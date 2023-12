Krypto News: Solana visiert 100 Dollar Marke an, während yPredict auf 6 Millionen Dollar zusteuert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es ist wieder soweit – Solana hat ein neues Jahreshoch gebildet. Eine Meldung, die man gefühlt schon jeden dritten Tag zu hören bekommt, da der Top 5 Coin einfach nicht aufhört zu pumpen. Experten sind auch sicher, dass hier noch lange nicht Schluss ist und es sogar schon bald ein neues Allzeithoch geben könnte beim einstigen Ethereum-Killer. In den letzten 24 Stunden ist der Kurs auf knapp 84 Dollar gestiegen, womit SOL XRP vom fünften Platz im Krypto-Ranking der größten Coins nach Marktkapitalisierung verdrängt hat. Währenddessen steigt yPredict ($YPRED) auf über 5,6 Millionen Dollar im Presale, sodass Analysten auch hier schon bald eine Kursexplosion erwarten.

Es vergeht keine Woche, in der man nicht meldet, dass Solana ein neues Jahreshoch erreicht. Inzwischen hat sich der SOL-Kurs in diesem Jahr fast verzehnfacht. Die Gründe sind vielseitig. Der Abverkauf der gecrashten Börse FTX, die über 10 % des gesamten SOL-Angebots gehalten hat, ist kontrollierter abgelaufen als von vielen erwartet, die Netzwerkausfälle gehören der Vergangenheit an und mit dem Firedancer Upgrade soll Solana seinem einstigen Ruf als Ethereum-Killer wieder alle Ehre machen und die Grenzen des bisher machbaren verschieben.

(SOL Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten – Quelle: Coinmarketcap)

Auch der Solana-basierte Meme Coin BONK hat der Highspeed Blockchain sehr in die Karten gespielt, da dadurch ein Hype ausgelöst wurde, der viele neue Anleger ins Ökosystem bringt, die hier bereits auf den nächsten x1.000 Meme Coin hoffen. Alles in allem könnten die Umstände also kaum besser sein, sodass es auch nicht weiter verwunderlich wäre, wenn Solana schon Anfang nächsten Jahres – vielleicht sogar noch in diesem Jahr – die 100 Dollar Marke knackt. Aber auch die aktuelle Year to Date Rendite ist beeindruckend. Getoppt könnte diese noch vom neuen $YPRED-Token werden, der schon bald an den Kryptobörsen gelistet werden dürfte.

yPredict soll Krypto-Handel mit KI erleichtern

Bei yPredict handelt es sich um eine Plattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um Trader zu unterstützen, die dadurch bessere Prognosen erstellen können sollen, um effizienter zu handeln. Das Analysieren großer Datenmengen, ohne sich dabei von seinen Emotionen leiten zu lassen, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ein Trader haben sollte, um erfolgreich zu sein. Das sind genau die Bereiche, die KI schon heute perfekt abdecken kann. Emotionen fehlen den Bots, was sich hier als Vorteil erweist, während Muster in großen Datenmengen schnell erkannt werden können.

Die KI analysiert sämtliche Daten, die sich im Netz über einen Coin finden lassen, um die Stimmung am Markt zu bewerten, erkennt Chartmuster, die einen guten Ein- oder Ausstiegszeitpunkt signalisieren und sendet entsprechende Signale an die Community, die daraufhin ihre Trades platzieren kann. Mit yPredict wäre es also in Zukunft möglich, von explodierenden Coins wie Solana schon zu erfahren, bevor diese um das 8- bis 10-fache steigen.

Die Services von yPredict werden sowohl in einer kostenlosen eingeschränkten Version als auch in einer zahlungspflichtigen Premium-Version verfügbar sein, wobei der native Token der Plattform $YPRED als Zahlungsmittel verwendet werden kann. Das bedeutet, dass mit zunehmender Bekanntheit der Plattform auch der Wert des $YPRED-Tokens stark ansteigen kann.

(YPRED Preslae – Quelle: ypredict.ai)

Aktuell ist $YPRED noch im Presale erhältlich, wobei Investoren bereits mehr als 5,6 Millionen Dollar für den Token ausgegeben haben. Während des Vorverkaufs haben Anleger noch den großen Vorteil, dass sie zum Fixpreis einsteigen können, während es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu erhöhter Volatilität kommen kann, bei der sich der Kurs schnell vervielfachen kann. In der nächsten Vorverkaufsstufe steigt der Preis von aktuell 0,11 Dollar auf 0,12 Dollar, wodurch frühe Käufer bereits einen Nominalgewinn bis zum Listing an den Exchanges mitnehmen.

