Krypto News: Silvergate am Rande des Abgrunds – Coinbase distanziert sich

Die aktuelle Situation bei Silvergate ist besorgniserregend, da das Unternehmen am Mittwoch Unterlagen eingereicht hat, die zusätzlichen Druck auf das Unternehmen ausüben. Das Unternehmen gab bekannt, dass es im vergangenen Jahr aufgenommene Kredite der Federal Home Loan Bank zurückzahlen muss, was zu einer erheblichen finanziellen Belastung führen wird. Die Bank erklärte in ihrer Einreichung, dass eine Reihe von Umständen nach dem 31. Dezember 2022 eingetreten sind, die sich negativ auf den Zeitplan und die ungeprüften Ergebnisse auswirken, die zuvor in der Gewinnmitteilung berichtet wurden. Dazu gehört auch der Verkauf zusätzlicher Anlagepapiere über das hinaus, was zuvor erwartet und in der Gewinnmitteilung offengelegt wurde, hauptsächlich um die ausstehenden Darlehen des Unternehmens von der Federal Home Loan Bank of San Francisco vollständig zurückzuzahlen.

Diese Nachrichten kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Kryptowährungsbranche bereits mit anderen Herausforderungen konfrontiert ist. So hat Coinbase, eine der führenden Kryptowährungsbörsen, angekündigt, dass sie ihre Pläne zur Einführung eines Krypto-Depots auf Eis legen wird. Gleichzeitig hat JPMorgan die Bewertung von Coinbase herabgestuft, was die Anleger verunsichert hat. Auch die Krypto-Derivate-Plattform Ledgerx hat bekannt gegeben, dass sie nicht mehr mit Silvergate zusammenarbeiten wird und dass alle nachfolgenden Überweisungen über die Signature Bank abgewickelt werden sollen. Ledgerx war Teil der FTX-Unternehmensgruppe und ist eine der Tochtergesellschaften, die Teil des Konkursverfahrens gegen die Börse sind.

Die Abwärtsspirale von Silvergate begann mit dem Zusammenbruch von FTX, der dazu führte, dass das Justizministerium der Vereinigten Staaten eine Untersuchung der Rolle der Bank beim Zusammenbruch von FTX ankündigte. Angesichts der laufenden Ermittlungen und des Zusammenbruchs mehrerer Partnerschaften gehört Silvergate zu den am meisten geshorteten Aktien auf dem Markt. Laut der Finanzaufsichtsbehörde Financial Industry Regulatory Authority machen Short-Positionen über 72 % der Silvergate Capital Stock aus.

Silvergate down 50% and now Coinbase announces they'll stop working with them.



This can't be good.

Hopefully all these companies (minus FTX fcourse) can quickly find a replacement. https://t.co/CJ15L3DeWP pic.twitter.com/tEQo36uxTM — Byzantine General (@ByzGeneral) March 2, 2023

Diese Entwicklungen sind alarmierend und unterstreichen die instabile Lage in der Kryptowährungsbranche. Anleger und Investoren sollten ihre Strategien sorgfältig überdenken und ihre Positionen auf dem Markt entsprechend anpassen, um sich vor möglichen Verlusten zu schützen.

Coinbase kappt Beziehungen zu Silvergate Bank

Coinbase, eine der bekanntesten Kryptowährungsbörsen, gab bekannt, dass sie keine Zahlungen von oder an die Silvergate Bank mehr akzeptieren wird. Diese Entscheidung erfolgt, da die Bank ihre jährliche 10-K-Einreichung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) verzögert hat. Dies hat zu Bedenken bei Coinbase geführt, da die Bank in ihrer Einreichung bekannt gab, dass sie möglicherweise über „weniger als gut kapitalisierte Vermögenswerte“ verfügt und „ihr Geschäft neu bewertet“. Die Ankündigung von Coinbase erfolgte am 2. März 2023.

Der Schritt von Coinbase sollte nicht überraschen, nachdem bekannt wurde, dass die Silvergate Bank möglicherweise mit Untersuchungen der Aufsichtsbehörden und des Justizministeriums konfrontiert sein könnte und dass ihre Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens im Laufe des nächsten Jahres beeinträchtigt werden könnte. Die Aktien der Bank hatten bereits an Wert verloren, als Coinbase seine Absicht bekannt gab, die Beziehungen zu beenden.

Coinbase betonte jedoch, dass alle Kundengelder weiterhin sicher, zugänglich und verfügbar sind. Die Börse wird keine Zahlungen mehr an oder von Silvergate akzeptieren oder initiieren. Coinbase bekräftigte, dass alle Gelder sicher aufbewahrt werden und keine Bedenken bezüglich der Sicherheit der Kundengelder bestehen. Die Entscheidung von Coinbase, die Geschäftsbeziehungen mit Silvergate zu beenden, zeigt erneut die Wichtigkeit einer soliden und zuverlässigen Finanzinfrastruktur für den Kryptowährungsmarkt und unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Auswahl von Geschäftspartnern.

Infolge der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Silvergate Bank haben mehrere Unternehmen im Krypto-Ökosystem angekündigt, ihre Zusammenarbeit mit der Bank zu beenden. Die betroffenen Unternehmen umfassen Coinbase, Paxos, Circle, Crypto.com, Bitstamp, Galaxy Digital, Cboe Digital Markets und Gemini. Alle genannten Unternehmen haben erklärt, dass sie ihre Automated Clearing House (ACH)-Transfers und andere damit verbundene Transaktionen mit der Bank einstellen werden. Coinbase hatte in einer Erklärung bereits am 2. März 2023 bekannt gegeben, dass die Börse keine Zahlungen von oder an die Silvergate Bank mehr akzeptieren oder initiieren werde, nachdem die Bank ihre jährliche 10-K-Einreichung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) verzögert hatte.

In ihren Einreichungen bei der SEC gab die Silvergate-Bank an, dass sie möglicherweise über „weniger als gut kapitalisierte Vermögenswerte“ verfüge und „ihr Geschäft neu bewertet“. Die Bank erklärte außerdem, dass sie möglicherweise mit Untersuchungen der Aufsichtsbehörden und des Justizministeriums konfrontiert sein könnte und dass ihre Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens im Laufe des nächsten Jahres beeinträchtigt werden könnte.

Die Tatsache, dass so viele Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit der Bank einstellen, zeigt, dass die Sorge um die finanzielle Stabilität der Bank weit verbreitet ist. Bislang scheint Kraken der einzige große Anbieter zu sein, der Silvergate weiterhin nutzt. Allerdings bleibt abzuwarten, ob Kraken in Zukunft seine Zusammenarbeit mit der Bank ebenfalls einstellen wird. Auch große Unternehmen wie Blackrock, die in Silvergate investiert sind, haben sich noch nicht zu ihrem weiteren Vorgehen geäußert.

