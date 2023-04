Krypto News: Tamadoge notiert am Donnerstag, dem 27. April, auf Bybit – 4 Millionen TAMA Giveaway – Weitere CEX-Listings und App-Start laut CEO in “naher Zukunft”

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mittwoch 26. April 2023 – Der beliebte Play 2 Earn Meme-Coin Tamadoge hat jetzt eines der höchsten Handelsvolumen aller Memcoins im Krypto-Space und ist der einzige Top-Meme Coin der letzten Tage, der auf Sieben-Tages-Basis im grünen Bereich gehandelt wurde.

Der dramatische Anstieg des Interesses an dem Coin folgt auf die Nachricht von seiner Notierung an der Bybit Kryptobörse, die morgen (Donnerstag, 27. April) um 08:00 Uhr UTC stattfindet.

Bybit TAMA Listing – Giveaway-Preispool von 4.000.000 TAMA

Bitte beachten Sie die folgenden Termine für das Giveaway – weitere Informationen finden Sie auf der Ankündigungsseite für das Bybit TAMA-Listing.

26. April 10:00 AM UTC Einzahlungen öffnen und wir veranstalten ein Deposit to Earn Giveaway

27. April 8:00 AM UTC Innovation Zone Listing Open + Trade to Earn Werbegeschenk

28. April 10:00 AM UTC Abhebungen offen

Das TAMA-Handelsvolumen steigt sprunghaft an

Tamadoge rühmt sich derzeit des achthöchsten 24-Stunden-Handelsvolumens aller Meme-Coins und übertrifft damit sogar Dogelon Mars. Ein weiteres Zeichen für die wachsende Beliebtheit von TAMA ist, dass er am Dienstag der einzige Top-Meme-Coin war, der mit einem Plus von 58 % im positiven Bereich gehandelt wurde, während Dogecoin und Shiba Inu um 15 % bzw. 11 % niedriger lagen.

Neue Käufer sorgen für Kurserholung, da Bybit-Börsengang näher rückt

Nach der Ankündigung der Börsennotierung am 24. Oktober, die nach dem Motto „buy the rumor, sell the news“ ablief, kam es zu einer starken Kurserholung, da neue Käufer hinzukamen. Die erhöhte Volatilität der Kurse hat dazu beigetragen, dass das Handelsvolumen bei allen Börsenpaaren gestiegen ist. Obwohl es natürlich Höhen und Tiefen gibt, hat das 24-Stunden-Handelsvolumen von Tamadoge laut Coinmarketcap-Daten ein kurzfristiges Hoch von mehr als 14,75 Millionen Dollar erreicht.

Die in Dubai ansässige Bybit ist die drittplatzierte Kryptobörse mit einer Top-Bewertung von 10, laut den neuesten Daten der Daten-Website CoinGecko. Es sollte auch angemerkt werden, dass das tägliche Handelsvolumen der Börse in den letzten Tagen tendenziell gestiegen ist, von etwa 500 Millionen Dollar auf derzeit 706 Millionen Dollar.

Die Börse wird monatlich von mehr als 20 Millionen Menschen besucht, was der Tamadoge-Gemeinschaft einen enormen Auftrieb geben wird. Die Anleger werden auch durch die Tatsache beruhigt, dass die Börse die Daten über die Reserven veröffentlicht, um ihren Kunden die zusätzliche Sicherheit zu geben, dass alle Einlagen sicher sind und berücksichtigt werden.

Der TAMA-Kurs ist bereit, den Widerstand bei 0,032 $ zu durchbrechen

Im Vorfeld der Ankündigung der Börsennotierung durch Bybit verzeichnete der Kurs des TAMA-Tokens einen Anstieg von über 200 %. Gewinnmitnahmen von Daytradern ließen den Preis wie erwähnt zurückfallen, aber das hat den Effekt, dass mehr Luft in den Ofen kommt, um die nächste Stufe nach oben zu treiben. TAMA hat den Widerstand bei 0,032 $ getestet und ihn vorübergehend überwunden. Jetzt ist der Kurs bereit, diese entscheidende Marke zu durchbrechen und zur Unterstützung umzukehren.

Der Preiskanal des Meme-Coins deutet auf eine steigende Tendenz hin. Bei konservativer Betrachtung könnte sich der Preis bis Anfang Mai auf den Angriff auf 0,10 $ vorbereiten, ein enorm wichtiger Meilenstein, da er eine Null auflösen würde.

