Krypto News: Tamadoge startet NFT-Presale am 14. September – Preisanstieg um 25 % und Platz 1 auf CoinGecko

Die Web3-Spieleplattform Tamadoge startet am Donnerstag, den 14. September, ihren 3D-NFT-Vorverkauf. Zwei Wochen zuvor hatte das Team hinter Tamadoge die Einführung von Staking und vor einer Woche ein neues Burning-Programm angekündigt, das den Kurs des $TAMA-Tokens in die Höhe getrieben hat.

Mit einer Reihe erfolgreicher Spieleinführungen will die Top-Memecoin-lastige Spieleplattform die Markenbekanntheit des Ökosystems und seines nativen Tokens $TAMA stärken, während das Team versucht, ihre Nutzerbasis zu vergrößern und mehr Listing auf zentralen Kryptobörsen zu erreichen.

Die Einführung der Tamadoge 3D NFTs ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Projekt und ein Vorläufer für zukünftige Updates, die die NFTs zu voll spielbaren Charakteren in Tamadoge-Spielen machen werden. Tamadoge 3D NFTs werden in Zukunft eine Reihe von dynamischen Funktionen enthalten, wie z.B. Levelaufstieg und die Möglichkeit, die Charaktere mit Accessoires auszustatten, um ihre Seltenheit zu erhöhen.

Mit dem neuen NFT-System und dem Pet Shop können die Spieler ihre NFTs kostenlos aufleveln, indem sie Engagement und Erfahrungspunkte einsetzen. Tamadoge bleibt seiner Produkt-Roadmap treu und verschiebt die Grenzen dessen, was in Web3-Spielen möglich ist, indem es Spiele entwickelt, die für den Mainstream der Gelegenheitsspieler zugänglich und ansprechend sind.

Die 3D-NFTs werden dabei eine Schlüsselrolle spielen, um der Community ein einzigartiges und fesselndes Spielerlebnis zu bieten. Die jüngste Ankündigung von Tamadoge ist die dritte Enthüllung der drei Mystery-Projekte, die anderen beiden sind eine Staking-Funktion und ein vielseitiges Token Burn-Programm.

Zu den anderen Teilen des überarbeiteten Marketingprogramms, die der Community vorgestellt wurden, gehören zwei Giveaways, deren Termine und Beträge jedoch noch nicht bekannt gegeben wurden.

Tamadoge-Mystery-Projekt 1: Staking zur Ertragssteigerung

Die Staking-Funktion hat in der Tamadoge-Community sofort Anklang gefunden. Seit dem Start vor einer Woche ist die Anzahl der gestakten Token auf 46,7 Millionen angestiegen, wobei jeder Staker eine potenzielle jährliche Rendite von 4,3 % erhält.

Ein Staking-Pool von zwei Millionen $TAMA-Token wurde für die Verteilung der Rewards bereitgestellt. Der Pool wird auf vier Monate aufgeteilt – 500.000 $TAMA pro Monat (etwa 216.000 Blockbestätigungen), das entspricht 3 $TAMA pro Blockbestätigung.

Gestakte Token können jederzeit abgehoben werden, während die APY variabel ist, abhängig von der Anzahl der gestakten Token. Der Betrag, den jeder Staker verdient, hängt vom Prozentsatz des Staking-Pools, den er besitzt, und der aktuellen APY ab.

Tamadoge-Mystery-Projekt 2: Neues Burn-Programm

Ergänzend zur Staking-Funktion sind die neuen Burn-Funktionen darauf ausgerichtet, die Knappheit und den Wert von $TAMA zu erhöhen. Die Benutzerfreundlichkeit ist das Herzstück von allem, was das Team hinter Tamadoge tut, und das ist auch nicht anders, wenn es darum geht, die Community in das dreiteilige Burn-Programm einzubeziehen.

Um die Beteiligung der Community zu fördern, sind daher alle drei Arten von Burnings, ihre Zeitpläne und die zugehörigen Kennzahlen auf dem neu eingerichteten Tamadoge Burn Dashboard öffentlich zugänglich:

Mega Burns:

Für das vierte Quartal sind besondere Werbeaktionen geplant, bei denen eine beträchtliche Menge an $TAMA-Token geburnt werden soll.

