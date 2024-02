Krypto News: TG.Casino (TGC) hängt Rollbit (RLB) bald ab – über 155 Millionen Dollar in einem Monat

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

TG.Casino, der Neuling in der Krypto-GambleFi-Szene, übertrifft alle Erwartungen und ist mit seinem $TGC-Token wahrscheinlich ein Geheimtipp am Kryptomarkt. TG.Casino ist bereits die am besten lizenzierte Glücksspielplattform auf der beliebten Bot-Plattform Telegram und führt neue Funktionen ein, die die Aufmerksamkeit von Tradern und Spielern gleichermaßen wecken.

Dazu gehört vor allem die neue Webversion des Casinos, die zu einer explosionsartigen Beschleunigung des Nutzerzuwachses führen könnte. Der mit Spannung erwartete Vollbildmodus für Telegram-Nutzer ist jetzt verfügbar. Der Kurs befindet sich in einem klassischen zinsbullischen Cup and Handle-Muster, das Trader zum Kauf einlädt, da der Kurs sein Intraday-Debüt-Hoch von 0,33 Dollar testen und übertreffen könnte.

Beim aktuellen Preis von 0,25 Dollar sind alle Presale-Käufer deutlich im Plus, insbesondere die frühen Investoren, die sich den Startpreis von 0,125 Dollar sichern konnten. Kurzfristig übertrumpft die Käufernachfrage die Verkäufer und treibt den Preis des TGC-Tokens in die Höhe. Mittelfristig werden sich die Fundamentaldaten durchsetzen, wie die ersten Wachstumszahlen zeigen, die das Team am 29. Januar veröffentlichte.

Erwartungen übertroffen: Spieler setzen 155 Millionen Dollar in einem Monat

Die Spieler haben mehr als 155 Millionen Dollar im TG.Casino gesetzt – ein besonders beeindruckendes Aktivitätsniveau in einem Monat, in dem die Verbraucher nach dem Weihnachtsfest in der Regel nur wenig Geld ausgeben. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass TG.Casino schnell wächst.

Außerdem hat die Zahl der aktiven Spieler jetzt die 4.500er-Marke überschritten, da die Akzeptanz immer weiter voranschreitet. Man geht davon aus, dass die Mundpropaganda einen großen Teil des Erfolgs ausmacht, unterstützt durch eine digitale Werbekampagne, die weiterhin auf wichtige Krypto-Eigenschaften abzielt.

Zum Vergleich: Die kumulierten Nutzer von GambleFi Coins auf Ethereum erreichten am 22. Januar 74.683, wie aus den von Dune zusammengestellten Daten für die verfolgten Token hervorgeht.

In der Zwischenzeit haben die Gesamteinzahlungen die Marke von 14 Millionen Dollar überschritten, ein Zeichen für das Vertrauen der Community, das die Plattform in wenigen Wochen bereits gewonnen hat.

Die Einführung von Vollbild-Spielen kommt bei Telegram-Nutzern gut an

Was die neuen Funktionen betrifft, so wurde die Vollbildanzeige von Telegram mit Begeisterung aufgenommen, da sie das Spielen viel interessanter macht. Spieler genießen jetzt ein intensiveres, umfassenderes Spielerlebnis mit dem Vollbildmodus. Für diejenigen, die den neuen Look noch nicht ausprobiert haben, bedeutet der Vollbildmodus, dass die Lieblingsspiele mit verbesserter Grafik genossen werden können, da der gesamte Bildschirm zur Spielwiese wird.

Der Vollbildmodus bot den Designern von TG.Casino auch die Möglichkeit, das Spielerlebnis zu optimieren und die Benutzeroberfläche (UI) noch intuitiver zu gestalten. Dementsprechend haben sich die UI-Designer der Plattform die Zeit genommen, jedes Element zu optimieren, um das zu gewährleisten, was das Team als “das bestmögliche Erlebnis, eine einfache Navigation und ein einfaches Gameplay” beschreibt.

All das hat den Effekt, das Casino-Erlebnis zu verbessern. Durch die visuelle Aufwertung der Spiele wird die Konzentration der Spieler verbessert, da sie in eine persönlichere Casinoumgebung eintauchen. Den Vollbildmodus zu aktivieren, ist ganz einfach: Gehen Sie ins Casino-Menü > Profil > Einstellungen und schalten Sie die Vollbildoption ein. Dann können Sie das Spiel jedes Mal, wenn Sie spielen, in Ihrem Browser öffnen.

Erfolg durch ein erfahrenes Führungsteam, das die Glücksspielbranche in- und auswendig kennt

TG.Casino hat sich aufgrund seiner soliden Geschäftsabwicklung einen Namen gemacht und das ist kein Zufall. Die Plattform wird von erfahrenen Casinoprofis betrieben, die über umfangreiche Kontakte und Beziehungen zu wichtigen Führungskräften in der Casinobranche verfügen.

Hier handelt es sich nicht um eine Eintagsfliege, die auf den neuesten Trend aufspringen will, nur um anschließend das Interesse zu verlieren oder, schlimmer noch, mit dem hart verdienten Geld der Spieler und Token-Besitzer abzuhauen.

Hinter jedem guten Unternehmen stehen treibende Führungskräfte, die sich verpflichten, ihren Kunden gegenüber das Richtige zu tun, indem sie sich bei der Erfüllung ihrer Aufgabe ständig verbessern. TG.Casino nimmt den Kampf gegen die Konkurrenz ernst und schlägt sie, wovon die Kunden und Token-Inhaber genauso profitieren.

Das Erreichen des Ziels – die Nr. 1 unter den Krypto-Casinos zu werden und auch die etablierten Glücksspielanbieter herauszufordern – wird durch Anreize für die schnell wachsende Spieler-Community unterstützt.Zu den herausragenden exklusiven Angeboten gehören 25 % Cashback auf Nettoverluste jede Woche, wenn Spieler mit $TGC-Token ihre Einsätze tätigen.

Wandern Trader von Rollbit (RLB) zu TG.Casino (TGC) ab?

Der Kurs des Rollbit-Tokens ($RLB) ist auf den niedrigsten Wert seit drei Monaten gefallen und Trader fragen sich, ob die Einführung von $TGC der Hauptgrund dafür sein könnte.

TG.Casino startete den $TGC-Token ICO am 23. September 2023 und begann am 4. Januar mit dem Handel an dezentralen Börsen. Ein Blick auf das tägliche Preisdiagramm zeigt, dass der Preis des Rollbit-Tokens seit November letzten Jahres tendenziell abnimmt.

Im Gegensatz dazu verfügt TG Casino über einen einzigartigen Rückkaufmechanismus, der den Token-Preis stützt, wie das Chartmuster beweist. Die anfänglichen 500.000 Dollar, die für Rückkäufe budgetiert waren, wurden nicht verwendet. Vielmehr bedeuten die fortlaufenden monatlichen Rückkäufe, die aus den Gewinnen des Casinos finanziert werden, dass der $TGC-Kurs eine langfristige Unterstützung genießt.

Der Token wird wahrgenommen, wie dieser X/Twitter-Thread eines Community-Mitglieds zeigt:

Nicht zu vernachlässigen sind wichtige Influencer wie Eric Cryptoman, Print, Wizard of Soho, Dogen, Poe, die alle in den Coin investiert haben. Interessenten können der TG.Casino-Community auf Telegram beitreten, indem Sie der Gruppe TG Casino auf Telegram beitreten, die fast 9.000 Mitglieder zählt. Auch der X-Account hat inzwischen über 20.000 Follower.

