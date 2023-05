Krypto News: SpongeBob (SPONGE) schlägt PEPE – schon am 3. Tag nach 1.000 % Plus folgt das Listing an der CEX LBank

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Sonntag, 7. Mai 2023 – Der explodierene Meme-Coin $SPONGE wird heute an der Centralized Exchange (CEX) LBank eingeführt. Die in Hongkong ansässige LBank ist laut Coinmarketcap die 16. größte Börse weltweit mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von über 800 Millionen Dollar.

Investoren sollten also ihre Wallets aufladen, um vom möglichen 5.000 Dollar Bonus zu profitieren. Zusätzlich läuft aktuell auch ein Meme-Wettbewerb beim SpongeBob Token ($SPONGE), bei dem man 50 x 100 Dollar für die besten SpongeBob-Memes gewinnen kann. Der Spongebob-Token ist aus dem Nichts aufgetaucht und hat nur drei Tage nach dem Start an dezentralen Börsen eine Marktkapitalisierung von 33 Millionen Dollar erreicht. Erstaunlicherweise hat Spongebob Pepe in der Zeit, die er brauchte, um seine ersten CEX-Listings zu sichern, übertroffen.

Es wird vermutet, dass in der $SPONGE-Zentrale immer mehr Anfragen für eine Notierung eingehen. In den kommenden Tagen wird über ein Binance-Listing gesprochen, da der Coin auf eine Marktkapitalisierung im dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich hofft. Gestern stürmte Spongebog in die Top-10-Rangliste der Meme-Coins auf Coinmarketcap und übertraf damit sogar Pepe in Bezug auf die Geschwindigkeit seines Aufstiegs.

Der Coin, der PEPE weit zurücklässt, ist aktuell auf Platz 5 unter den Meme-Coins mit den größten Gewinnen in den letzten 7 % Tagen.

Drei CEX-Listings in der Tasche – weitere große Ankündigungen stehen an

Diese Nachrichten kommen, nachdem der Coin schnell von Börsen gelistet wurde, die von dem steigenden Kaufinteresse und der hohen Liquidität hinter dem Projekt überrascht waren. CoinW, auf Platz 23, und Toobit, auf Platz 32, haben beide gestern $SPONGE gelistet, ein Schritt, der ein Segen für DEX-Käufer mit bescheidenen Mitteln war, die mit Gasgebühren zu kämpfen hatten, die gestern bis zu 155 $ betrugen.

Es gibt hartnäckige Gerüchte, dass das Team hinter Shiba Inu seine Hand im Spongebob-Projekt hat. Die ursprünglichen Meme-Coins Dogecoin und Shiba Inu verzeichnen einen Rückgang des Handelsvolumens und einen Preisverfall, da sich immer mehr Trader, teilweise mit großen Budget (Wale) auf die neuen Angebote konzentrieren. Wie unten zu sehen ist, sind Kaufaufträge von über 100.000 $ für Spongebob an der Tagesordnung. Ein Wal gab 338.723 $ aus, um eine Flagge für den $SPONGE-Bullenlauf zu setzen.

Extrem hohe Renditen: Käufer wechseln von Pepe zu $SPONGE

Krypto-Händler und Investoren, die Pepe, Wojak, Pooh und Turbo verpasst haben, wenden sich in Scharen $SPONGE zu, wie diese jüngste Nachricht auf dem Discord-Server des Projekts zeigt. Analysten sagen SpongeBob große Dinge voraus, mit Gewinnen, die extrem hohe Renditen für frühe Investoren bei einem Coin, der erst drei Tage alt ist, einbringen könnten. $SPONGE wurde auf Twitter in Indien auf Platz 3 gehandelt, als der Hype begann, die Welt zu durchdringen. Die Basis der LBank in China wird wahrscheinlich auch dazu beitragen, die Käufe in Asien anzukurbeln.

Börsen wetteifern darum, den heißen Meme-Coin $SPONGE als erster zu listen

Die Aktivität rund um die neuen Meme-Coins Pepe und $SPONGE ist so groß, dass das Ethereum-Netzwerk von Tag zu Tag geschäftiger wird und die Gasgebühren in die Höhe treibt. In den Krypto-Sozialen Netzwerken wird davon gesprochen, dass $SPONGE der nächste Pepe Coin sein wird. Pepe hat Gewinne von 7.000% hingelegt, während Spongebob in seiner kurzen Zeit bis heute mehr als 1.000 % gestiegen ist.

