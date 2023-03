Krypto News: Stepn (GMT) trendet wieder und auch dieser M2E-Coin wird immer öfter gekauft – Ist der Move 2 Earn Hype wieder da?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer in den letzten Tagen einen Blick auf die Trends auf Coinmarketcap geworfen hat, ist dabei nicht an Stepn vorbeigekommen. Immer wieder trendet der GMT, der auch schon eine starke Performance in diesem Jahr hingelegt hat. Noch beim Jahreswechsel lag der GMT nur knapp über der 0,20 Dollar Marke, aktuell liegt der Kurs bei 0,3791 USD. Ein Plus von fast 90 %. Zwischenzeitlich ist der Preis sogar Ende Jänner auf über 0,68 Dollar gestiegen, womit der Move 2 Earn Coin mit mehr als 200 % im Plus war. Ist das das Comeback des Move 2 Earn Hypes?

Noch nicht mal ein Jahr ist es her, dass Stepn im Kryptospace eingeschlagen hat wie eine Bombe. Move 2 Earn war ein neues Konzept, das User für das Sammeln von Schritten mit Coins belohnt hat, wenn diese zuvor einen Sneaker-NFT gekauft haben. Innerhalb kürzester Zeit sind der GMT und der GST in schwindelerregende Höhen gestiegen und Stepn hat sich schnell seinen Platz unter den Top 100 Kryptoprojekten gesichert. Social Media Plattformen waren voll mit Bilder der bunten Sneaker und auch auf Youtube sind immer mehr Videos von Menschen erschienen, die sich durch Gehen und Laufen tausende Dollar dazuverdient haben.

Auf den Hype folgte der Fall und der schnelle Absturz der Coins, da Stepn zu sehr darauf aufgebaut war, dass immer neue User in das Ökosystem kommen und so den Kurs oben halten. Schnell war aber der Punkt erreicht, an dem die Anzahl der Token, die durch Schritte generiert wurden, die derer überstiegen hat, die für In-App-Aktivitäten geburnt wurden und mit dem Überschuss kam auch schnell der Preissturz, da User eben lieber das schnelle Geld machen wollten als die Coins in der App wieder auszugeben.

Das haben auch die Entwickler inzwischen gemerkt und arbeiten daran, die User mit ständigen Neuerungen doch bei Laune und im Stepn Ökosystem zu halten. Mysteryboxen, neue Sneaker mit besseren Earning-Möglichkeiten, hohe Social-Media-Aktivität – all diese Maßnahmen scheinen langsam Früchte zu tragen und die Beliebtheit des Move 2 Earn Projekts steigt langsam wieder an. Die gesamte Marktkapitalisierung aller im Umlauf befindlichen GMT beläuft sich aktuell auf mehr als 228 Millionen Dollar bei einem Handelsvolumen von mehr als 42 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden. Wenn die Entwickler ihre Bemühungen nicht stoppen und auch im restlichen Jahr weiterhin an der App arbeiten, wäre es gut möglich, dass der GMT wieder einen Kurs im Bereich um 1 Dollar erreicht und sich auf diesem Niveau hält.

Deutlich bessere Chancen für Fight Out?

Stepn hat zwar vieles richtig gemacht und den Move 2 Earn Hype ausgelöst, allerdings wurden auch viele Fehler gemacht und das Konzept nicht zu Ende gedacht. Anders sieht das bei Fight Out aus. Hier scheinen sich die Entwickler ein Gesamtkonzept überlegt zu haben, das einen langfristigen Erfolg für das Move 2 Earn Projekt bedeuten könnte. Während Stepn User nur für das Gehen belohnt hat und abgesehen vom Coin-Earning nicht wirklich einen Mehrwert geliefert hat, geht man bei Fight Out andere Wege.

Hier starten User mit einem Avatar-NFT im Metaverse, der an die reale Person gebunden ist, die ihn hält und nicht gehandelt werden kann. Der Grund dafür ist genial und könnte ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Fight Out sein: Der Avatar im Metaverse profitiert von den Erfolgen der Person, die ihn hält. Trainieren User in der realen Welt Kraft und Ausdauer, können sie diese Attribute auf ihren NFT übertragen. Da man in Fight Out REPS-Token verdienen kann, indem man Herausforderungen meistert und andere User zu kleinen Challenges herausfordert, stehen die Chancen, mehr zu verdienen, natürlich umso besser, wenn man in echt hart trainiert.

So liefert Fight Out neben dem Coin-Earning auch Gaming-Aspekte, die dafür sorgen, dass User auch bei Laune gehalten werden, wenn die Coins nicht hoch im Kurs stehen. Außerdem liefert die App Trainingspläne und Kampfsport-Videokurse, die zusätzlich dafür sorgen, dass Nutzer die App starten und im Ökosystem bleiben. Durch diese Mischung aus Metaverse, Play 2 Earn und Move 2 Earn hat Fight Out das Potenzial, schon bald zu den beliebtesten Projekten in diesen Bereich zu gehören. Das zeichnet sich auch schon am $FGHT-Presale ab. Dieser hat innerhalb kürzester Zeit mehr als 4,7 Millionen Dollar zur Finanzierung des Projekts eingebracht.

Der FGHT ist der native Token von Fight Out. User können REPS verdienen, die sie entweder in der App nutzen, oder gegen FGHT eintauschen können und so bares Geld verdienen. Der erfolgreiche Vorverkauf deutet darauf hin, dass Fight Out schon bald nach dem Launch durch die Decke gehen könnte. Für April 2023 haben bereits 7 Kryptobörsen das Listing des FGHT-Tokens bestätigt und bis dahin steigt der Preis im Vorverkauf alle 12 Stunden an. Dadurch fällt der nominale Gewinn umso höher aus, je früher man einsteigt. Außerdem gibt es aktuell ein Bonusprogramm, das Investoren bis zu 67 % Bonus auf ihre Einzahlung einbringen kann, wenn sie FGHT im Presale kaufen und eine gewisse Zeit lang sperren. Das verhindert auch, dass der Coin beim Launch im April den Markt flutet und der Preis kurzfristig fällt.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

