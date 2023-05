Krypto News: Tamadoge (TAMA) beseitigt die Einstiegshürden für Play 2 Earn Spiele – Besser als Shiba Inu?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Freitag 5. Mai 2023 – Der Meme-Coin Tamadoge hat sich mit Web3Auth zusammengetan, um eine reibungslose und unkomplizierte Lösung für die Anmeldung von Spielern bei ihren Web3-Spielen zu schaffen. Dank der Zusammenarbeit mit Web3Auth benötigen die Spieler nur noch eine E-Mail-Adresse, um sich anzumelden und Tamadoge Arcade-Spiele zu spielen. Dies ist ein großer Schritt sowohl für Tamadoge als auch für die Krypto-Welt im Allgemeinen. Play to Earn-Spiele sind eine großartige Idee und immer noch einer der beliebtesten Sektoren unter den Kryptowährungen.

Web3-Gaming bietet potenziell so viel, was die herkömmliche Gaming-Welt nicht bietet, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Geld zu verdienen und das Eigentum an den eigenen Items im Spiel zu sichern. Aber all das nützt nichts, wenn niemand auf die Spiele zugreifen kann, um sie überhaupt zu spielen. Das Team von Tamadoge hat von Anfang an gesagt, dass es das Problem der Überbrückung zwischen Web2 und Web3 lösen will. Heute hat es dieses Ziel erreicht.

Tamadoge ist der Meinung, dass Spiele für jedermann zugänglich sein müssen

Um sein Ziel zu erreichen, ein Herausgeber von Massenmarktprodukten mit Millionen von Nutzern zu werden, war es dringend notwendig, die beträchtliche Eintrittsbarriere zu beseitigen, die einen Großteil des P2E-Bereichs behindert. Viele Spieler, insbesondere diejenigen, die neu in der Welt der Krypto-Wallets sind, schrecken vor der Komplexität zurück, die mit der Verbindung ihrer Wallets mit den Spielen, die sie spielen wollen, verbunden ist.

Dies führt oft zu Frustration und zum Verzicht auf die Spiele selbst. Tamadoge war gegen dieses Problem nicht immun, da das Team eine hohe Anzahl von Abbrüchen feststellte, die sich in der Anzahl der Besucher auf der Seite play.tamadoge.io und in der tatsächlichen Anzahl der Spiele widerspiegelte. Trotz der Schwierigkeiten, mit denen sich potenzielle Spieler der Arcade-Spiele konfrontiert sehen, konnte Tamadoge mehr als 35.000 monatlich aktive Nutzer für seine fünf bisher veröffentlichten Spiele gewinnen.

Das mag im Vergleich zu World of Warcraft oder Call of Duty nicht viel klingen, aber Tamadoge hat mehr monatlich aktive Nutzer als die Top-Krypto-Projekte The Sandbox und Decentraland zusammen. Dennoch ist es eine große Enttäuschung, dass es nicht gelungen ist, alle Spielinteressierten zu tatsächlichen Spielern zu machen. Das Feedback, das das Projekt für seine Spiele erhalten hat, war überwältigend positiv und die Spieler beschrieben sie als unterhaltsam und süchtig machend. Umso dringlicher war es für das Team, das Onboarding-Problem zu lösen.

Dank Web3Auth ist es jetzt einfacher denn je, Tamadoge Arcade-Spiele zu spielen

Dank Web3Auth, dem Anbieter einer einfachen Authentifizierungsinfrastruktur für Web3-Wallets und -Anwendungen, ist Tamadoge nun für Millionen weiterer potenzieller Spieler erreichbar. Neueinsteiger können auch ihre Google-, Apple- oder Facebook-Konten verwenden. Mit Web3Auth ist es Tamadoge gelungen, den Anmeldeprozess für die Tamadoge Arcade zu vereinfachen. Für die Spieler ist es jetzt einfacher denn je, mit dem Spielen zu beginnen und Belohnungen zu erhalten.

Zum ersten Mal können Spieler, die die Tamadoge-Spielhalle erkunden möchten, sofort mit dem Spielspaß beginnen, ohne dass sie gleich eine Wallet verknüpfen müssen. Wer also neu in der Kryptowelt ist und keine Wallet hat, kann trotzdem in das Spiel eintauchen und das Spielgeschehen sofort und ohne Probleme genießen. Für diejenigen, die sich zweimal überlegt haben, ob sie sich hinter die Mauern des Web2-Gamings wagen sollen, und die ihre Zweifel an Krypto hatten, ist jetzt die Gelegenheit, einen Blick darauf zu werfen.

