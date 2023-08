Krypto News: So reagieren Krypto-Wale auf den jüngsten Crash

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Krypto-Wale sind Einzelpersonen oder Organisationen, die eine signifikante Menge einer bestimmten Kryptowährung besitzen. Aufgrund ihres großen Anteils am Gesamtmarkt haben sie die Macht, den Kurs einer Kryptowährung erheblich zu beeinflussen. Ihr Verhalten wird daher genau von Analysten und auch Privatanlegern beobachtet, um mögliche Trends frühzeitig zu erkennen.

In kriselnden und herausfordernden Märkten kann die Aktivität der Wale besonders aufschlussreich sein. Wenn Wale beispielsweise beginnen, ihre Bestände abzubauen, könnte dies ein Indikator für bevorstehende negative Marktentwicklungen sein. Umgekehrt kann ein plötzlicher Anstieg der Käufe durch Wale als Zeichen für bevorstehende positive Marktbewegungen interpretiert werden. Die Überwachung der Aktivitäten von Krypto-Walen kann also wertvolle Einblicke in die Marktstimmung und mögliche zukünftige Kursbewegungen bieten – stets sollten sich Privatanleger jedoch ins Bewusstsein rufen, dass sie die genauen Beweggründe der Wale für eine Transaktion nicht kennen.

Schauen wir uns also einmal an, welche Wal-Transaktionen in den letzten Tagen besondere Aufmerksamkeit generierten. Fünf Kryptowährungen, für die sich Wale auch nach dem jüngsten Flash-Crash interessieren.

Bitcoin (BTC): Wale wetten auf Halving-Rallye

Laut Daten des Analyseunternehmens Santiment haben Krypto-Wale im Zuge des jüngsten Bitcoin-Crashs fleißig BTC akkumuliert. Dies deutet darauf hin, dass diese großen Investoren bereits jetzt auf die Halving-Rallye im Jahr 2024 und eine mögliche Zulassung eines Bitcoin-ETFs wetten. Das sogenannte “Smart Money” scheint die Gelegenheit genutzt zu haben, den Dip zu kaufen, was als positives Zeichen für die langfristige Entwicklung von Bitcoin interpretiert werden kann.

#Bitcoin jumped back as high as $26.8K Wednesday as key whale & shark addresses are now collectively adding to their stacks once again. There are currently 156,660 wallets holding 10 to 10,000 $BTC, and they have accumulated $308.6M since August 17th. https://t.co/6vuJpHRTvD pic.twitter.com/vuNgEER2fZ — Santiment (@santimentfeed) August 23, 2023

Die bullische Stimmung wird noch verstärkt, wenn man den Supply on Exchange betrachtet, der ein 5-Jahres-Tief erreicht hat. Dies deutet darauf hin, dass die meisten Bitcoin-Halter ihre BTC langfristig halten (“hodln”) und nicht auf einen kurzfristigen Verkauf aus sind. Ein geringeres Angebot auf den Börsen könnte den Preisdruck nach oben erhöhen.

Just 5.8% of #Bitcoin is currently sitting on exchanges, which is officially the lowest level #crypto's top market cap asset has seen since December 17, 2017. We are also continuing to see reasonable amounts of $BTC whale transactions (57.4K per week). https://t.co/c0vfjFEvvG pic.twitter.com/nNnz2JDJyb — Santiment (@santimentfeed) August 24, 2023

Shiba Inu (SHIB): Ethereum-Wal baut Position nach Shibarium-Launch aus

Es ist nicht das erste Mal, dass Aktivitäten von großen Investoren im SHIB-Ökosystem die Blicke der Marktteilnehmer auf sich lenken. Die jüngsten umfangreichen Käufe von SHIB scheinen vor allem auf die neuesten Entwicklungen im SHIB-Ökosystem zurückzuführen zu sein. Insbesondere steht die Layer-2-Skalierungslösung Shibarium im Fokus, die nach mehreren erfolgreichen Tests und Optimierungen nun fertig für den Stresstest scheint. Obwohl der Start nicht reibungslos verlief und das Vertrauen in die Layer-2-Lösung erschütterte, was zu einem massiven Kursrückgang von SHIB führte, arbeiten die Entwickler weiterhin an Verbesserungen für Shibarium. Offensichtlich erkennt der große Investor in dieser Situation ein attraktives Renditepotenzial.