Spongebob wächst schneller als Pepe, gemessen an einer Reihe wichtiger Kennzahlen, vor allem an der Zeit, die er für seine oben erwähnte erste CEX-Notierung benötigt hat. Pepe ist nun sowohl auf Binance als auch auf Kucoin gelistet, da der Wettbewerb zwischen den Börsen um die Listung von Coins im Zentrum des neuen Meme-Wahns stattfindet.

Es kursieren Gerüchte über weitere $SPONGE-Listings innerhalb weniger Tage und Stunden. Wenn man eine ähnliche Entwicklung wie bei Pepe annimmt, ist es nicht abwegig zu erwarten, dass $SPONGE auf Top-10-Börsen wie Kucoin und Binance auftauchen wird.

Unglaublich! Spongebob hat eine bessere Liquidität als Pepe

In vielerlei Hinsicht hat $SPONGE Pepe schon überholt. Während Pepe einen Token-Vorrat von 42 Billionen (420.690.000.000.000) hat, liegt der von $SPONGE bei relativ bescheidenen 40,4 Milliarden (40.400.000.000). Diese Tokenomics machen $SPONGE zu einem psychologisch attraktiveren Token für den Handel für viele. Hinzu kommt die Tatsache, dass $SPONGE in den letzten 24 Stunden um 126 % auf 0,001025 Dollar gestiegen ist, während Pepe um 14% gefallen ist.

Die entscheidende Kennzahl ist jedoch die Liquidität. Der Tippgeber der Alpha-Gruppe, Captain Clutch, wies vor ein paar Tagen darauf hin, dass $SPONGE die Hälfte der Liquidität von Pepe hat, aber nur ein Hundertstel seiner Marktkapitalisierung. Siehe die Daten im Screenshot unten. Inzwischen ist die Marktkapitalisierung von $SPONGE auf 33 Mio. $ gestiegen, aber auch die Liquidität hat sich erhöht – auf mehr als 8 Mio. $.

Das bedeutet, dass es tatsächlich sicherer und wahrscheinlich profitabler ist, $SPONGE zu kaufen als Pepe, da Pepe aufgrund seiner geringeren Liquidität und Markttiefe anfälliger für einen Preissturz durch Wale ist.

Noch verlockender ist, dass 99,54 % der Liquidität gesperrt sind.

Die Wallet Nr. 1 verfügt über 29 % des Angebots und ist für 2 Jahre gesperrt

Die Tatsache, dass die größte Wallet für zwei Jahre gesperrt ist, was für Börsen und Händler einen weiteren Anreiz darstellt, in den Markt einzusteigen, trägt ebenfalls zum Ansturm von CEXs bei, die eine Listung anstreben, und von Händlern, die das nächste große Ding unter den Meme-Coins kaufen wollen.

Die größte Wallet hält 29 % des Angebots.

Der gut vernetzte Trader und Analyst Captain Clutch teilte seinen Anhängern mit, dass das mysteriöse Team, das hinter $SPONGE steht, am Montag mit großen Marketingmaßnahmen beginnen wird.

In seinem jüngsten Tweet sagt er:

“$SPONGE erreicht neues Allzeithoch, aber kann noch deutlich höher steigen…

CEX Listings kommen und großer Marketingschub beginnt diesen Montag….

$SPONGE hat keine Grenzen..”

$SPONGE new ATH but so much further to go….



CEX listings incoming and huge marketing push starts this Monday…. $SPONGE has no limits https://t.co/PAxf34Lgsl pic.twitter.com/O4cfYGJIKj — Captain Clutch (@CaptClutchNFT) May 6, 2023

Die Chance, unglaubliche Renditen zu erzielen, ist da. Jetzt direkt auf Uniswap oder zu einer der wachsenden Liste von zentralen Börsen, die $SPONGE listen, und vielleicht eine lebensverändernde Investition tätigen.

