchange Commission (SEC) der Vereinigten Staaten beschuldigt Kraken, unrechtmäßig Einnahmen seit September 2018 durch ihre Kryptowährungshandelsplattform generiert zu haben, ohne als Wertpapierbörse, Broker, Händler oder Clearing-Agentur registriert zu sein. Die SEC wirft Kraken vor, ohne die notwendige Registrierung Börsen-, Broker-, Händler- und Clearing-Agentur-Dienstleistungen angeboten zu haben, was den Investoren wichtige Sicherheitsvorkehrungen wie SEC-Überprüfungen und Schutzmaßnahmen gegen Interessenkonflikte vorenthalten hat.

JUST IN: SEC sues Kraken crypto exchange. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) November 20, 2023

Weiterhin behauptet die SEC, dass Kraken Kundengelder mit Firmengeldern vermischt hat, was ein erhebliches Risiko für die Verluste der Kunden darstellt. Infolgedessen hat die SEC eine Klage gegen Kraken eingereicht, in der Verstöße gegen den Securities Exchange Act von 1934 geltend gemacht werden. Die Behörde fordert nicht nur Unterlassungsverfügungen, sondern auch die Rückzahlung der unrechtmäßig erzielten Gewinne zuzüglich Zinsen und Geldstrafen.

Gurbir S. Grewal, der Leiter der Rechtsdurchsetzungsabteilung der SEC, kommentierte: “Unserer Ansicht nach hat Kraken eine geschäftliche Entscheidung getroffen, die ihnen Hunderte von Millionen Dollar von Investoren einbrachte, indem sie sich nicht an die Wertpapiergesetze hielten. Dies führte zu einem Geschäftsmodell, das von Interessenkonflikten geprägt war und das Geld der Anleger gefährdete. Krakens Entscheidung, unrechtmäßige Gewinne vor den Schutz der Anleger zu stellen, ist in dieser Branche leider nicht selten, und heute machen wir Kraken für sein Fehlverhalten verantwortlich und senden gleichzeitig eine klare Botschaft an andere Unternehmen, sich an die gesetzlichen Vorschriften zu halten.”

Diese Nachricht folgt kurz auf das Gerücht, dass das US-Justizministerium möglicherweise bereit ist, ein Verfahren gegen Binance aufgrund von Geldwäsche, Betrug und weiteren Anklagepunkten gegen eine Strafzahlung von 4 Milliarden Dollar beizulegen. Dies zeigt deutlich, dass die SEC weiterhin entschlossen ist, gegen Krypto-Unternehmen vorzugehen.

Solana und MATIC mit Verlusten

Wie schon in früheren Klagen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC sind es auch diesmal wieder Coins wie Solana (SOL) und MATIC, die mit Verlusten reagieren, da diese neben anderen regelmäßig als Wertpapiere genannt werden und die Ängste der Anleger wieder zurück sind, dass die Coins in Zukunft schwerer zu handeln und von einigen Börsen verschwinden könnten.

SOL hat in den letzten Wochen eine Rallye hingelegt, bei der es ausgesehen hat, als wäre der Top 10 Coin durch nichts mehr zu bremsen. Die SEC hat dem nun einen Dämpfer verpasst. Da aber zum Beispiel der Fall Ripple zeigt, dass es nicht unbedingt in den nächsten Monaten oder Jahren zu einer Einigung vor Gericht kommen muss, sondern ein jahrelanger Rechtsstreit bevorstehen kann, kann es sich auch um eine kurzfristige Überreaktion der Marktteilnehmer handeln, sodass SOL schon bald wieder die 60 Dollar Marke erreichen könnte.

Bitcoin bleibt unberührt

Ungeachtet der laufenden Diskussionen, ob Kryptowährungen wie Solana, MATIC und andere als Wertpapiere klassifiziert werden sollten oder nicht, bleibt Bitcoin, die führende Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, von diesen Entwicklungen unbeeinflusst. Das liegt daran, dass Bitcoin bisher als Rohstoff genannt wird und die Wertpapier-Diskussion bisher nicht relevant ist. Seit bekannt wurde, dass Unternehmen wie BlackRock planen, einen Bitcoin-ETF auf den Markt zu bringen und zwischenzeitlich sogar Ethereum von einem New Yorker Gericht als Wertpapier genannt wurde, ist die Bitcoin-Dominanz weit über 50 % gestiegen. Eine Enwticklung, von der auch Bitcoin Minetrix (BTCMTX) und der Bitcoin ETF Token (BTCETF) profitieren.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