Community Burns:

Für jeden $TAMA-Token, den die Community burnt, wird Tamadoge den gleichen Betrag an $TAMA burnen. Bis zu 5 Millionen $TAMA werden bis zum 5. November geburnt.

Platform Revenue Bunrs:

Alle Einnahmen aus Plattformverkäufen werden in $TAMA-Token umgewandelt und anschließend geburnt.

Zusätzlich zu den Token Burn-Plänen führt das Dashboard eine Übersicht über die Anzahl der bisher geburnten Token. Eingeloggte User können auch sehen, wie viele TAMA sie bereits geburnt haben. Der nächste Mega Burn von Tamadoge soll im Oktober stattfinden und 10 Millionen Token burnen.

$TAMA-Token-Preis steigt in 2 Wochen um 25 % an

Es war die Ankündigung der Staking- und der Burn-Funktion in der letzten Woche, die den Preis des $TAMA-Tokens in die Höhe getrieben hat. Der $TAMA-Kurs ist stark angesteigen und ist jetzt um 25% höher als vor zwei Wochen. Die Preisdynamik war so groß, dass $TAMA auf der führenden Listing- und Datenseite CoinGecko regelmäßig in der Tabelle der Top-Trending-Kryptowährungen auftauchte.

Die täglichen Volumina näherten sich der 1 Millionen Dollar Marke, als der Coin den Platz 1 einnahm und sich die meiste Zeit der letzten Woche in den Top 3 hielt. Die jüngste Ankündigung des Teams wird wahrscheinlich die Preisdynamik aufrechterhalten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Preis von $TAMA laut CoinGecko-Daten bei 0,01058 Dollar.

Tamadoge’s $TAMA Token kann derzeit an mehreren Tier-1-Kryptobörsen gekauft werden, einschließlich der erstklassigen zentralisierten Exchanges OKX und Bybit. Potenzielle Käufer können $TAMA auch direkt auf der Tamadoge-Website mit einer Karte, Apple Pay, Google Pay oder einer Vielzahl anderer Methoden kaufen, sowie durch Zugriff auf das Widget der dezentralen Börse Uniswap, das auf der Tamadoge-Website verfügbar ist.

Der Durchbruch von Tamadoge in den App Stores zeigt, dass das Projekt immer stärker wird

Das wachsende Tamaverse-Ökosystem hat sechs Spiele auf zwei Apps veröffentlicht – fünf Spiele auf Tamadoge Arcade und ein sechstes Spiel namens Tamadoge Arena, das über eine eigene App verfügt. Eine bedeutende Leistung für eine Web3-Spieleplattform wie Tamadoge ist, dass beide Apps in den App-Stores für iOS und Android verfügbar sind.

Tamadoge Arena ist ein einziges Spiel mit drei Levels. Alle sechs Spiele wurden von der Community gut aufgenommen. Tamadoge Arena ist nur für Mobiltelefone verfügbar, während die Tamadoge Arcade-Spiele sowohl im Browser als auch auf dem Mobiltelefon gespielt werden können.

Das Flaggschiff, die Tamagotchi-App, ist laut der öffentlichen Roadmap “in Arbeit”. Die Nutzer der App kümmern sich um ihr Mini-Doge und pflegen es, damit es eines Tages ein starker Gegner in Kämpfen gegen andere Pets wird und zu einem wertvollen NFT heranwächst.

Ein zentrales Ziel der aktuellen Marketingkampagne ist es, an weiteren Top-Börsen gelistet zu werden, um die guten Nachrichten über Tamadoge zu verbreiten und die Basis der Token-Besitzer und -Spieler weiter zu vergrößern. Mit dem Trend von $TAMA auf den wichtigsten Kryptobörsen zeigt die Marketingkampagne bereits ihren Wert. Mit steigendem Handelsvolumen und zunehmender Bekanntheit des Projekts dürften weitere große Börsen auf das Projekt aufmerksam werden.