Tamadoge verschenkt Gratis-Credits an Neulinge

Tamadoge glaubt, dass Neulinge, sobald sie die Spiele gespielt haben, süchtig werden. Zu diesem Zweck bietet das Projekt Neuanmeldungen kostenlose Credits, um ihnen den Einstieg zu erleichtern. Sobald die Spieler alle Sprünge, Ausweichmanöver und Tauchgänge in den Spielen beherrschen, werden die meisten von ihnen Token kaufen wollen, um in die große Liga aufzusteigen und um die Spitzenplätze in den Ranglisten zu kämpfen.

Um die Bemühungen beim Start von Tamadoge zu reduzieren, können die Nutzer nun ihre Wallet später verknüpfen und haben trotzdem Zugang zu Tama Island und den Bestenlisten. Das Spielen von Tamadoge Arcade-Spielen könnte nicht einfacher sein. Alles, was potenzielle Spieler tun müssen, ist, eine E-Mail-Adresse anzugeben, um mit ihrem Play 2 Earn-Abenteuer zu beginnen.

CEO Jon Bishop: “Tamadoge ist führend bei der Einführung von Web3 für ein Massenpublikum”

Der CEO von Tamadoge, Jon Bishop, ist ein Veteran der Spieleindustrie und steht an der Spitze der Mission, Web3 auf den Massenmarkt zu bringen. Bishop bringt eine Fülle von Erfahrungen in diese Rolle ein. Er hatte zuvor leitende Positionen in den Bereichen Fintech, Krypto und Gaming inne und arbeitete für Unternehmen wie eBay, PayPal, Coda und zuletzt bei Outright Games.

Er ist der frühere Leiter der mobile Abteilung von Outright Games, einem Verlag, der Spiele für große Marken wie Peppa Pig, Bratz und PAW Patrol und andere entwickelt. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen: Outright Games ist der weltweit größte Herausgeber von Kinderspielen.

Und Bishop kennt sich mit Kryptowährungen bestens aus. Er war zuvor Marketingdirektor bei Huobi Global, der drittgrößten Kryptowährungsbörse der Welt. Bishop kommentierte die Partnerschaft mit Web3Auth wie folgt: „Tamadoge ist führend darin, Web3-Gaming für ein Massenpublikum zugänglich zu machen.“

Fünf Arcade-Spiele mit einfachem Spielkonzept für den Massenmarkt gestartet – App kommt im Mai

Tamadoge hat bisher fünf Arcade-Spiele auf den Markt gebracht, so dass neue Spieler eine große Auswahl haben. Im Moment können die Spiele nur auf dem Desktop gespielt werden. Im Mai soll jedoch die mit Spannung erwartete Smartphone-App veröffentlicht werden, die mit dem Start des Tamadoge Pet Stores einhergehen könnte. Darüber hinaus sorgt die Transaktionsaktivität im Tamadoge Pet Store, in dem kosmetische Gegenstände für Tamadoge Pets gekauft werden können, bei den Tokenomics aufgrund des damit verbundenen Burning-Mechanismus für eine deflationäre Wirtschaft.

Der Token-Burn-Mechanismus sieht vor, dass das Äquivalent von 10 % aller Kaufbeträge geburnt wird, wodurch das Angebot reduziert und der Wert erhöht wird. Tamadoges clevere Mischung aus Meme-Coin und Tamagotchi-Wahn, der Asien und die ganze Welt im Sturm eroberte und immer noch einen festen Platz im Internet-Zeitgeist einnimmt, garantiert eine wachsende Anhängerschaft für den Coin.

Tamaverse nur mit einer E-Mail-Adresse betreten und loslegen

Noch in diesem Jahr wird das Tamaverse mit vollständiger Augmented-Reality (AR)-App-Funktionalität auf den Markt kommen. Mit dem AR/VR Mixed-Reality-Headset von Apple, das auf der Entwicklerkonferenz im Juni angekündigt wird, und den jüngsten Schritten von Snapchat in diesem Bereich, explodiert das Interesse an AR. Das Tamaverse hätte kein besseres Jahr für den Start wählen können. Um das Tamaverse zu betreten, brauchen die Spieler kein teures Headset, sondern nur die mobile App.

AR wird es den Spielern ermöglichen, ihr Tamadoge Pet rund um die Uhr zu pflegen und dank Augmented-Reality-Technologie auch in der realen Welt mit ihm zu interagieren. Während das Tamadoge-Haustier eines jeden Spielers wächst – man kann mehr als nur ein Haustier haben – und in der Rangliste aufsteigt, kann es in einer fesselnden, bahnbrechenden Spielumgebung gegen andere Haustiere antreten. Und für das alles benötigt man jetzt nur noch eine E-Mail-Adresse.

Der TAMA-Token kann an 18 zentralen Börsen gekauft werden, darunter OKX und Bybit.