Natürlich könnte der Preis in kurzer Zeit noch viel höher steigen, die Spannung rund um den Coin ist auf jeden Fall groß genug dafür. Käufer sollten nicht von einer enormen Bewegung des Preises überrascht sein, die aus dem Kanal ausbricht, um das Allzeithoch bei $0,19 zurückzuerobern. Das würde eine fast 10-fache Rendite für die heutigen Käufer bedeuten. Für die insgesamt positive These sprechen nicht nur die hohen Umsätze und die Notierung von Bybit, sondern auch die Aussicht auf weitere Börsengänge in naher Zukunft.

Jon Bishop, CEO von Tamadoge: „Tamadoge ist keine Eintagsfliege unter den Coins“

Jon Bishop, CEO von Tamadoge, kommentierte die bevorstehende Notierung an der Bybit und die Zukunftspläne: „Der Anstieg des Handelsvolumens zeigt der gesamten Krypto-Community, dass Tamadoge kein Eintagsfliegen-Meme-Coin ist.“ Bishop ist ein Schwergewicht der Gaming-Branche und war zuvor Head of Mobile beim führenden Kinderspielverlag Outright Games.

„Wir haben immer gesagt, dass es uns um das Produkt geht – wir sind ein Meme-Coin mit hohem Nutzen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, skalierbare Web3-Spiele für den Massenmarkt anzubieten“, erklärt Bishop. „Wie ChatGPT können wir die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können sagen, dass wir alle Voraussetzungen für ein Wachstum schaffen, und zwar in einer Weise, wie es kein anderes Krypto-Gaming-Projekt tut. „Wir haben fünf Arcade-Spiele veröffentlicht, die mehr als 26.000 einzigartige Nutzer haben – mehr als die Top-Krypto-Projekte wie Decentraland und The Sandbox zusammen.

Mobile App von Tamadoge für Mai geplant, weitere Top 5 CEXs in naher Zukunft“ laut CEO

Bishop weiter: „Unsere Entwickler arbeiten weiterhin hart an der Entwicklung unserer mobilen App, die wir hoffentlich irgendwann im Mai als Beta-Version veröffentlichen werden. Der Tamadoge Pet Store wird ebenfalls schon im nächsten Monat verfügbar sein. TAMA-Besitzer können dann mit dem Staking beginnen.“ „Und das ist noch nicht alles. Ich kann heute bestätigen, dass wir in naher Zukunft mindestens zwei weitere Top-5-Börsen auflisten werden. Die Verträge sind bereits unterzeichnet, und wir sind gerade dabei, sie in unseren Marketingplan einzupassen, um eine maximale Wirkung zu erzielen“, so Bishop weiter.

„Play-to-Earn muss nicht schwierig, langweilig oder teuer sein. Tatsächlich bieten wir bereits das genaue Gegenteil von all diesen Dingen, mit Spielen, die einen reibungslosen Einstieg ermöglichen, Spaß machen, süchtig machen und sich lohnen – und das alles gleichzeitig. „Alo, unsere App mit Augmented-Reality-Funktionen, wird Meme Coins in das Tamaverse bringen und soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.“

Abschließend bedankte sich Bishop bei der Community. „Ich hoffe, dass alle auf dem Laufenden bleiben, indem sie unsere öffentliche Roadmap besuchen. Bleibt dran, denn wir werden noch viele weitere Updates für unsere treue Community haben, während wir die Zukunft des Gamings entwickeln. „Danke, dass ihr unsere treuen Unterstützer und unsere besten Vermarkter seid. Erfolgreiche Spieleprodukte, die Bestand haben, basieren auf dem Aufbau von Communities. Mit eurer Hilfe ist das genau das, was wir tun.“

Kaufen Sie sich mit Tamadoge in die Zukunft des Gamings ein

Tamadoge ist der Meme-Coin, den man im Moment beobachten sollte. So sehr, dass Analysten dem TAMA-Kurs hohe Preisziele voraussagen. TAMA kann bereits auf 17 zentralen Kryptobörsen gekauft werden und ab morgen (Donnerstag, 27. April) auch auf Bybit, also auf insgesamt 18 Börsen, und weitere werden folgen.