BREAKING:



A new whale acquired $9.3M worth of $SHIB following the relaunch of #Shibarium.



Holding only $SHIB — nothing else. — SHIBA (@ShibReports) August 27, 2023

Optimism (OP): Krypto-Wale setzen auf die Ethereum-Layer-2

Trotz des erfolgreichen Ethereum-Merges, der den Übergang von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake markierte, bleibt der Bedarf an Layer-2-Lösungen bestehen. Dies wurde besonders deutlich, als der jüngste Meme-Coin-Hype zu massiven Preisspitzen bei den Gasgebühren und zu langwierigen Transaktionen führte. Krypto-Wale scheinen diese Notwendigkeit ebenfalls zu erkennen und haben zuletzt massiv den nativen Coin der Layer-2-Lösung Optimism akkumuliert. Die Aktivität deutet darauf hin, dass sie das Potenzial von Layer-2-Technologien zur Skalierung und Effizienzsteigerung des Ethereum-Netzwerks auch nach dem Merge als entscheidend erachten.

#Optimism is seeing some positive signs today, as its +5% pump is accompanied by 22.9K active addresses, among its best days of 2023. Additionally, key whale & shark addresses with 100K-10M $OP continue holding a high level, currently worth $781.9M. https://t.co/VOE7uqOQpN pic.twitter.com/Ie0oX2pJT0 — Santiment (@santimentfeed) August 21, 2023

XRP (XRP): Wale bleiben XRP trotz Kurssturz treu

Nach dem erstinstanzlichen Urteil im Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC erlebte XRP eine rasante Kursrallye. Diese Euphorie war jedoch nur von kurzer Dauer, und der Kurs hat seitdem massiv nachgegeben, sodass alle Kursgewinne wieder zunichte gemacht wurden. Trotz dieser volatilen Kursbewegungen zeigen Daten, dass XRP-Wale dem Asset treu bleiben und weiterhin XRP akkumulieren. Das sogenannte “Smart Money” scheint wenig emotional auf die Kursschwankungen zu reagieren und folgt stattdessen einer langfristigen Investmentstrategie. Diese Akkumulation durch große Investoren könnte ein Indikator dafür sein, dass sie weiterhin an das Potenzial von XRP glauben, unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen.

#XRPNetwork is starting to see some mild recovery signs, and today's +4% price rise appears to be supported some of the asset's largest whales. There are 221 addresses holding between 10M-1B $XRP. They now hold a combined 16.13B tokens worth $8.71B. https://t.co/vyy0WwRtFq pic.twitter.com/4wMLQxMlIA — Santiment (@santimentfeed) August 20, 2023

Wall Street Memes (WSM): Krypto-Wale akkumuliert diesen neuen Meme-Coin

WallStreetBets, GameStop und Wall Street Memes symbolisieren den Widerstand von Kleinanlegern gegen die etablierte Finanzwelt. Diese Idee hat eine zeitlose Anziehungskraft, wie der GameStop-Boom eindrucksvoll demonstriert hat. Mit WSM gibt es einen neuen Meme-Coin, der genau auf diese Vision abzielt.

Aktuelle On-Chain-Daten von Etherscan enthüllen, dass ein Krypto-Wal WSM-Token im Wert von einer Million Dollar erworben hat. Durch fünf unterschiedliche Transaktionen hat der Investor eine signifikante Menge an WSM erworben, sodass er dem Meme-Coin wohl ein hohes Renditepotenzial zuschreibt. Besonders bemerkenswert ist, dass solche Transaktionen in einer so frühen Phase des Vorverkaufs selten sind. Insgesamt hat WSM bereits mehr als 25 Millionen Dollar eingesammelt und ist damit vor dem bevorstehenden ICO in etwa einem Monat als einer der erfolgreichsten Presales des Jahres 2023.

Zu Wall Street Memes