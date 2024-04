Krypto News: Solana mit neuem Anwendungsfall im Aufwind?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solana verzeichnete zuletzt einen aktuellen Kurs von 137 US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 45% gegenüber dem Höchststand im März 2024 entspricht. Durch die neuerliche Nahost-Krise hat Solana mit einem Minus von 20% stärkere Einbußen erlitten als Bitcoin mit 8% und Ethereum mit 12%. Trotz dieser Rückgänge konnte Solana seit Juni 2023 eine deutliche Kurssteigerung verbuchen – der Wert ist um das Zehnfache gestiegen.

Solana Kurs der letzten 12 Moante, Quelle: www.coinmarketcap.com

Homebase bringt neuen Anwendungsfall

Ein neues Projekt könnte nun wieder für Wind in den Segeln von Solana sorgen. In Zusammenarbeit mit dem Startup Homebase plant Solana, Immobilien auf ihrer Blockchain zu tokenisieren. Dies markiert einen weiteren realen Anwendungsfall für die Blockchain, welche meist nur durch die Assoziation mit Memecoin wie Slothana bekanntheit hat.

Homebase, ein innovatives Start-up, nutzt die Solana-Blockchain zur Tokenisierung von Immobilien und hat damit eine neue Tür für Investoren geöffnet.

Homebase hat im März 2023 erfolgreich eine Einfamilienhaus in McAllen, Texas, im Wert von 235.000 US-Dollar tokenisiert. Das Unternehmen sammelte innerhalb von zwei Wochen 246.800 US-Dollar von 38 Investoren durch den Verkauf von NFTs, die an das physische Immobilienobjekt gebunden sind. Der Erfolg dieser Strategie zeigt, wie die Blockchain-Technologie traditionelle Anlagestrategien verändert und breitere Bevölkerungsschichten einbezieht.

Homebase Website, Quelle: https://www.homebasedao.io/

Vor Homebase war der Zugang zu Immobilieninvestitionen oft auf wohlhabende und institutionelle Anleger beschränkt. Mit einer minimalen Investitionsschwelle von 500 US-Dollar und durchschnittlichen Anlagebeträgen zwischen 4.000 und 5.000 US-Dollar öffnet Homebase den Markt für eine breitere Investorenbasis. Etwa 78% der Investoren von Homebase sind keine institutionellen Anleger, was die inklusive Ausrichtung des Unternehmens unterstreicht.

Die Entscheidung, auf Solana zu bauen, kam nicht von ungefähr. Homebase stand vor technischen und gebührenbezogenen Herausforderungen anderer Blockchain-Systeme. Solana bot eine benutzerfreundliche Schnittstelle und die Möglichkeit, Zahlungen mit USDC über Circle abzuwickeln, was für die Tokenisierung von Immobilien entscheidend ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Homebase-Strategie ist die rechtliche und regulatorische Absicherung. Das Unternehmen verbrachte sieben Monate mit der Vorbereitung auf rechtliche und Compliance-Fragen. In Zusammenarbeit mit einer renommierten Anwaltskanzlei entwickelte Homebase eine innovative Token-Hülle, die es ermöglicht, NFTs zu modifizieren – sie können eingefroren, verbrannt oder neu ausgegeben werden, um regulatorischen Anforderungen zu entsprechen.

Diese Token repräsentieren Anteile an einer Holding-Gesellschaft, die das Eigentum am Haus hält. Dies vereinfacht den Verkaufsprozess erheblich, da Verkäufe nicht die Zustimmung anderer Mitglieder der Gesellschaft erfordern, sondern direkt über die Plattform abgewickelt werden können.

Die positive Resonanz auf das Angebot von Homebase zeigt sich auch darin, dass 15 der 38 Käufer für den Erwerb der NFT von Homebase ihr erstes Solana-Wallet erstellten. Dies zeigt, dass die Plattform auch für Nutzer attraktiv ist, die bisher keine Erfahrung mit Kryptowährungen hatten.

Gewerbliche Immobilien sollen folgen

Nach den erfolgreichen Verkäufen der ersten beiden Häuser plant Homebase nun, seine Erkenntnisse auf den kommerziellen Immobilienmarkt zu übertragen. Homebase zielt darauf ab, den Handel mit Immobilienanlagen durch die Einrichtung von Liquiditätspools zu erleichtern, was potenziell die Art und Weise, wie gewerbliche Immobilien gekauft und verkauft werden, transformieren könnte.

Durch die Nutzung von Blockchain-Technologie und den Fähigkeiten von Solana strebt Homebase danach, den kommerziellen Immobilienmarkt zugänglicher und dynamischer zu gestalten und gleichzeitig neues Vertrauen bei Investoren zu schaffen, die bisher nicht als Akteure auf dem Immobilienmarkt in Erscheinung getreten sind.

Die zunehmende Diversifizierung der Anwendungsfälle für Blockchain-Technologien jenseits von Kryptowährungen ist unverkennbar. Dennoch erleben aktuell neue Tokens einen regelrechten Boom, der vielen Anlegern hohe Renditen verspricht. Wie bereits erwähnt, setzt Slothana auf ein vertrautes Konzept, das Anlegern bereits in Coins wie “Book of Meme” oder “Cat in a Dog’s World” erstaunliche Erträge beschert hat.

Slothana präsentiert sich als Faultier und lockt Investoren mit der Erwartung, von “from 420 to $420M with Slothana! Dive into the $SLOTH Presale” zu profitieren. Tatsächlich könnten frühe Investoren, die ihre Tokens entsprechend lange halten, solche enormen Steigerungen erleben.

Slothana steht kurz vor der Listung an einer dezentralen Börse, die in nur 12 Tagen stattfinden soll. Diese bevorstehende Einführung fällt zeitlich nach das Bitcoin Halving Event, eine Periode, in der sich die Aufmerksamkeit häufig den Altcoins zuwendet. In diesem Kontext ist eine deutliche Preissteigerung nach dem Börsenstart denkbar, die rasch hohe Erträge für frühe Investoren generieren könnte.

Die aktuelle Marktstimmung und das Timing könnten daher für Interessierte eine Gelegenheit bieten, sich an der Slothana Token-Emission zu beteiligen und potenziell von der anschließenden Altcoin-Saison zu profitieren.

